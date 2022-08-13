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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Сампдория
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 121
Сампдория 9.1% (11)
X 34.7% (42)
Аталанта 56.2% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Аталанта
5.70
5.60
4.18
Все Коэффициенты
Новости
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
14
Виейра
Ронни
37
Лерис
Мехди
8
Ринкон
Томас
11
Сабири
Абдельхамид
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
5
Околи
Меме
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
Сампдория
4-1-4-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Сампдория
Аталанта

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

25 матчей

44%
12%
44%
11 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
4:1

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1
Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0
Аталанта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1
Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0
Команда И В Н П Г О
1. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 12 минут.

    Главный судья: Federico Dionisi

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 121
    Сампдория 9.1% (11)
    X 34.7% (42)
    Аталанта 56.2% (68)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Аталанта
    5.70
    5.60
    4.18
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сампдория - Аталанта

    Исход игры
    Сампдория
    9% (11)
    Ничья
    34.4% (42)
    Аталанта
    56.6% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (78)
    Меньше
    33.33% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    92.31% (108)
    Нет
    7.69% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    43.4% (53)
    1:1 Ничья
    25.4% (31)
    2:2 Ничья
    7.4% (9)
    2:1 Сампдория
    5.7% (7)
    0:1 Аталанта
    3.3% (4)
    0:2 Аталанта
    2.5% (3)
    2:3 Аталанта
    2.5% (3)
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