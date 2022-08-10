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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Лечче
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 38
Лечче 0% (0)
X 2.6% (1)
Интер Милан 97.4% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Интер Милан
8.80
6.25
10.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лечче
Интер Милан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1
Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2
Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.

    Главный судья: Alessandro Prontera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Лечче 0% (0)
    X 2.6% (1)
    Интер Милан 97.4% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Интер Милан
    8.80
    6.25
    10.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Лечче - Интер Милан

    Исход игры
    Лечче
    0% (0)
    Ничья
    2.6% (1)
    Интер Милан
    97.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (19)
    Нет
    48.65% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Интер Милан
    38.5% (15)
    1:2 Интер Милан
    33.3% (13)
    1:3 Интер Милан
    12.8% (5)
    0:3 Интер Милан
    5.1% (2)
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    Лечче
    Интер Милан
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