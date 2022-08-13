Стадион: ВТБ Арена
0:0
Второй тайм: 66'
0'
12' Желтая карточкаСперцян Эдуард
37' Желтая карточкаГагнидзе Лука
45' Желтая карточкаПаршивлюк Сергей
Ход матча
12'
37'
45'
15
Сазонов
Саба
74
Фомин
Даниил
10
Смолов
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорНападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
16 Будачев ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йоканович Славиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Сорокин ЕгорЗащитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
Динамо Москва
Краснодар
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.8
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.4
|Захарян Арсен
|1
|0.2
|Фернандес Роберто
|1
|0.2
|Фомин Даниил
|1 (1)
|0.2
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|4 (3)
|0.8
|Олусегун Олакунле
|2
|0.4
|Ионов Алексей
|1
|0.2
|Рамирес Кристиан
|1
|0.2
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.2
|Кривцов Никита
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захарян Арсен
|2
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ионов Алексей
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
75%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
9
10
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4
Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2
Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Химки
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|Оренбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 12
|3
|14.
|Пари НН
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|6.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|5.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|14.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Краснодар
Исход игры
Динамо Москва
64.6% (93)
Ничья
27.1% (39)
Краснодар
8.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
60.33% (73)
Меньше
39.67% (48)
Обе команды забьют
Да
81.82% (99)
Нет
18.18% (22)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
41.7% (60)
1:1 Ничья
18.1% (26)
1:0 Динамо Москва
12.5% (18)
2:2 Ничья
5.6% (8)
3:2 Динамо Москва
2.1% (3)
0:2 Краснодар
1.4% (2)
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