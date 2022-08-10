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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Милан
 
Позже
Удинезе
Прогнозы 39
Милан 94.9% (37)
X 5.1% (2)
Удинезе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Удинезе
9.50
5.35
9.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Милан
Удинезе

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2
Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1
Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.

    Главный судья: Маринелли Ливио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Милан 94.9% (37)
    X 5.1% (2)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Удинезе
    9.50
    5.35
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Милан - Удинезе онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Удинезе

    Исход игры
    Милан
    94.9% (37)
    Ничья
    5.1% (2)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (13)
    Меньше
    64.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    32.43% (12)
    Нет
    67.57% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    46.2% (18)
    2:1 Милан
    20.5% (8)
    1:0 Милан
    10.3% (4)
    3:1 Милан
    7.7% (3)
    3:0 Милан
    5.1% (2)
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    Милан
    Удинезе
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