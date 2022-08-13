Стадион: U-Power Stadium
4
Марлон
10
Валоти
Матиа
26
Джиджи
Коффи
21
Адопо
Ндари
34
Эйна
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
-
21 Адопо НдариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Sebas Wade
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монца
Торино
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0
Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3
Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монца - Торино
Исход игры
Монца
11.7% (15)
Ничья
36.7% (47)
Торино
51.6% (66)
Тотал 2.5
Больше
34.45% (41)
Меньше
65.55% (78)
Обе команды забьют
Да
68.07% (81)
Нет
31.93% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (41)
1:2 Торино
20.3% (26)
0:1 Торино
17.2% (22)
2:1 Монца
5.5% (7)
0:2 Торино
5.5% (7)
1:0 Монца
3.9% (5)
1:3 Торино
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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