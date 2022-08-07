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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 17600
Рапид Вена
1:1
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
1:0
21' Гол
Бургшталлер Гвидо
40' Желтая карточка
Pius Grabher
44' Желтая карточка
Шик Торстен
46' Желтая карточка
Байич Анте
58' Вторая желтая карточка
Байич Анте
1:1
70' Гол
Stefano Surdanovic
84' Желтая карточка
Гуэнуш Хаким
90' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
90'+4
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
24
Грайль
Патрик
29
Байич
Анте
7
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
31
Маак
Маттиас
5
Югоне
Жан
12
Гуэнуш
Хаким
23
Pius
Grabher
70
Stefano
Surdanovic
28
Оливейра
Андерсон
20
Lukas
Fridrikas
10
Тейшейра
Брайан
18
Anthony
Schmid
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Лустенау
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 2 (1) 0.67
Циммерманн Бернхард 1 0.33
Шик Торстен 0 0
Грюлль Марко 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Андерсон 1 0.33
Stefano Surdanovic 1 0.33
Anthony Schmid 1 0.33
Тейшейра Брайан 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 1 1
Шик Торстен 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Пеич Алекса 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 2 0
Гуэнуш Хаким 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0
Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4
Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Аустрия Лустенау - Виль 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена-2 4:0 Хорн - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс - Аустрия Лустенау 1:1 Капфенберг - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 4:0 Джуниорс ОО - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Форвертс Штайр 3:1 Амштеттен - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Рапид-2 Вена 1:1 Ваккер Инсбрук - Аустрия Лустенау 3:0 Аустрия Лустенау - Флоридсдорфер 1:2 Лиферинг - Аустрия Лустенау 2:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Рапид Вена 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Рид 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Хартберг 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
11. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Аустрия Вена 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Альтах 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
8. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Аустрия Лустенау 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 2 - 6 0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Шик Торстен получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Пиус Грабер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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