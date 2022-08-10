Стадион: Луиджи Феррарис
История личных встреч
Сампдория
Аталанта
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
25 матчей
44%
12%
44%
11 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1
Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0
Аталанта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1
Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория - Аталанта
Исход игры
Сампдория
18.9% (7)
Ничья
37.8% (14)
Аталанта
43.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
97.3% (36)
Нет
2.7% (1)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
32.4% (12)
1:1 Ничья
29.7% (11)
2:1 Сампдория
16.2% (6)
2:2 Ничья
8.1% (3)
2:3 Аталанта
5.4% (2)
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