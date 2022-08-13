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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Вестерло
4:2
Конец матча
Стандард
0'
18' Желтая карточка
Драгус Денис
20' Желтая карточка
Бернат Ян
1:0
38' Гол
Ветокеле Игор
2:0
50' Гол
Nene Dorgeles
60' Желтая карточка
Лайфис Константинос
2:1
63' Гол
Тапсоба Абдул
3:1
73' Гол в свои ворота
Лаурсен Якоб-Баррет
74' Желтая карточка
Болевич Александар
79' Желтая карточка
Амалла Селим
87' Желтая карточка
Cihan Canak
3:2
90' Гол
Дюссенн Ноэ
4:2
90' Гол
Фостер Лайл
90' Желтая карточка
Томас ван ден Кейбус
90' Вторая желтая карточка
Амалла Селим
90'+8
1
Болат
Синан
32
Йорданов
Эдиссон
23
Зигерс
Рубин
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
55
Диркс
Тюр
8
Мадсен
Николас
7
Lucas
Van
Eenoo
10
Бернат
Ян
45
Nene
Dorgeles
25
Ветокеле
Игор
16
Бодар
Арно
2
Девале
Жиль
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
38
Лаурсен
Якоб-Баррет
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
7
Драгус
Денис
9
Эмон
Рено
Вестерло
4-4-1-1
Стандард
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
Стандард

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 3 0.75
Фостер Лайл 1 0.25
Даци Эрдон 1 0.25
Nene Dorgeles 1 0.25
Бернат Ян 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кюйпер Максим 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 3 (3) 0.75
Дюссенн Ноэ 2 0.5
Драгус Денис 1 0.25
Тапсоба Абдул 1 0.25
Cihan Canak 0 0
Бодар Арно 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 1 1
Бернат Ян 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Фостер Лайл 1 0
Томас ван ден Кейбус 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Калут Александро 1 1
Драгус Денис 2 0
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Девале Жиль 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1
Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1 Вестерло - Мускрон-Перювельз 1:0 Вестерло - Дейнзе 0:3
Стандард
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1
Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
7. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Шарлеруа 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
14. Мехелен 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Серкль Брюгге 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 0:0 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
9. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Шарлеруа 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Серен Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
5. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
6. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Шарлеруа 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серен Юнайтед 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Амалла Селим получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    93'
    Томас ван ден Кейбус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Фостер Лайл бьет в цель!
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Дюссенн Ноэ бьет в цель!
  • Желтая карточка
    87'
    Cihan Canak получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Девале Жиль уходит с поля. Шамир Эден выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Ветокеле Игор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Бернат Ян получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Драгус Денис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерло 4:2 Стандард онлайн

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