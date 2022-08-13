Стадион: Хет Куипие
0'
18' Желтая карточкаДрагус Денис
20' Желтая карточкаБернат Ян
1:0
38' ГолВетокеле Игор
2:0
50' ГолNene Dorgeles
60' Желтая карточкаЛайфис Константинос
2:1
63' ГолТапсоба Абдул
3:1
73' Гол в свои воротаЛаурсен Якоб-Баррет
74' Желтая карточкаБолевич Александар
79' Желтая карточкаАмалла Селим
87' Желтая карточкаCihan Canak
3:2
90' ГолДюссенн Ноэ
4:2
90' ГолФостер Лайл
90' Желтая карточкаТомас ван ден Кейбус
90' Вторая желтая карточкаАмалла Селим
90'+8
Ход матча
18'
20'
38'
1:0
50'
2:0
63'
2:1
73'
79'
87'
90'
3:2
90'
4:2
90'
23
Зигерс
Рубин
55
Диркс
Тюр
10
Бернат
Ян
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ravil Tagir
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Вестерло
Стандард
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветокеле Игор
|3
|0.75
|Фостер Лайл
|1
|0.25
|Даци Эрдон
|1
|0.25
|Nene Dorgeles
|1
|0.25
|Бернат Ян
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|3 (3)
|0.75
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.5
|Драгус Денис
|1
|0.25
|Тапсоба Абдул
|1
|0.25
|Cihan Canak
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|1
|1
|Бернат Ян
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Фостер Лайл
|1
|0
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Калут Александро
|1
|1
|Драгус Денис
|2
|0
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1
Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1 Вестерло - Мускрон-Перювельз 1:0 Вестерло - Дейнзе 0:3
Стандард
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1
Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Шарлеруа
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Шарлеруа
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Серен Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Шарлеруа
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б