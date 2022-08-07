Стадион: Альянц
1:0
Второй тайм: 60'
0'
1:0
21' ГолБургшталлер Гвидо
40' Желтая карточкаPius Grabher
44' Желтая карточкаШик Торстен
46' Желтая карточкаБайич Анте
57' Вторая желтая карточкаБайич Анте
Ход матча
21'
40'
44'
46'
57'
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
29
Байич
Анте
27
Грюлль
Марко
31
Маак
Маттиас
12
Гуэнуш
Хаким
23
Pius
Grabher
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
-
12 Гуэнуш ХакимЗащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
- Полузащитник
-
16 Torben Rhein
-
21 Jan Stefanon
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|2 (1)
|0.67
|Циммерманн Бернхард
|1
|0.33
|Шик Торстен
|0
|0
|Грюлль Марко
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Андерсон
|1
|0.33
|Anthony Schmid
|1
|0.33
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байич Анте
|1
|1
|Шик Торстен
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Пеич Алекса
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0
Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4
Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Аустрия Лустенау - Виль 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена-2 4:0 Хорн - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс - Аустрия Лустенау 1:1 Капфенберг - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 4:0 Джуниорс ОО - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Форвертс Штайр 3:1 Амштеттен - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Рапид-2 Вена 1:1 Ваккер Инсбрук - Аустрия Лустенау 3:0 Аустрия Лустенау - Флоридсдорфер 1:2 Лиферинг - Аустрия Лустенау 2:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Сваровски Тироль
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Аустрия Вена
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Хартберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Вольфсбергер
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|11.
|Альтах
|0:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сваровски Тироль
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Рапид Вена
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Аустрия Вена
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|Альтах
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Рапид Вена
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Аустрия Вена
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Альтах
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|11.
|Сваровски Тироль
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров