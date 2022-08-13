Стадион: Stade du Pairay
0:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаБагер Йонас
43' Желтая карточкаСиссоко Самбу
48' Желтая карточкаSergio Conceicao
62' Желтая карточкаКайембе Йорис
0:1
85' ГолJackson Tchatchoua
90'+7
Ход матча
17'
43'
48'
62'
85'
30
Диш
Гийом
11
Абанда
Леруа
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
29 Ifoni Ejaita
-
-
Главный тренер: Jose Jeunechamps
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Серен Юнайтед
Шарлеруа
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сиссоко Самбу
|1
|0.25
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голизадех Али
|1
|0.25
|Бессиль Лоик
|1
|0.25
|Нкуба Кен
|1
|0.25
|Anass Zaroury
|1
|0.25
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.25
|Зоргане Адем
|0
|0
|Мориока Риота
|0
|0
|Кайембе Йорис
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Сиссоко Самбу
|1
|0
|Сами Лахссаини
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Valentin Guillaume
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|1
|0
|Багер Йонас
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2
Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2
Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|13.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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