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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Рапид Вена
1:0
Второй тайм: 60'
Аустрия Лустенау
0'
1:0
21' Гол
Бургшталлер Гвидо
40' Желтая карточка
Pius Grabher
44' Желтая карточка
Шик Торстен
46' Желтая карточка
Байич Анте
57' Вторая желтая карточка
Байич Анте

Ход матча

21'
Бургшталлер Гвидо
(Грюлль Марко)
1:0
40'
 
Pius Grabher
44'
Шик Торстен
 
46'
Байич Анте
 
57'
Байич Анте
 
60'
 
Michael Cheukoua
Fabian Gmeiner
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Лустенау
1.60
8.66
6.50
Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
24
Грайль
Патрик
29
Байич
Анте
7
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
31
Маак
Маттиас
5
Югоне
Жан
12
Гуэнуш
Хаким
23
Pius
Grabher
70
Stefano
Surdanovic
28
Оливейра
Андерсон
20
Lukas
Fridrikas
10
Тейшейра
Брайан
18
Anthony
Schmid
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Лустенау
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 2 (1) 0.67
Циммерманн Бернхард 1 0.33
Шик Торстен 0 0
Грюлль Марко 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Андерсон 1 0.33
Anthony Schmid 1 0.33
Тейшейра Брайан 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 1 1
Шик Торстен 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Пеич Алекса 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 2 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0
Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4
Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Аустрия Лустенау - Виль 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена-2 4:0 Хорн - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс - Аустрия Лустенау 1:1 Капфенберг - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 4:0 Джуниорс ОО - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Форвертс Штайр 3:1 Амштеттен - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Рапид-2 Вена 1:1 Ваккер Инсбрук - Аустрия Лустенау 3:0 Аустрия Лустенау - Флоридсдорфер 1:2 Лиферинг - Аустрия Лустенау 2:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
2. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Сваровски Тироль 2:0 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Рид 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Аустрия Вена 2:0 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Аустрия Лустенау 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Хартберг 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
11. Альтах 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Аустрия Клагенфурт 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Рапид Вена 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
6. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Аустрия Лустенау 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Аустрия Вена 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
11. Альтах 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Аустрия Клагенфурт 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Аустрия Вена 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Альтах 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Аустрия Лустенау 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
11. Сваровски Тироль 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Аустрия Клагенфурт 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 57'
    Байич Анте получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    46'
    Байич Анте получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шик Торстен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Пиус Грабер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Лустенау
1.60
8.66
6.50
Все Коэффициенты
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Рапид Вена
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