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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Штурм
1:0
Перерыв
Альтах
0'
1:0
15' Гол
Хёйлунн Расмус

Ход матча

15'
Хёйлунн Расмус
(Прасс Александр)
1:0
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Альтах
1.52
7.78
6.60
Все Коэффициенты
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
9
Хёйлунн
Расмус
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
5
Гугганиг
Лукас
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
10
Райтер
Доминик
20
Тартаротти
Йоханнес
16
Шрайнер
Эммануэль
9
Нухиу
Атдхи
Штурм
4-3-1-2
Альтах
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм
Альтах

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
4.5%
13.7%
18 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

32 матча

59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2
К
4:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:0
Б(M
1:1
Б(M
3:1
Б(M
6:0
Б(M
1:0
Б(M
1:2
Б(M
6:1
Б(M
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.75
Саркария Манприт 1 0.25
Ланг Кристоф 1 0.25
Демаку Весель 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 4 1
Йегер Лукас 1 0.25
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 2 1
Горенц-Станкович Йон 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Демаку Весель 1 0
Прасс Александр 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цвишенбруггер Ян 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Felix Strauss 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1
Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3
Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 4 2 2 0 5 - 3 8
2. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Рапид Вена 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
6. Рид 4 1 1 2 2 - 3 4
7. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Альтах 0:1 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 8 4
10. Сваровски Тироль 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Хартберг 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Альтах 0:1 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
8. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Штурм 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Аустрия Лустенау 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Сваровски Тироль 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Альтах 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Рид 2 0 0 2 0 - 2 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 2 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Хёйлунн Расмус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Альтах
1.52
7.78
6.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 1:0 Альтах онлайн

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