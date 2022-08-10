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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Монца
 
Позже
Торино
Прогнозы 49
Монца 14.3% (7)
X 24.5% (12)
Торино 61.2% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Торино
2.95
3.44
2.92
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Монца
Торино

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:0

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0
Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3
Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 1 день 22 часа 30 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Монца 14.3% (7)
    X 24.5% (12)
    Торино 61.2% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Торино
    2.95
    3.44
    2.92
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Монца - Торино

    Исход игры
    Монца
    14.3% (7)
    Ничья
    24.5% (12)
    Торино
    61.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.04% (16)
    Меньше
    65.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    55.32% (26)
    Нет
    44.68% (21)
    Популярный счёт
    0:1 Торино
    26.5% (13)
    1:1 Ничья
    22.4% (11)
    1:2 Торино
    20.4% (10)
    2:1 Монца
    8.2% (4)
    0:2 Торино
    8.2% (4)
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