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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
1:0
Конец матча
Рид
0'
46' Желтая карточка
Kosmas Gezos
47' Желтая карточка
Лакнер Маркус
55' Вторая желтая карточка
Лакнер Маркус
0:0
56' Не забитый пенальти
Nicolas Wimmer
1:0
73' Гол
Арвайлер Йонас
75' Желтая карточка
David Ungar
77' Желтая карточка
Christopher Cvetko
90' Желтая карточка
Нутц Штефан
90'+4
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
14
Christopher
Cvetko
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
17
Штрауди
Симон
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
8
Michael
Martin
4
Цигль
Марсель
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
7
Моншайн
Кристоф
11
Denizcan
Cosgun
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Рид
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Рид

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
К
2:0
Б
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:3
ВЛ
1:1
ВЛ
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
0:1
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арвайлер Йонас 2 0.5
Nicolas Wimmer 1 (1) 0.25
Пинк Маркус 1 0.25
Бенателли Рико 0 0
Ридер Флориан 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висмейер Юлиан 1 0.25
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.25
Tin Plavotic 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 2 0
Kosmas Gezos 2 0
Пинк Маркус 1 0
Maximiliano Moreira 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Ридер Флориан 1 0
Sinan Karweina 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакнер Маркус 1 1
Leo Mikic 1 1
Цигль Марсель 1 0
Нутц Штефан 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Michael Martin 1 0
David Ungar 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
60%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
50%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0
Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4
Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 4 2 2 0 5 - 3 8
2. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Рапид Вена 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
6. Рид 4 1 1 2 2 - 3 4
7. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Альтах 0:1 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 8 4
10. Сваровски Тироль 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Хартберг 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Альтах 0:1 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
8. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Штурм 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Аустрия Лустенау 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Сваровски Тироль 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Альтах 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Рид 2 0 0 2 0 - 2 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 2 - 6 0
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      Kosmas Gezos получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
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