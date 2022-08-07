Стадион: Тиволи Ной Зрители: 2380
2:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолПрица Тим
2:0
12' ГолПрица Тим
15' Желтая карточкаFelix Bacher
18' Желтая карточкаПрица Тим
22' Желтая карточкаПрелец Ник
73' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
75' Желтая карточкаРидер Флориан
79' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
82' Желтая карточкаБенателли Рико
90' Желтая карточкаОсвальд Фердинанд
90' Красная карточкаFelix Bacher
2:1
90' ГолАрвайлер Йонас
90' Желтая карточкаNicolas Wimmer
2:2
90' ПенальтиNicolas Wimmer
90'+7
Ход матча
8'
1:0
12'
2:0
15'
18'
22'
73'
75'
82'
90'
90'
2:1
90'
90'
2:2
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
21
Рогель
Жан
33
Прица
Тим
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
33 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Moritz Berg
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|4 (2)
|1.33
|Огринец Санди
|1
|0.33
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Wimmer
|1 (1)
|0.33
|Пинк Маркус
|1
|0.33
|Арвайлер Йонас
|1
|0.33
|Ридер Флориан
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|2
|1
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|2
|0
|Пинк Маркус
|1
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Kosmas Gezos
|1
|0
|Thorsten Mahrer
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8
Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Хартберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Вольфсбергер
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Альтах
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|8.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров