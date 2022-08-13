Стадион: Газпром Арена
Позже
55
Родригао
33
Сергеев
Иван
78
Дивеев
Игорь
22
Гайич
Милан
27
Moises
VII
28
Медина
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 РодригаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
-
22 Гайич МиланЗащитник
-
27 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Лукин МатвейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Гайч АдольфоНападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Зенит
ЦСКА Москва
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы
38 матчей
55.3%
23.7%
21%
21 победа 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
10 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
39.5%
10.5%
19 побед 15 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мостовой Андрей
|2
|0.5
|Сергеев Иван
|2
|0.5
|Вендел Маркус
|2
|0.5
|Клаудиньо
|1
|0.25
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.25
|Кузяев Далер
|1 (1)
|0.25
|Малком Филипе
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
|Кассьерра Матео
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медина Хесус
|3 (1)
|0.75
|Карраскаль Хорхе
|3 (1)
|0.75
|Чалов Фёдор
|2
|0.5
|Кучаев Константин
|2
|0.5
|Обляков Иван
|1
|0.25
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Гайич Милан
|0
|0
|Яковлев Владислав
|0
|0
|Мухин Максим
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Ловрен Деян
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Мухин Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1
Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|7.
|Химки
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|9.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Оренбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|13.
|Пари НН
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|14.
|Локомотив Москва
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Локомотив Москва
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|14.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Локомотив Москва
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва
Исход игры
Зенит
63.8% (164)
Ничья
11.7% (30)
ЦСКА Москва
24.5% (63)
Тотал 2.5
Больше
73.85% (96)
Меньше
26.15% (34)
Обе команды забьют
Да
78.46% (102)
Нет
21.54% (28)
Популярный счёт
2:1 Зенит
20.6% (53)
1:0 Зенит
5.4% (14)
3:1 Зенит
5.1% (13)
1:2 ЦСКА Москва
4.7% (12)
2:0 Зенит
4.3% (11)
1:1 Ничья
3.5% (9)
3:2 Зенит
1.9% (5)
2:2 Ничья
1.9% (5)
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