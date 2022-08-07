  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Антверпен
4:2
Конец матча
АХ Лёвен
0'
24' Желтая карточка
Наингголан Раджа
0:1
27' Гол
Nachon Nsingi
29' Желтая карточка
Малинов Кристиян
1:1
38' Гол
Наингголан Раджа
2:1
40' Гол
Фрай Микаэль
2:2
55' Гол
Патрис Луи
3:2
71' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
4:2
82' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
90' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
90'+5
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
William
Pacho
21
Винс
Сэмюэл
4
Наингголан
Раджа
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
15
Уэдраого
Дилан
11
Аль-Тамари
Мусса
7
Торстейнссон
Йон
10
Хольцхаузер
Рафаэль
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
33
Мертенс
Матье
43
Nachon
Nsingi
Антверпен
4-3-3
АХ Лёвен
5-4-1

История личных встреч

Антверпен
АХ Лёвен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
3:2
ТМК
1:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
БВЛ
2:2
БВЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 3 1
Фрай Микаэль 3 (1) 1
Наингголан Раджа 1 0.33
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Геркенс Питер 0 0
Миёши Коджи 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрис Луи 1 0.33
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.33
Мертенс Матье 1 0.33
Торстейнссон Йон 1 0.33
Аль-Тамари Мусса 1 0.33
Nachon Nsingi 1 0.33

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наингголан Раджа 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Янссен Винсент 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2
Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1
Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
3. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Гент 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Мехелен 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вестерло 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Серкль Брюгге 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
8. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
14. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
4. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Антверпен 4:2 АХ Лёвен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     