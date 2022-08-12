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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Остенде
1:3
Конец матча
Гент
0'
1:0
13' Гол
Атанга Давид
23' Желтая карточка
Марре Сулейман
1:1
24' Гол
Кейперс Уго
28' Желтая карточка
Медли Зех
1:2
29' Гол
Хон Хён-Сок
56' Желтая карточка
Роша Кенни
1:3
60' Гол
Юльсагер Эндрю
79' Желтая карточка
Гейе Махтар
90'+3
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
3
Медли
Зех
2
Урогиде
Осазе
29
Д'Хасе
Робби
23
Амаде
Альфонс
10
Роша
Кенни
7
Матам
Тео
Ндика
34
Бэтцнер
Ник
68
Амброз
Тьерри
77
Атанга
Давид
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
22
Марре
Сулейман
24
Кумс
Свен
14
Кастро-Монтес
Алессио
17
Юльсагер
Эндрю
11
Кейперс
Уго
7
Хон
Хён-Сок
Остенде
3-4-3
Гент
3-4-3

История личных встреч

Остенде
Гент

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

30 матчей

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПОЗПВЛЕ
0:4
ПОЗПВЛЕ
2:1
ТМК
1:4
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
К
2:2
К
2:2
ПДА
0:4
ПДА
2:3
ПДА
0:2
ЛППОЧГ
4:3
ЛППОЧГ
1:1
К
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛП
5:2
ЛП
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 3 0.75
Бэтцнер Ник 1 0.25
Д'Хасе Робби 1 0.25
Матам Тео Ндика 1 0.25
Амброз Тьерри 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.75
Юльсагер Эндрю 1 0.25
Марре Сулейман 1 0.25
Тиссудали Тарик 1 0.25
Лемайич Дарко 1 0.25
Хон Хён-Сок 1 0.25
Кумс Свен 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кателарис Фанос 1 1
Медли Зех 2 0
Альбанезе Алессандро 0 1
Роша Кенни 1 0
Гейе Махтар 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 3 0
Лемайич Дарко 2 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0
Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0
Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
7. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Мехелен 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вестерло 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Серкль Брюгге 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
8. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
5. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
6. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
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