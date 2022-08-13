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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Монца
 
Позже
Торино
Прогнозы 128
Монца 11.7% (15)
X 36.7% (47)
Торино 51.6% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Торино
2.95
3.46
2.90
Все Коэффициенты
Новости
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
3
Мари
Пабло
30
Аугусто
Карлос
19
Биринделли
Самуэле
77
Д'Аллесандро
Марко
22
Раноккья
Филиппо
8
Барберис
Андреа
10
Валоти
Матиа
17
Капрари
Джанлука
37
Петанья
Андреа
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
21
Адопо
Ндари
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
34
Эйна
Ола
77
Линетти
Кароль
28
Риччи
Самуэле
59
Миранчук
Алексей
49
Радоньич
Неманья
9
Санабрия
Антонио
Монца
3-5-2
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Монца
Торино

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:0

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0
Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3
Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 2-го тура французской Лиги 1, в котором "Монца" сыграет дома с "Торино".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 12 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 128
Монца 11.7% (15)
X 36.7% (47)
Торино 51.6% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Торино
2.95
3.46
2.90
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Монца - Торино

Исход игры
Монца
11.7% (15)
Ничья
36.7% (47)
Торино
51.6% (66)
Тотал 2.5
Больше
34.45% (41)
Меньше
65.55% (78)
Обе команды забьют
Да
68.07% (81)
Нет
31.93% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (41)
1:2 Торино
20.3% (26)
0:1 Торино
17.2% (22)
2:1 Монца
5.5% (7)
0:2 Торино
5.5% (7)
1:0 Монца
3.9% (5)
1:3 Торино
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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