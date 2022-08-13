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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Аустрия Вена
2:1
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
20' Гол
Табакович Харис
33' Красная карточка
Галвао Лукас
2:0
49' Гол
Фитц Доминик
2:1
58' Гол
Прица Тим
77' Желтая карточка
Мюллер Валентино
90'+5
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
30
Фишер
Манфред
23
Браунёдер
Маттиас
22
Вастингер
Флориан
9
Хускович
Муарем
36
Фитц
Доминик
25
Табакович
Харис
25
Освальд
Фердинанд
6
Зульцбахер
Лукас
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
4
Мюллер
Валентино
98
Огринец
Санди
33
Прица
Тим
9
Прелец
Ник
Аустрия Вена
4-4-1-1
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Сваровски Тироль

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:3
К
5:2
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 2 0.5
Фитц Доминик 1 0.25
Грубер Андреас 1 0.25
Фишер Манфред 1 0.25
Мартинс Марвин 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Хускович Муарем 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 5 (2) 1.25
Огринец Санди 1 0.25
Зульцбахер Лукас 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фитц Доминик 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Галвао Лукас 0 1
Табакович Харис 1 0
Фишер Манфред 1 0
Келес Джан 1 0
Хускович Муарем 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 1
Бехоунек Рафаэл 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Прица Тим 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7
Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 4 2 2 0 5 - 3 8
2. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Рапид Вена 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
6. Рид 4 1 1 2 2 - 3 4
7. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Альтах 0:1 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 8 4
10. Сваровски Тироль 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Хартберг 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Альтах 0:1 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
8. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Штурм 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Аустрия Лустенау 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Сваровски Тироль 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Альтах 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Рид 2 0 0 2 0 - 2 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Табакович Харис уходит с поля. Билли Куметио выходит вместо него
  • 33'
    УДАЛЕНИЕ! - Галвао Лукас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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