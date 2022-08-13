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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Динамо Москва
0:0
Второй тайм: 66'
Краснодар
0'
12' Желтая карточка
Сперцян Эдуард
37' Желтая карточка
Гагнидзе Лука
45' Желтая карточка
Паршивлюк Сергей

Ход матча

12'
 
Сперцян Эдуард
37'
Гагнидзе Лука
 
45'
Паршивлюк Сергей
 
46'
Макаров Денис
Грулёв Вячеслав
 
Прогнозы 144
Динамо Москва 64.6% (93)
X 27.1% (39)
Краснодар 8.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Краснодар
4.80
4.38
5.05
Все Коэффициенты
Новости
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
15
Сазонов
Саба
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
8
Моро
Никола
20
Грулёв
Вячеслав
34
Гагнидзе
Лука
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
10
Смолов
Фёдор
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
84
Литвинов
Вячеслав
44
Бородин
Сергей
Алексеевич
6
Рамирес
Кристиан
8
Черников
Александр
11
Ионов
Алексей
88
Кривцов
Никита
10
Сперцян
Эдуард
40
Олусегун
Олакунле
9
Кордоба
Джон
Динамо Москва
4-1-4-1
Краснодар
4-1-4-1

История личных встреч

Динамо Москва
Краснодар

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.8
Грулёв Вячеслав 2 0.4
Захарян Арсен 1 0.2
Фернандес Роберто 1 0.2
Фомин Даниил 1 (1) 0.2
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 4 (3) 0.8
Олусегун Олакунле 2 0.4
Ионов Алексей 1 0.2
Рамирес Кристиан 1 0.2
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.2
Кривцов Никита 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захарян Арсен 2 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Макаров Денис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Черников Александр 0 1
Рамирес Кристиан 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Манелов Ираклий 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
75%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4
Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2
Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Динамо Москва 0:0 Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
6. Ростов Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Краснодар 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Химки Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
11. Оренбург Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 4 - 12 3
14. Пари НН Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Динамо Москва 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
6. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Краснодар 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Краснодар 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Динамо Москва 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
5. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
14. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • Замена
    67'
    В составе "Краснодара" произошла замена. Вместо Джона Кордобы на поле вышел Михайло Баньяц.
  • 66'
    Сперцян пробил в правый угол ворот от левого угла штрафной площади, мяч полетел выше цели. 
  • Угловой
    65'
    Сперцян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Динамо" отбились при этом стандарте без всякого труда. 
  • 64'
    Рамирес активно поработал на левом фланге у штрафной площади "Динамо" и в итоге в борьбе с Фоминым Кристиан заработал угловой для своей команды. 
  • 63'
    Черников из центра поля выполнил заброс на ход Кордобе к левому углу штрафной площади, Сазонов оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 62'
    Из центра поля последовал плохой заброс от Кривцова на левый фланг на ход Ионову, мяч улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Захарян из центра поля выполнил отличную передачу к левом углу штрафной площади внешней стороной стопы, Макаров проиграл борьбу за мяч Рамиресу, а затем Денис нарушил правила против Кристиана. 
  • 60'
    Игроки "Краснодара" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля гости проходят с трудом. 
  • 59'
    Фернандес не смог выполнить качественную передачу вперёд из глубины поля, Кордоба перехватил мяч, но развить контратаку у Джона не получилось. 
  • 58'
    Фомин теперь уже грамотно сыграл в подкате в центральном круге, в рамках правил Даниил перехватил мяч у Кривцова. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Захарян в подкате в центре поля грубо сыграл против Сперцяна, Сергей Карсёв решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Опасный момент
    56'
    Рамирес с левого фланга на этот раз выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Кордоба зацепился за мяч и затем Джон выполнил передачу немного назад к линии штрафной на Кривцова, Никита в касание сильно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 55'
    Рамирес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Сазонову. 
  • 54'
    Скопинцев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с двумя соперниками Дмитрий ожидаемо потерял мяч. 
  • 53'
    Захарян с левой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Смолов грамотно пропускал мяч, но никто из партнёров по команде не смог включиться в борьбу. 
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    • 52'
      Макаров совершил рывок вперёд по правому флангу, Рамирес накрыл Дениса и выбил мяч в аут. 
    • 51'
      Сперцян с правого фланга сместился в центр к радиусу штрафной площади, далее Олусегун получил мяч на левом углу штрафной площади, после этого Олакунле выполнил передачу к лицевой линии поля на ход Рамиресу, Кристиан выполнил прострел уже назад в центр штрафной площади, никто из игроков "Краснодара" не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 50'
      Бородин из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Кордоба зацепился за мяч, но Джону пришлось делать пас назад, остроты момента в итоге так и не возникло. 
    • Угловой
      49'
      Угловой у ворот "Краснодара". Захарян выполнил подачу на дальнюю штангу, Сафонов грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
    • Опасный момент
      48'
      Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Краснодара" на Смолова от Захаряа, Сафонов успел выскочить из ворот, не дал Матвей в итоге Фёдору пробить по воротам. 
    • Замена
      47'
      В составе "Динамо" после перерыва произошла замена. Вместо Вячеслава Грулёва на поле вышел Денис Макаров. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, кто сейчас сможет сыграть первым номером и всё же открыть счёт в матче. По такой игре даже один гол может оказаться решающим, а поэтому для "Динамо" и "Краснодара" очень важно забить первыми. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" и "Краснодар" не смогли порадовать нас забитыми голами. В целом, игра также получается довольно равной, но без большого количества голевых моментов. Будем надеяться, что второй тайм пройдёт веселее, а пока немного отдохнём. 
    • Угловой
      45'
      Захарян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игрокам "Краснодара" удалось отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • 45'
      Смолов по левой половине поля убежал в штрафную площадь, затем Фёдор убрал на замахе пару соперников, но всё же удар форварда "Динамо" пришёлся в Литвинова. 
    • Желтая карточка
      45'
      Сергей Карасёв пересмотрел повтор момента и в итоге показал Сергею Паршивлюку жёлтую карточку. Повезло фланговому защитнику "Динамо". 
    • Видеоповтор
      45'
      Паршивлюк в борьбе за мяч попал рукой по лицу Олусегуну. Сергей Карасёв изначально оставил этот эпизод без внимания, но после подсказки от судей из комнаты VAR главный арбитр матча отправился пересматривать повтор момента. 
    • 45'
      Захарян со стандарта резко покатил мяч на левый угол штрафной площади, где открылся Смолов, Фёдор выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Краснодара" выбили мяч к радиусу штрафной площади, Моро оказался первым на подборе, а затем Никола пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Черников на левом фланге нарушил правила против Грулёва. Игроки "Динамо" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Сергей Карасёв к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Кривцов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо и точно в руки Шунину. 
    • 43'
      Рамирес сместился немного в центр с левого фланга и затем Кристиан покатил мяч на Сперцяна, Эдуард пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Рамирес в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Захаряна. 
    • 41'
      Всё нормально с Рамиресом, показал фланговый защитник "Краснодара", что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      40'
      Рамирес по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      39'
      Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Рамиреса. 
    • Угловой
      38'
      Захарян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Моро головой пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, в итоге Сафонов поймал его без особого труда. 
    • 37'
      Фомин с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Смолова, Фёдор в свою очередь выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Грулёв выполнил прострел к дальней штанге на Паршивлюка, Рамирес удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 36'
      Заканчивается у нас уже постепенно первый тайм, пока всё идёт к тому, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло. 
    • 35'
      Черников из центра поля выполнил неудачную передачу на ход Ионову по правому флангу, Скопинцев прочитал момент и спокойно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Захарян перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Кривцова. 
    • 33'
      С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Динамо", Паршивлюк спокойно головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 32'
      Сперцян с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кордоба под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • 31'
      Рамирес попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но в окружении нескольких соперников Кристиан потерял мяч. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Моро в центре поля придержал Сперцяна за футболку, Сергей Карасёв всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Краснодара". 
    • 29'
      Сперцян по левой половине поля выполнил хорошую передачу на ход Олусегуну на левый угол штрафной площади, Олакунле под давлением Паршивлюка успел носком пробить по воротам, но Шунин уже сократил дистанцию и за счёт этого Антон сразу же поймал мяч. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Сазонов в центре поля в борьбе за верховой мяч вновь нарушил правила против Кордобы. 
    • Угловой
      27'
      Сперцян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Скопинцев спокойно выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 26'
      Сперцян сместился в центр с левого фланга и от линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч попал в Сазонова и ушёл на угловой. 
    • 25'
      Сперцян со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Олусегун зацепился за мяч, а затем Олакунле пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Скопинцев на правом фланге зацепил Кривцова, при этом изначально казалось, что именно игрок "Краснодара" нарушал правила и подыграл себе рукой, но Сергей Карасёв всё же дал свисток в пользу гостей. 
    • 23'
      Игроки "Краснодара" довольно замысловато разыграли стандарт, после небольшой комбинации с левой половины поля Сперцян выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади, Волков пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Грулёв на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Олусегуна. "Краснодар" тщательно готовится к стандарту. 
    • 21'
      Рамирес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандес выиграл верховую борьбу за мяч у Кордобы и головой выбил его подальше от своих ворот. 
    • 20'
      Черников пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Динамо" и улетел в аут. 
    • 19'
      Ионов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Опасный момент
      18'
      Гагнидзе у радиуса штрафной площади раскрутил Черникова, а затем Лука пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 17'
      Грулёв пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Бородина. 
    • 16'
      Грулёв с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось, Сафонов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 15'
      Сперцян из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Ионову, Шунин вовремя вышел из ворот и перехватил мяч без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Гагнидзе перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сперцяна. 
    • 13'
      Вновь из центра поля последовала передача на ход Смолову по левой половине поля, Фёдор вошёл в штрафную площадь, а затем Фёдор под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Сафонов сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
    • Желтая карточка
      12'
      Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Моро. 
    • 11'
      Ионов прошёл вперёд по левому флангу и затем Алексей выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Олусегун подработал мяч, а затем пробил по воротам, мяч попал в защитника "Динамо". 
    • 10'
      Кордоба разогнал атаку по левой половине поля, но затем у Джона не получился перевод на правую половину поля, мяч ушёл за спину Ионову. 
    • 9'
      Грулёв с правого фланга выполнил неудачную передачу к радиусу штрафной площади, игроки "Краснодара" перехватили мяч без всякого труда. 
    • 8'
      Кривцов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Фернандеса. 
    • 7'
      Кривцов ошибся при передаче вперёд по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Сазонов в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Кордобы. Игроки "Краснодара" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      5'
      Игроки "Краснодара" ошиблись при развитии атаки в центре поля, при передаче вперёд Литвинов допустил ошибку, в итоге игроки "Динамо" провели опасную контратаку. Из центра поля сразу же последовала передача к левому углу штрафной площади на ход Смолову, Фёдор грамотно вошёл в штрафную площадь и затем пробил в правый угол ворот, Сафонов в прыжке перевёл мяч на угловой, но Сергей Карасёв назначил удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Гагнидзе в центре поля нарушил правила против Сперцяна. Лука сыграл грубовато, но быстро игрок "Динамо" извинился перед соперником. 
    • 3'
      Из глубины поля последовал заброс от Волкова на ход Олусегуну по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
    • 2'
      Стоит отметить, что на разминке перед матчем Алексей Ионов получил небольшое повреждение, но Александр Сторожук не стал вносить изменения в стартовый состав, Ионов готов играть, посмотрим, как Алексей проявит себя на поле. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень яркая игра между двумя атакующими командами. Будем надеяться, что "Динамо" и "Краснодар" оправдают такую большую вывеску и порадуют нас немалым количеством забитых мячей. 
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      51'
      Паршивлюк Сергей получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Лука Гагнидзе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Сперцян Эдуард получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Краснодар

    Исход игры
    Динамо Москва
    64.6% (93)
    Ничья
    27.1% (39)
    Краснодар
    8.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.33% (73)
    Меньше
    39.67% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (99)
    Нет
    18.18% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    41.7% (60)
    1:1 Ничья
    18.1% (26)
    1:0 Динамо Москва
    12.5% (18)
    2:2 Ничья
    5.6% (8)
    3:2 Динамо Москва
    2.1% (3)
    0:2 Краснодар
    1.4% (2)
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    Краснодар
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