Стадион: Дженерали Арена
2:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолТабакович Харис
33' Красная карточкаГалвао Лукас
2:0
49' ГолФитц Доминик
2:1
58' ГолПрица Тим
77' Желтая карточкаМюллер Валентино
90'+5
Ход матча
20'
1:0
33'
49'
58'
2:1
77'
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|2
|0.5
|Фитц Доминик
|1
|0.25
|Грубер Андреас
|1
|0.25
|Фишер Манфред
|1
|0.25
|Мартинс Марвин
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Хускович Муарем
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|5 (2)
|1.25
|Огринец Санди
|1
|0.25
|Зульцбахер Лукас
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фитц Доминик
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Галвао Лукас
|0
|1
|Табакович Харис
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|2
|1
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7
Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|6.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|7.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Альтах
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Хартберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Вольфсбергер
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Альтах
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Штурм
|1:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Альтах
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Рид
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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