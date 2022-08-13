Стадион: Merkur-Arena
Ход матча
15'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ороз АлоисЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
37 Вельс МоритцНападающий
- Нападающий
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
История личных встреч
Штурм
Альтах
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
4.5%
13.7%
18 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
32 матча
59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.75
|Саркария Манприт
|1
|0.25
|Ланг Кристоф
|1
|0.25
|Демаку Весель
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Йегер Лукас
|1
|0.25
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1
Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3
Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|6.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|7.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Альтах
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Хартберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Вольфсбергер
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Альтах
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Штурм
|1:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Альтах
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Рид
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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