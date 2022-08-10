Стадион: Сан-Сиро
История личных встреч
Милан
Удинезе
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
32 матча
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2
Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1
Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Милан - Удинезе
Исход игры
Милан
94.9% (37)
Ничья
5.1% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (13)
Меньше
64.86% (24)
Обе команды забьют
Да
32.43% (12)
Нет
67.57% (25)
Популярный счёт
2:0 Милан
46.2% (18)
2:1 Милан
20.5% (8)
1:0 Милан
10.3% (4)
3:1 Милан
7.7% (3)
3:0 Милан
5.1% (2)
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