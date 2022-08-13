Карпукас в центре поля нарушил правила против Соколова. "Крылья Советов" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Ежов немного сместился в центр с правого фланга, а затем Роман пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Живоглядов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Раконьяц головой сбросил мяч на Игнатьева, который успел сыграть на опережении и пробить в левый угол ворот мимо Ломаева, который летел на перехват, мяч попал в штангу, затем уже сам Раконьяц сыграл на добивании, но Марко оказался в офсайде.

Едвай в борьбе с Цыпченко на правом фланге у своей штрафной площади отправил мяч на угловой, боковой арбитр сильно зажмурился и увидел удар от ворот, все представители "Крыльев Советов" удивлены.

Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Глушенков!!! Игроки "Крыльев Советов" провели хорошую атаку по левому флангу, которая завершилась грамотной подачей от Соколова в центр к линии вратарской, Глушенков оторвался от защитников "Локомотива" и в касание отправил мяч под правую штангу.

Коваленко совершил рывок вперёд по левой половине поля, затем Александр сместился в центр к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Мампасси и ушёл на угловой.

Игроки "Крыльев Советов" разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь на этот раз, но всё же с правого фланга последовала подача на ближний угол штрафной площади, оттуда последовал не самый лучший удар в ближний угол ворот, Худяков справился с мячом без особого труда.

Раконьяц пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Угловой у ворот "Крыльев Советов". Миранчук выполнил подачу на ближний угол вратарской, Глушенков головой выбил мяч к линии штрафной площади, а затем уже Коваленко выбил мяч в центр поля.

Бейл из глубины поля выполнил передачу на ход Цыпченко по правому флангу, Мампасси грамотно сыграл в обороне и вернул мяч для своей команды.

Живоглядов с правого фланга выполнил прострел на ближний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось, мяч в итоге достался Ломаеву.

Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Соколова.

Цыпченко в центре поля нарушил правила против Мампасси. Игроки "Локомотива" не смогли быстро разыграть стандарт.

Соколов с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Худяков спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Живоглядов теперь уже с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но никто из игроков "Локомотива" так и не смог завершить момент ударом по воротам.

Миранчук хорошо поработал на правом фланге у штрафной площади "Крыльев Советов" и заработал угловой для своей команды.

Миранчук с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ломаев грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

Камано с левого фланга немного сместился в центр, а затем Франсуа под давлением Коваленко пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Витюгов из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Коваленко зацепился за мяч, но обострить ситуацию у Александра не получилось.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Локомотив", чтобы на своём поле начать играть явным первым номером. Напомним, что сегодня "железнодорожникам" важно постараться набрать три очка, но по такому матчу и ничья уже может быть за счастье для команды Йозефа Циннбауэра.

В составе "Локомотива" после перерыва произошла замена. Вместо Вильсона Изидора на поле вышел Марко Раконьяц.

Из центра поля последовал заброс на ход Камано по правому флангу, Горшков оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Соколов прошёл вперёд по левой половине поля, затем Артём выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Глушенков зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Худяков сыграл надёжно и отбил мяч на угловой.

Горшков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Раконьяц головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

После выноса Раконьяца подбор был за игроками "Крыльев Советов", но ещё один заброс в центр штрафной площади "Локомотива" вышел безадресным, Худяков сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Живоглядов с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Бейл не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Миранчук с углового выполнил неудачную подачу на ближний угол вратарской, игроки "Крыльев Советов" перехватили мяч без особого труда.

Миранчук совершил рывок вперёд по центру, а затем Антон из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, Ломаев в прыжке перевёл мяч на угловой.

Миранчук с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Камано хотел в касание пробить по воротам, Франсуа махнул мимо мяча, но зато попал по ноге Витюгову, Евгений Кукуляк всё видел и дал справедливый свисток в пользу самарского клуба.

Горшков с левой половины поля выполнил отличную передачу между ног Баринова на левый угол штрафной площади, Глушенков пробил по воротам, Мампасси успел подставить ногу, мяч пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.

Ежов с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, после борьбы мяч от левого угла вратарской был переведён к правому углу вратарской, Горшков в падении "боковыми ножницами" пробил в ближний угол ворот, Худяков спас свою команду.

Ещё один угловой у ворот "Локомотива". Ежов выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз.

Теперь уже угловой у ворот "Крыльев Советов". Миранчук выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ломаев грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

Миранчук выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Раконьяц подработал мяч и затем Марко протолкнул его в центр штрафной площади, Игнатьев пробил по воротам, мяч попал в Солдатенкова.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" не смогли порадовать нас забитыми голами. При этом обе команды уже зарабатывали пенальти, но Максим Глушенков и Франсуа Камано запороли свои попытки. В целом, "Крылья Советов" на выезде смотрятся интереснее, но пока самарский клуб сильно подводит реализация моментов, что в итоге может сказаться на окончательном исходе встречи.

45' Игнатьев в центре поля нарушил правила против Витюгова. Игроки "Крыльев Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

45' Соколов с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

45' Живоглядов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

45' Три минуты добавил Евгений Кукуляк к основному времени первого тайма.

44' Из центра поля теперь уже последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади "Локомотива" на ход Цыпченко, Худяков вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

43' С правого фланга последовал заброс на правый угол вратарской на ход Глушенкову, Худяков в прыжке кулаками выбил мяч в аут.

42' Довольно сильно успокоилась у нас игра в конце первого тайма, видимо команды согласны уйти на перерыв при счёте 0:0.

41' Баринов с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, после небольшой комбинации Игнатьев и Изидор довели мяч до центра штрафной площади, Миранчук в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Ломаеву.

40' Коваленко на половине поля соперника нарушил правила против Тикнизяна, чтобы "Локомотив" не смог провести быструю ответную атаку.

39' Горшков под давлением Живоглядова неудачно выбил мяч точно во флангового защитника "Локомотива", мяч от Дмитрия отскочил к правому углу штрафной площади на Игнатьева, но форвард "железнодорожников" оказался в офсайде.

38' Из центра поля последовал заброс на ход Цыпченко по правой половине поля, форвард "Крыльев Советов" оказался в офсайде.

37' Изидор ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил прострел на ближний угол вратарской, Солдатенков очень хорошо сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч.

36' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Локомотив" и "Крылья Советов" уже вполне наиграли хотя бы на один гол, но пока мяч в сетку ворот идти не желает.

35' Изидор при смещении в центр с левой половины поля отыгрался с Миранчуком, а затем Вильсон пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел вновь довольно близко к центру, Ломаев выловил его без всякого труда.

34' Живоглядов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Изидора, форвард "Локомотива" оказался в офсайде.

33' Глушенков совершил по центру рывок к линии штрафной площади, а затем Максим под давлением Мампасси попытался выполнить передачу на левый угол штрафной площади, но тут уже рядом оказался Живоглядов, в итоге мяч от ноги Дмитрия полетел в руки Худякову.

32' Тикнизян совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Наир выполнил подачу на ближний угол вратарской, Изидор в борьбе с Евгеньевым в касание пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

31' Тикнизян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

30' Тикнизян с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел защитника "Крыльев Советов" и ушёл на угловой.

29' Карпукас выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Игнатьев в борьбе с Солдатенковым не смог зацепиться за мяч.

28' Цыпченко в центре поля нарушил правила против Игнатьева. Игроки "Локомотива" не стали спешить при розыгрыше мяча.

27' Цыпченко теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Дмитрий выполнил подачу в центр к линии вратарской, Глушенков в касание пробил в правый угол ворот мимо Худякова, который сокращал дистанцию, мяч пролетел рядом со штангой.

26' С углового последовала подача в центр к линии вратарской, игроки "Локомотива" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

25' Глушенков прорвался вперёд по левому флангу, далее Максим вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Ежов в касание пробил в ближний угол ворот, Худяков растянулся и ногой перевёл мяч на угловой.

24' Миранчук перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Крыльев Советов", правила были нарушены против Глушенкова.

23' Миранчук со стандарта решил на исполнение пробить в ближний угол ворот, Ломаев выловил мяч без особого труда.

22' Бейл на левом фланге нарушил правила против Изидора. Игроки "Локомотива" тщательно готовятся к стандарту.

21' Добавим, что центральный защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков также получил жёлтую карточку за фол в штрафной площади против Изидора.

20' Очень плохо пробил Камано с "точки" в правый угол ворот. Хотел как-то Франсуа раскачать Ломаева, но Иван сыграл исключительно по удару и спокойно выловил мяч, который был пущен крайне слабо.

19' Пенальти назначается в ворота "Крыльев Советов"! Изидор убежал по правой половине поля после отличной передачи от Игнатьева из центра поля, а уже после входа в штрафную площадь Солдатенков в подкате сбил Вильсона. Евгений Кукуляк отлично видел момент и сразу же указал на "точку".

18' Защитник "Локомотива" Тин Едвай всё же получил жёлтую карточку за отмашку против Ежова.

17' Едвай в борьбе за мяч в центре поля невольно отмахнулся от Ежова и попал по лицу игроку "Крыльев Советов". Вышли на поле врачи самарского клуба, пауза в игре.

16' Ежов в борьбе за мяч с Мампасси у радиуса штрафной площади "Локомотива" оказался на газоне, Евгений Кукуляк показал, что нужно играть дальше.

15' Баринов с правой половины поля теперь уже выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, мяч улетел за лицевую линию поля.

14' Игнатьев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Ломаев также занял грамотную позицию и выловил мяч без особого труда.

13' Солдатенков в центре поля нарушил правила против Игнатьева и тем самым не дал "Локомотиву" провести быструю ответную атаку.

12' Стандарт на левом фланге у штрафной площади "Локомотива" заработали игроки "Крыльев Советов". Соколов выполнил подачу к дальнему углу вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, "железнодорожники" в итоге смогли отвести угрозу от своих ворот.

11' Напомним, что фланговый защитник "Локомотива" Наир Тикнизян за игру рукой в своей штрафной площади также получил жёлтую карточку.

10' Не забивает Глушенков! Максим Глушенков с "точки" неудачно пробил в левый угол ворот, Худяков угадал направление удара и спас свою команду, первыми на подборе оказались защитники "Локомотива".

9' Быстро Евгений Кукуляк пересмотрел повтор момента и справедливо указал на "точку".

8' Судьи из комнаты VAR быстро заметили, что Тикинизян неудачно сыграл в моменте с ударом Глушенкова головой по воротам, Наир выставил руку вперёд, мяч попал как раз в неё, а затем полетел в руки Худякову. Евгений Кукуляк отправился пересматривать повтор момента.

7' Баринов с правой половины поля выполнил слишком сильную передачу на ход Живоглядову, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

6' Соколов с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Глушенков в борьбе с соперником головой пробил по воротам, после небольшого рикошета мяч полетел точно в руки Худякову.

5' Бейл перестарался в борьбе за мяч у радиуса штрафной площади "Локомотива", правила были нарушены против Миранчука.

4' Всё нормально с Худяковым, показал Даниил, что он готов играть дальше.

3' По итогам прошлого эпизода Худяков получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Локомотива", пауза в игре.

2' Глушенков перехватил мяч на половине поля "Локомотива" за счёт высокого прессинга, далее Максим выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади на ход Цыпченко, Дмитрий убежал к левому углу вратарской и попытался отправить мяч между ног Худякову, но Даниил грамотно сократил дистанцию и спас свою команду.