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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Локомотив Москва
0:1
Второй тайм: 83'
Крылья Советов
0'
7' Желтая карточка
Тикнизян Наир
0:0
8' Не забитый пенальти
Глушенков Максим
16' Желтая карточка
Едвай Тин
17' Желтая карточка
Солдатенков Александр
0:0
19' Не забитый пенальти
Камано Франсуа
60' Желтая карточка
Карпукас Артём
67' Желтая карточка
Ежов Роман
0:1
68' Гол
Глушенков Максим
79' Желтая карточка
Ломаев Иван
0:1. Гол Максима Глушенкова (вид...
Камано не реализовал пенальти (в...
Глушенков не забил пенальти (вид...

Ход матча

7'
Тикнизян Наир
 
8'
0:0
Глушенков Максим
16'
Едвай Тин
 
17'
 
Солдатенков Александр
19'
Камано Франсуа
0:0
46'
Раконьяц Марко
Изидор Вильсон
 
60'
Карпукас Артём
 
67'
 
Ежов Роман
68'
0:1
Глушенков Максим
(Соколов Артём)
76'
Керк Джирано
Камано Франсуа
 
77'
 
Шитов Владислав
Соколов Артём
78'
 
Хубулов Владимир
Глушенков Максим
79'
 
Ломаев Иван
Прогнозы 155
Локомотив Москва 64.5% (100)
X 26.5% (41)
Крылья Советов 9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Крылья Советов
2.75
4.84
2.92
Все Коэффициенты
Новости
53
Худяков
Даниил
2
Живоглядов
Дмитрий
16
Едвай
Тин
18
Мампасси
Марк
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
25
Камано
Франсуа
11
Миранчук
Антон
10
Изидор
Вильсон
9
Игнатьев
Иван
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
8
Витюгов
Максим
14
Коваленко
Александр
18
Соколов
Артём
15
Глушенков
Максим
7
Цыпченко
Дмитрий
Локомотив Москва
4-2-3-1
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Крылья Советов

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

26 матчей

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.9%
61.5%
11.6%
7 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 1 (1) 0.2
Марадишвили Константин 1 0.2
Изидор Вильсон 1 0.2
Живоглядов Дмитрий 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 3 0.6
Ежов Роман 1 0.2
Якуба Денис 1 0.2
Шитов Владислав 1 0.2
Коваленко Александр 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Миранчук Антон 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Баринов Дмитрий 0 1
Камано Франсуа 1 0
Куликов Даниил 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мампасси Марк 1 0
Карпукас Артём 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 2 0
Гапонов Илья 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
7
88%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

11
7
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
8
73%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4
Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Спартак Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
5. Ростов Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
7. Химки Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Краснодар Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
9. Крылья Советов 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Оренбург Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Пари НН Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Локомотив Москва 0:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Локомотив Москва 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Крылья Советов 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Крылья Советов 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
14. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • Замена
    85'
    В составе "Крыльев Советов" произошла замена. Вместо Юрия Горшкова на поле вышел Илья Гапонов. 
  • Желтая карточка
    84'
    Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Офсайд
    83'
    Живоглядов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Раконьяц головой сбросил мяч на Игнатьева, который успел сыграть на опережении и пробить в левый угол ворот мимо Ломаева, который летел на перехват, мяч попал в штангу, затем уже сам Раконьяц сыграл на добивании, но Марко оказался в офсайде. 
  • 82'
    Ежов немного сместился в центр с правого фланга, а затем Роман пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Замена
    81'
    Вторую подряд замену провёл Игорь Осинькин. Вместо Максима Глушенкова на поле вышел Владимир Хубулов. 
  • Замена
    80'
    В составе "Крыльев Советов" произошла замена. Вместо Артёма Соколова на поле вышел Владислав Шитов. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Карпукас в центре поля нарушил правила против Соколова. "Крылья Советов" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    78'
    Угловой у ворот "Крыльев Советов". Миранчук выполнил подачу на ближний угол вратарской, Глушенков головой выбил мяч к линии штрафной площади, а затем уже Коваленко выбил мяч в центр поля. 
  • Замена
    77'
    В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Франсуа Камано на поле вышел Джирано Керк. 
  • 76'
    Раконьяц пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    75'
    Игроки "Крыльев Советов" разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь на этот раз, но всё же с правого фланга последовала подача на ближний угол штрафной площади, оттуда последовал не самый лучший удар в ближний угол ворот, Худяков справился с мячом без особого труда. 
  • 74'
    Коваленко совершил рывок вперёд по левой половине поля, затем Александр сместился в центр к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Мампасси и ушёл на угловой. 
  • Описание гола
    73'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Глушенков!!! Игроки "Крыльев Советов" провели хорошую атаку по левому флангу, которая завершилась грамотной подачей от Соколова в центр к линии вратарской, Глушенков оторвался от защитников "Локомотива" и в касание отправил мяч под правую штангу. 
  • Желтая карточка
    72'
    Форвард "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Судья
    71'
    Едвай в борьбе с Цыпченко на правом фланге у своей штрафной площади отправил мяч на угловой, боковой арбитр сильно зажмурился и увидел удар от ворот, все представители "Крыльев Советов" удивлены. 
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    • 70'
      Витюгов из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Коваленко зацепился за мяч, но обострить ситуацию у Александра не получилось. 
    • 69'
      Камано с левого фланга немного сместился в центр, а затем Франсуа под давлением Коваленко пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      68'
      Миранчук с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ломаев грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 67'
      Миранчук хорошо поработал на правом фланге у штрафной площади "Крыльев Советов" и заработал угловой для своей команды. 
    • 66'
      Живоглядов теперь уже с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но никто из игроков "Локомотива" так и не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 65'
      Соколов с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Худяков спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      64'
      Цыпченко в центре поля нарушил правила против Мампасси. Игроки "Локомотива" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • Желтая карточка
      63'
      Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Соколова. 
    • 62'
      Живоглядов с правого фланга выполнил прострел на ближний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось, мяч в итоге достался Ломаеву. 
    • 61'
      Бейл из глубины поля выполнил передачу на ход Цыпченко по правому флангу, Мампасси грамотно сыграл в обороне и вернул мяч для своей команды. 
    • 60'
      Миранчук выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Раконьяц подработал мяч и затем Марко протолкнул его в центр штрафной площади, Игнатьев пробил по воротам, мяч попал в Солдатенкова. 
    • Угловой
      59'
      Теперь уже угловой у ворот "Крыльев Советов". Миранчук выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ломаев грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      58'
      Ещё один угловой у ворот "Локомотива". Ежов выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз. 
    • Угловой
      57'
      Ежов с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, после борьбы мяч от левого угла вратарской был переведён к правому углу вратарской, Горшков в падении "боковыми ножницами" пробил в ближний угол ворот, Худяков спас свою команду. 
    • Опасный момент
      56'
      Горшков с левой половины поля выполнил отличную передачу между ног Баринова на левый угол штрафной площади, Глушенков пробил по воротам, Мампасси успел подставить ногу, мяч пролетел над перекладиной и ушёл на угловой. 
    • Угловой
      55'
      Миранчук с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Камано хотел в касание пробить по воротам, Франсуа махнул мимо мяча, но зато попал по ноге Витюгову, Евгений Кукуляк всё видел и дал справедливый свисток в пользу самарского клуба. 
    • Опасный момент
      54'
      Миранчук совершил рывок вперёд по центру, а затем Антон из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, Ломаев в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Угловой
      53'
      Миранчук с углового выполнил неудачную подачу на ближний угол вратарской, игроки "Крыльев Советов" перехватили мяч без особого труда. 
    • 52'
      Живоглядов с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Бейл не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 51'
      После выноса Раконьяца подбор был за игроками "Крыльев Советов", но ещё один заброс в центр штрафной площади "Локомотива" вышел безадресным, Худяков сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      50'
      Горшков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Раконьяц головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      49'
      Соколов прошёл вперёд по левой половине поля,  затем Артём выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Глушенков зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Худяков сыграл надёжно и отбил мяч на угловой. 
    • 48'
      Из центра поля последовал заброс на ход Камано по правому флангу, Горшков оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Замена
      47'
      В составе "Локомотива" после перерыва произошла замена. Вместо Вильсона Изидора на поле вышел Марко Раконьяц. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Локомотив", чтобы на своём поле начать играть явным первым номером. Напомним, что сегодня "железнодорожникам" важно постараться набрать три очка, но по такому матчу и ничья уже может быть за счастье для команды Йозефа Циннбауэра. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" не смогли порадовать нас забитыми голами. При этом обе команды уже зарабатывали пенальти, но Максим Глушенков и Франсуа Камано запороли свои попытки. В целом, "Крылья Советов" на выезде смотрятся интереснее, но пока самарский клуб сильно подводит реализация моментов, что в итоге может сказаться на окончательном исходе встречи. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Игнатьев в центре поля нарушил правила против Витюгова. Игроки "Крыльев Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 45'
      Соколов с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 45'
      Живоглядов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Евгений Кукуляк к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Из центра поля теперь уже последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади "Локомотива" на ход Цыпченко, Худяков вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 43'
      С правого фланга последовал заброс на правый угол вратарской на ход Глушенкову, Худяков в прыжке кулаками выбил мяч в аут. 
    • 42'
      Довольно сильно успокоилась у нас игра в конце первого тайма, видимо команды согласны уйти на перерыв при счёте 0:0. 
    • 41'
      Баринов с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, после небольшой комбинации Игнатьев и Изидор довели мяч до центра штрафной площади, Миранчук в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Ломаеву. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Коваленко на половине поля соперника нарушил правила против Тикнизяна, чтобы "Локомотив" не смог провести быструю ответную атаку. 
    • Офсайд
      39'
      Горшков под давлением Живоглядова неудачно выбил мяч точно во флангового защитника "Локомотива", мяч от Дмитрия отскочил к правому углу штрафной площади на Игнатьева, но форвард "железнодорожников" оказался в офсайде. 
    • Офсайд
      38'
      Из центра поля последовал заброс на ход Цыпченко по правой половине поля, форвард "Крыльев Советов" оказался в офсайде. 
    • 37'
      Изидор ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил прострел на ближний угол вратарской, Солдатенков очень хорошо сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч. 
    • 36'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Локомотив" и "Крылья Советов" уже вполне наиграли хотя бы на один гол, но пока мяч в сетку ворот идти не желает. 
    • 35'
      Изидор при смещении в центр с левой половины поля отыгрался с Миранчуком, а затем Вильсон пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел вновь довольно близко к центру, Ломаев выловил его без всякого труда. 
    • Офсайд
      34'
      Живоглядов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Изидора, форвард "Локомотива" оказался в офсайде. 
    • 33'
      Глушенков совершил по центру рывок к линии штрафной площади, а затем Максим под давлением Мампасси попытался выполнить передачу на левый угол штрафной площади, но тут уже рядом оказался Живоглядов, в итоге мяч от ноги Дмитрия полетел в руки Худякову. 
    • 32'
      Тикнизян совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Наир выполнил подачу на ближний угол вратарской, Изидор в борьбе с Евгеньевым в касание пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • Угловой
      31'
      Тикнизян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 30'
      Тикнизян с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел защитника "Крыльев Советов" и ушёл на угловой. 
    • 29'
      Карпукас выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Игнатьев в борьбе с Солдатенковым не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Цыпченко в центре поля нарушил правила против Игнатьева. Игроки "Локомотива" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      27'
      Цыпченко теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Дмитрий выполнил подачу в центр к линии вратарской, Глушенков в касание пробил в правый угол ворот мимо Худякова, который сокращал дистанцию, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      26'
      С углового последовала подача в центр к линии вратарской, игроки "Локомотива" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • Опасный момент
      25'
      Глушенков прорвался вперёд по левому флангу, далее Максим вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Ежов в касание пробил в ближний угол ворот, Худяков растянулся и ногой перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Миранчук перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Крыльев Советов", правила были нарушены против Глушенкова. 
    • 23'
      Миранчук со стандарта решил на исполнение пробить в ближний угол ворот, Ломаев выловил мяч без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Бейл на левом фланге нарушил правила против Изидора. Игроки "Локомотива" тщательно готовятся к стандарту.
    • Желтая карточка
      21'
      Добавим, что центральный защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков также получил жёлтую карточку за фол в штрафной площади против Изидора. 
    • Не забитый пенальти
      20'
      Очень плохо пробил Камано с "точки" в правый угол ворот. Хотел как-то Франсуа раскачать Ломаева, но Иван сыграл исключительно по удару и спокойно выловил мяч, который был пущен крайне слабо. 
    • Пенальти!
      19'
      Пенальти назначается в ворота "Крыльев Советов"! Изидор убежал по правой половине поля после отличной передачи от Игнатьева из центра поля, а уже после входа в штрафную площадь Солдатенков в подкате сбил Вильсона. Евгений Кукуляк отлично видел момент и сразу же указал на "точку". 
    • Желтая карточка
      18'
      Защитник "Локомотива" Тин Едвай всё же получил жёлтую карточку за отмашку против Ежова. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Едвай в борьбе за мяч в центре поля невольно отмахнулся от Ежова и попал по лицу игроку "Крыльев Советов". Вышли на поле врачи самарского клуба, пауза в игре. 
    • Судья
      16'
      Ежов в борьбе за мяч с Мампасси у радиуса штрафной площади "Локомотива" оказался на газоне, Евгений Кукуляк показал, что нужно играть дальше. 
    • 15'
      Баринов с правой половины поля теперь уже выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, мяч улетел за лицевую линию поля. 
    • 14'
      Игнатьев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Ломаев также занял грамотную позицию и выловил мяч без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Солдатенков в центре поля нарушил правила против Игнатьева и тем самым не дал "Локомотиву" провести быструю ответную атаку. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Стандарт на левом фланге у штрафной площади "Локомотива" заработали игроки "Крыльев Советов". Соколов выполнил подачу к дальнему углу вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, "железнодорожники" в итоге смогли отвести угрозу от своих ворот. 
    • Желтая карточка
      11'
      Напомним, что фланговый защитник "Локомотива" Наир Тикнизян за игру рукой в своей штрафной площади также получил жёлтую карточку. 
    • Не забитый пенальти
      10'
      Не забивает Глушенков! Максим Глушенков с "точки" неудачно пробил в левый угол ворот, Худяков угадал направление удара и спас свою команду, первыми на подборе оказались защитники "Локомотива". 
    • Пенальти!
      9'
      Быстро Евгений Кукуляк пересмотрел повтор момента и справедливо указал на "точку". 
    • Видеоповтор
      8'
      Судьи из комнаты VAR быстро заметили, что Тикинизян неудачно сыграл в моменте с ударом Глушенкова головой по воротам, Наир выставил руку вперёд, мяч попал как раз в неё, а затем полетел в руки Худякову. Евгений Кукуляк отправился пересматривать повтор момента. 
    • 7'
      Баринов с правой половины поля выполнил слишком сильную передачу на ход Живоглядову, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 6'
      Соколов с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Глушенков в борьбе с соперником головой пробил по воротам, после небольшого рикошета мяч полетел точно в руки Худякову. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Бейл перестарался в борьбе за мяч у радиуса штрафной площади "Локомотива", правила были нарушены против Миранчука. 
    • 4'
      Всё нормально с Худяковым, показал Даниил, что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      3'
      По итогам прошлого эпизода Худяков получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Локомотива", пауза в игре. 
    • Опасный момент
      2'
      Глушенков перехватил мяч на половине поля "Локомотива" за счёт высокого прессинга, далее Максим выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади на ход Цыпченко, Дмитрий убежал к левому углу вратарской и попытался отправить мяч между ног Худякову, но Даниил грамотно сократил дистанцию и спас свою команду. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для "Локомотива" очень важно набрать очки на своём поле против "Крыльев Советов" после неудачного старта в чемпионате России. Хочется верить, что сегодня обе команды в любом случае покажут нам яркий футбол, который будет сопровождаться немалым количеством забитых голов. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      19'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Камано Франсуа пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      17'
      Солдатенков Александр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Едвай Тин получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Глушенков Максим пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      7'
      Тикнизян Наир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:1 Крылья Советов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    64.5% (100)
    Ничья
    26.5% (41)
    Крылья Советов
    9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.84% (73)
    Меньше
    40.16% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    81.15% (99)
    Нет
    18.85% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    36.1% (56)
    1:1 Ничья
    16.8% (26)
    1:0 Локомотив Москва
    7.7% (12)
    2:0 Локомотив Москва
    5.8% (9)
    2:2 Ничья
    5.2% (8)
    1:2 Крылья Советов
    3.2% (5)
    0:1 Крылья Советов
    1.3% (2)
    3:1 Локомотив Москва
    1.3% (2)
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    Крылья Советов
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