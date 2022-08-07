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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 2380
Сваровски Тироль
2:2
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
8' Гол
Прица Тим
2:0
12' Гол
Прица Тим
15' Желтая карточка
Felix Bacher
18' Желтая карточка
Прица Тим
22' Желтая карточка
Прелец Ник
73' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
75' Желтая карточка
Ридер Флориан
79' Желтая карточка
Maximiliano Moreira
82' Желтая карточка
Бенателли Рико
90' Желтая карточка
Освальд Фердинанд
90' Красная карточка
Felix Bacher
2:1
90' Гол
Арвайлер Йонас
90' Желтая карточка
Nicolas Wimmer
2:2
90' Пенальти
Nicolas Wimmer
90'+7
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
4
Мюллер
Валентино
21
Рогель
Жан
33
Прица
Тим
98
Огринец
Санди
9
Прелец
Ник
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
8
Kosmas
Gezos
19
Andy
Irving
14
Christopher
Cvetko
17
Штрауди
Симон
23
Ридер
Флориан
32
Пинк
Маркус
Сваровски Тироль
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-2-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 4 (2) 1.33
Огринец Санди 1 0.33
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Wimmer 1 (1) 0.33
Пинк Маркус 1 0.33
Арвайлер Йонас 1 0.33
Ридер Флориан 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 1
Бехоунек Рафаэл 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Огринец Санди 1 0
Прица Тим 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 2 0
Пинк Маркус 1 0
Maximiliano Moreira 1 0
Kosmas Gezos 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Ридер Флориан 1 0
Sinan Karweina 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8
Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Рапид Вена 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Рид 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Хартберг 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
11. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Аустрия Вена 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Альтах 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
8. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Аустрия Лустенау 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Nicolas Wimmer из команды Аустрия Клагенфурт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    93'
    Nicolas Wimmer получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Арвайлер Йонас бьет в цель!
  • 90'
    УДАЛЕНИЕ! - Felix Bacher увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    90'
    Освальд Фердинанд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      22'
      Ник Прелец получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Прица Тим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Felix Bacher получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Клагенфурт онлайн

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