Стадион: Виа дель Маре
Позже
77
Сисей
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Блен АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
83 Mats Lemmens
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Интер Милан
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1
Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2
Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лечче - Интер Милан
Исход игры
Лечче
0% (0)
Ничья
2.3% (3)
Интер Милан
97.7% (128)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
42.02% (50)
Нет
57.98% (69)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
40.5% (53)
1:2 Интер Милан
22.1% (29)
1:3 Интер Милан
13.7% (18)
0:3 Интер Милан
8.4% (11)
0:1 Интер Милан
3.8% (5)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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