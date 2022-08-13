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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0:0
Второй тайм: 60'
Рид
0'
46' Желтая карточка
Kosmas Gezos
47' Желтая карточка
Лакнер Маркус
56' Вторая желтая карточка
Лакнер Маркус
0:0
57' Не забитый пенальти
Nicolas Wimmer

Ход матча

46'
Kosmas Gezos
 
47'
 
Лакнер Маркус
56'
 
Лакнер Маркус
57'
Nicolas Wimmer
0:0
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Рид
2.35
3.50
4.31
Все Коэффициенты
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
14
Christopher
Cvetko
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
17
Штрауди
Симон
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
8
Michael
Martin
4
Цигль
Марсель
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
7
Моншайн
Кристоф
11
Denizcan
Cosgun
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Рид
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Рид

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
К
2:0
Б
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:3
ВЛ
1:1
ВЛ
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
0:1
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Wimmer 1 (1) 0.25
Пинк Маркус 1 0.25
Арвайлер Йонас 1 0.25
Ридер Флориан 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висмейер Юлиан 1 0.25
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.25
Tin Plavotic 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 2 0
Пинк Маркус 1 0
Maximiliano Moreira 1 0
Kosmas Gezos 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Ридер Флориан 1 0
Sinan Karweina 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 1 1
Цигль Марсель 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Michael Martin 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
60%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
50%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0
Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4
Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Рапид Вена 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Рид 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
6. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Аустрия Вена 2:1 4 1 1 2 5 - 8 4
9. Сваровски Тироль 1:2 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Хартберг 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
12. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 1:2 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Альтах 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Аустрия Вена 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Рид 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
8. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Аустрия Клагенфурт 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Рид 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Аустрия Лустенау 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Аустрия Клагенфурт 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
9. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аустрия Вена 2:1 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Сваровски Тироль 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Описание гола
    57'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Nicolas Wimmer пробил пенальти, но не смог забить!
  • 56'
    Лакнер Маркус получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    47'
    Лакнер Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Kosmas Gezos получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Рид
2.35
3.50
4.31
Все Коэффициенты
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