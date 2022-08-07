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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Сваровски Тироль
2:0
Второй тайм: 62'
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
8' Гол
Прица Тим
2:0
12' Гол
Прица Тим
15' Желтая карточка
Felix Bacher
18' Желтая карточка
Прица Тим
22' Желтая карточка
Прелец Ник

Ход матча

8'
Прица Тим
1:0
12'
Прица Тим
2:0
15'
Felix Bacher
 
18'
Прица Тим
 
22'
Прелец Ник
 
46'
 
Бенателли Рико
Kosmas Gezos
57'
Нашбергер Йоханнес
Мюллер Валентино
 
57'
Зульцбахер Лукас
Огринец Санди
 
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Аустрия Клагенфурт
2.02
3.94
3.64
Все Коэффициенты
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
4
Мюллер
Валентино
21
Рогель
Жан
33
Прица
Тим
98
Огринец
Санди
9
Прелец
Ник
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
8
Kosmas
Gezos
19
Andy
Irving
14
Christopher
Cvetko
17
Штрауди
Симон
23
Ридер
Флориан
32
Пинк
Маркус
Сваровски Тироль
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-2-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 4 (2) 1.33
Огринец Санди 1 0.33
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 1 0.33
Ридер Флориан 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Огринец Санди 1 0
Прица Тим 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинк Маркус 1 0
Бенателли Рико 1 0
Kosmas Gezos 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Sinan Karweina 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8
Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
2. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Сваровски Тироль 2:0 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Рид 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Аустрия Вена 2:0 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Аустрия Лустенау 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Хартберг 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
11. Альтах 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Аустрия Клагенфурт 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Рапид Вена 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
6. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Аустрия Лустенау 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Аустрия Вена 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
11. Альтах 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Аустрия Клагенфурт 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Аустрия Вена 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Альтах 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Аустрия Лустенау 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
11. Сваровски Тироль 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Аустрия Клагенфурт 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Ник Прелец получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Прица Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Felix Bacher получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Прица Тим бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Прица Тим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Аустрия Клагенфурт
2.02
3.94
3.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Клагенфурт онлайн

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