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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Серкль Брюгге
0:0
Конец матча
Мехелен
0'
12' Желтая карточка
Хайреманс Джеффри
34' Желтая карточка
Болинголи-Мбомбо Боли
89' Желтая карточка
Jorge Hernandez1
90' Желтая карточка
Сомерс Тибо
90'+7
1
Маецки
Радослав
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
29
Торрес
Луи
14
Ванхутт
Шарль
22
Лопес
Леонардо
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
36
Уэда
Аясе
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
18
Ван
Хоренбек
Алек
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
6
Ван
Хеке
Яннес
16
Схоофс
Роб
14
Лавале
Димитри
7
Хайреманс
Джеффри
10
Маледе
Йонас
11
Сторм
Никола
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Мехелен
4-3-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Мехелен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
2:2
К
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
2:3
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ТМК
1:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ТМС
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Луи 1 0.25
Деман Оливье 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгой Жульен 1 0.25
Схоофс Роб 1 0.25
Пейре Тибо 1 0.25
Хайреманс Джеффри 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 1 1
Декостере Роббе 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Денкей Кевин 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Лавале Димитри 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Jorge Hernandez1 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
75%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1
ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Мехелен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4
Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
7. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
12. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
14. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Серкль Брюгге 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
10. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
13. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
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    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Болинголи-Мбомбо Боли получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Хайреманс Джеффри получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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