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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Лечче
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 131
Лечче 0% (0)
X 2.3% (3)
Интер Милан 97.7% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Интер Милан
9.00
6.30
9.25
Все Коэффициенты
Новости
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
4
Четин
Мерт
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
8
Бистрович
Кристиян
42
Юлманд
Мортен
16
Joan
Gonzalez
27
Стрефецца
Габриэль
77
Сисей
Ассан
11
Ди
Франческо
Федерико
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
32
Димарко
Федерико
36
Дармиан
Маттео
8
Госенс
Робин
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
90
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Лечче
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Интер Милан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1
Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2
Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Вот и настало время первого тура нового сезона итальянской Серии А, в одном из поединков встретятся "Лечче" и "Интер". Комментировать игру для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 12 минут.

    Главный судья: Alessandro Prontera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 131
Лечче 0% (0)
X 2.3% (3)
Интер Милан 97.7% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Интер Милан
9.00
6.30
9.25
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Лечче - Интер Милан

Исход игры
Лечче
0% (0)
Ничья
2.3% (3)
Интер Милан
97.7% (128)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
42.02% (50)
Нет
57.98% (69)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
40.5% (53)
1:2 Интер Милан
22.1% (29)
1:3 Интер Милан
13.7% (18)
0:3 Интер Милан
8.4% (11)
0:1 Интер Милан
3.8% (5)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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