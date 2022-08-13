Стадион: Вёртерзе-Штадион
0:0
Второй тайм: 60'
0'
46' Желтая карточкаKosmas Gezos
47' Желтая карточкаЛакнер Маркус
56' Вторая желтая карточкаЛакнер Маркус
0:0
57' Не забитый пенальтиNicolas Wimmer
Ход матча
46'
47'
56'
57'
0:0
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
66
David
Ungar
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Рид
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
15 матчей
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Wimmer
|1 (1)
|0.25
|Пинк Маркус
|1
|0.25
|Арвайлер Йонас
|1
|0.25
|Ридер Флориан
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висмейер Юлиан
|1
|0.25
|Моншайн Кристоф
|1 (1)
|0.25
|Tin Plavotic
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|2
|0
|Пинк Маркус
|1
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Kosmas Gezos
|1
|0
|Thorsten Mahrer
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|1
|1
|Цигль Марсель
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
|Michael Martin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
60%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
50%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0
Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4
Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Рид
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Аустрия Вена
|2:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|1:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Хартберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Вольфсбергер
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сваровски Тироль
|1:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Альтах
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Аустрия Вена
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Рид
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Рид
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Аустрия Лустенау
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|9.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аустрия Вена
|2:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Сваровски Тироль
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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