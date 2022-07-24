Стадион: РЖД Арена
История личных встреч
Локомотив Москва
Крылья Советов
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
26 матчей
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.9%
61.5%
11.6%
7 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.25
|Марадишвили Константин
|1
|0.25
|Изидор Вильсон
|1
|0.25
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|2
|0.5
|Ежов Роман
|1
|0.25
|Якуба Денис
|1
|0.25
|Шитов Владислав
|1
|0.25
|Коваленко Александр
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Миранчук Антон
|2
|0
|Едвай Тин
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|1
|Камано Франсуа
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мампаси Марк
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
7
88%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
11
7
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
8
73%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4
Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|7.
|Химки
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Оренбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Пари НН
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Крылья Советов
Исход игры
Локомотив Москва
60.4% (32)
Ничья
30.2% (16)
Крылья Советов
9.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (23)
Меньше
48.89% (22)
Обе команды забьют
Да
77.78% (35)
Нет
22.22% (10)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
34% (18)
1:1 Ничья
22.6% (12)
1:0 Локомотив Москва
9.4% (5)
2:0 Локомотив Москва
7.5% (4)
1:2 Крылья Советов
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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