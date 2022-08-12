Стадион: Diaz Arena
0'
1:0
13' ГолАтанга Давид
23' Желтая карточкаМарре Сулейман
1:1
24' ГолКейперс Уго
28' Желтая карточкаМедли Зех
1:2
29' ГолХон Хён-Сок
56' Желтая карточкаРоша Кенни
1:3
60' ГолЮльсагер Эндрю
Ход матча
13'
1:0
23'
24'
1:1
28'
29'
56'
60'
1:3
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
77
Атанга
Давид
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Нападающий
-
20 Andy Musayev
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Остенде
Гент
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
30 матчей
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|3
|0.75
|Бэтцнер Ник
|1
|0.25
|Д'Хасе Робби
|1
|0.25
|Матам Тео Ндика
|1
|0.25
|Амброз Тьерри
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.75
|Марре Сулейман
|1
|0.25
|Тиссудали Тарик
|1
|0.25
|Лемайич Дарко
|1
|0.25
|Хон Хён-Сок
|1
|0.25
|Кумс Свен
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Медли Зех
|2
|0
|Альбанезе Алессандро
|0
|1
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|3
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0
Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0
Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Гент
|3:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Остенде
|1:3
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|7.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вестерло
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Гент
|3:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Остенде
|1:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|3:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Остенде
|1:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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