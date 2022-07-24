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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Динамо Москва
 
Позже
Краснодар

История личных встреч

Динамо Москва
Краснодар

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 1
Грулёв Вячеслав 2 0.5
Захарян Арсен 1 0.25
Фернандес Роберто 1 0.25
Фомин Даниил 1 (1) 0.25
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 4 (3) 1
Олусегун Олакунле 2 0.5
Ионов Алексей 1 0.25
Рамирес Кристиан 1 0.25
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.25
Кривцов Никита 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захарян Арсен 2 1
Паршивлюк Сергей 1 0
Макаров Денис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 2 0
Черников Александр 0 1
Рамирес Кристиан 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Манелов Ираклий 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
75%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4
Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2
Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Спартак Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
5. Ростов Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
7. Химки Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Краснодар Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
9. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Оренбург Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Пари НН Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Факел Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
14. Локомотив Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Динамо Москва 63% (29)
    X 26.1% (12)
    Краснодар 10.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Краснодар
    4.55
    4.18
    4.42
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Краснодар

    Исход игры
    Динамо Москва
    63% (29)
    Ничья
    26.1% (12)
    Краснодар
    10.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (22)
    Меньше
    42.11% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    41.3% (19)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    1:0 Динамо Москва
    8.7% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    0:2 Краснодар
    4.3% (2)
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    Краснодар
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