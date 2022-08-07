Стадион: Босуил
0'
24' Желтая карточкаНаингголан Раджа
0:1
27' ГолNachon Nsingi
29' Желтая карточкаМалинов Кристиян
1:1
38' ГолНаингголан Раджа
2:1
40' ГолФрай Микаэль
2:2
55' ГолПатрис Луи
3:2
71' ГолБаликвиша Мишель-Анже
4:2
82' ГолБаликвиша Мишель-Анже
90' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
90'+5
Ход матча
24'
27'
0:1
29'
38'
1:1
40'
2:1
55'
71'
82'
90'
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Антверпен
АХ Лёвен
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|1
|Фрай Микаэль
|3 (1)
|1
|Наингголан Раджа
|1
|0.33
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Миёши Коджи
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрис Луи
|1
|0.33
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.33
|Мертенс Матье
|1
|0.33
|Торстейнссон Йон
|1
|0.33
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0.33
|Nachon Nsingi
|1
|0.33
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2
Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1
Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|3.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Гент
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вестерло
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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