Стадион: U-Power Stadium
История личных встреч
Монца
Торино
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0
Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3
Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монца - Торино
Исход игры
Монца
14.3% (7)
Ничья
24.5% (12)
Торино
61.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.04% (16)
Меньше
65.96% (31)
Обе команды забьют
Да
55.32% (26)
Нет
44.68% (21)
Популярный счёт
0:1 Торино
26.5% (13)
1:1 Ничья
22.4% (11)
1:2 Торино
20.4% (10)
2:1 Монца
8.2% (4)
0:2 Торино
8.2% (4)
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