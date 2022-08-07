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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Андерлехт
3:1
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
1:0
4' Гол
Амузу Френсис
2:0
16' Гол
Амузу Френсис
3:0
30' Гол
Силва Фабио
3:1
57' Гол
Сиссоко Самбу
58' Желтая карточка
Сами Лахссаини
85' Желтая карточка
Noah Sadiki
90'+4
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
27
Noah
Sadiki
7
Амузу
Френсис
55
Кана
Марко
10
Версхарен
Яри
11
Рафаэлов
Лиор
99
Силва
Фабио
70
Эспозито
Себастьяно
30
Диш
Гийом
2
Силла
Абдулайе
4
Тшибуабуа
Марвен
17
Sandro
Tremoulet
35
Sergio
Conceicao
11
Абанда
Леруа
27
Сиссоко
Самбу
15
Сами
Лахссаини
23
Лепуан
Кристоф
9
Элисор
Симон
12
Бернье
Антуан
Андерлехт
3-5-2
Серен Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Андерлехт
Серен Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
0:5
К
3:3
ПДА
3:0
ТМК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 2 0.67
Амузу Френсис 2 0.67
Ашимеру Маджид 1 0.33
Рафаэлов Лиор 0 0
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Noah Sadiki 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сиссоко Самбу 1 0.33

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулразак Исхак 1 1
Версхарен Яри 1 0
Nilson Angulo 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибуабуа Марвен 0 1
Сами Лахссаини 1 0
Абанда Леруа 1 0
Элисор Симон 1 0
Valentin Guillaume 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0
Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2
Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
5. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Гент 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Мехелен 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вестерло 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Серкль Брюгге 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
6. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Антверпен 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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