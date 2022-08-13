Стадион: Ян Брейдель
0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаХайреманс Джеффри
34' Желтая карточкаБолинголи-Мбомбо Боли
89' Желтая карточкаJorge Hernandez1
90' Желтая карточкаСомерс Тибо
90'+7
Ход матча
89'
90'
29
Торрес
Луи
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
36
Уэда
Аясе
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
10
Маледе
Йонас
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Серкль Брюгге
Мехелен
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Луи
|1
|0.25
|Деман Оливье
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгой Жульен
|1
|0.25
|Схоофс Роб
|1
|0.25
|Пейре Тибо
|1
|0.25
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|1
|1
|Декостере Роббе
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
75%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1
ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Мехелен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4
Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|13.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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