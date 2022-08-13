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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Зенит
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 257
Зенит 63.8% (164)
X 11.7% (30)
ЦСКА Москва 24.5% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
ЦСКА Москва
1.60
5.40
7.10
Все Коэффициенты
Новости
41
Кержаков
Михаил
19
Сутормин
Алексей
6
Ловрен
Деян
55
Родригао
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
10
Малком
Филипе
8
Вендел
Маркус
7
Бакаев
Зелимхан
17
Мостовой
Андрей
33
Сергеев
Иван
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Гайич
Милан
27
Moises
VII
6
Мухин
Максим
20
Кучаев
Константин
28
Медина
Хесус
88
Мендес
Виктор
9
Чалов
Фёдор
Зенит
4-1-4-1
ЦСКА Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Зенит
ЦСКА Москва

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

38 матчей

55.3%
23.7%
21%
21 победа 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
10 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
39.5%
10.5%
19 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мостовой Андрей 2 0.5
Сергеев Иван 2 0.5
Вендел Маркус 2 0.5
Клаудиньо 1 0.25
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.25
Кузяев Далер 1 (1) 0.25
Малком Филипе 0 0
Адамов Арсен 0 0
Кассьерра Матео 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 3 (1) 0.75
Карраскаль Хорхе 3 (1) 0.75
Чалов Фёдор 2 0.5
Кучаев Константин 2 0.5
Обляков Иван 1 0.25
Акинфеев Игорь 0 0
Гайич Милан 0 0
Яковлев Владислав 0 0
Мухин Максим 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Ловрен Деян 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Мухин Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
4
44%
2
18%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1
Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Спартак Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
5. Ростов Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
7. Химки Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Краснодар Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
9. Крылья Советов 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Оренбург Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Пари НН Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Локомотив Москва 0:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Локомотив Москва 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Крылья Советов 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Крылья Советов 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
14. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 5-го тура Российской премьер-лиги, в котором петербургский "Зенит" сыграет дома с московским ЦСКА.
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 257
Зенит 63.8% (164)
X 11.7% (30)
ЦСКА Москва 24.5% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
ЦСКА Москва
1.60
5.40
7.10
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва

Исход игры
Зенит
63.8% (164)
Ничья
11.7% (30)
ЦСКА Москва
24.5% (63)
Тотал 2.5
Больше
73.85% (96)
Меньше
26.15% (34)
Обе команды забьют
Да
78.46% (102)
Нет
21.54% (28)
Популярный счёт
2:1 Зенит
20.6% (53)
1:0 Зенит
5.4% (14)
3:1 Зенит
5.1% (13)
1:2 ЦСКА Москва
4.7% (12)
2:0 Зенит
4.3% (11)
1:1 Ничья
3.5% (9)
3:2 Зенит
1.9% (5)
2:2 Ничья
1.9% (5)
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Зенит
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