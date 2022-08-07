Стадион: Lotto Park
3:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолАмузу Френсис
2:0
16' ГолАмузу Френсис
3:0
30' ГолСилва Фабио
3:1
57' ГолСиссоко Самбу
58' Желтая карточкаСами Лахссаини
85' Желтая карточкаNoah Sadiki
90'+4
Ход матча
4'
1:0
16'
2:0
30'
3:0
57'
3:1
58'
85'
56
Zeno
Debast
27
Noah
Sadiki
55
Кана
Марко
99
Силва
Фабио
30
Диш
Гийом
11
Абанда
Леруа
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Noah SadikiЗащитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Elias Spago
-
52 Noah Serwy
-
-
Главный тренер: Jose Jeunechamps
История личных встреч
Андерлехт
Серен Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|2
|0.67
|Амузу Френсис
|2
|0.67
|Ашимеру Маджид
|1
|0.33
|Рафаэлов Лиор
|0
|0
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Noah Sadiki
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сиссоко Самбу
|1
|0.33
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Версхарен Яри
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Сами Лахссаини
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Valentin Guillaume
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0
Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2
Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|5.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Гент
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вестерло
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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