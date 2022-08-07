Стадион: Тиволи Ной
2:0
Второй тайм: 62'
0'
1:0
8' ГолПрица Тим
2:0
12' ГолПрица Тим
15' Желтая карточкаFelix Bacher
18' Желтая карточкаПрица Тим
22' Желтая карточкаПрелец Ник
Ход матча
8'
1:0
12'
2:0
15'
18'
22'
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
21
Рогель
Жан
33
Прица
Тим
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
33 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Moritz Berg
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|4 (2)
|1.33
|Огринец Санди
|1
|0.33
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|1
|0.33
|Ридер Флориан
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинк Маркус
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Kosmas Gezos
|1
|0
|Thorsten Mahrer
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8
Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Сваровски Тироль
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Аустрия Вена
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Хартберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Вольфсбергер
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|11.
|Альтах
|0:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сваровски Тироль
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Рапид Вена
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Аустрия Вена
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|Альтах
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Рапид Вена
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Аустрия Вена
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Альтах
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|11.
|Сваровски Тироль
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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