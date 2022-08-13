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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Серен Юнайтед
0:1
Конец матча
Шарлеруа
0'
17' Желтая карточка
Багер Йонас
43' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
48' Желтая карточка
Sergio Conceicao
62' Желтая карточка
Кайембе Йорис
0:1
85' Гол
Jackson Tchatchoua
90'+7
30
Диш
Гийом
40
Опаре
Даниэль
23
Лепуан
Кристоф
2
Силла
Абдулайе
35
Sergio
Conceicao
11
Абанда
Леруа
27
Сиссоко
Самбу
12
Бернье
Антуан
15
Сами
Лахссаини
10
Муандилмаджи
Мариус
9
Элисор
Симон
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
12
Кайембе
Йорис
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
8
Голизадех
Али
45
Nadir
Benbouali
Серен Юнайтед
3-5-2
Шарлеруа
3-4-1-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Шарлеруа

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:3
ТМК
0:2
ТМС
0:4
ТМК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сиссоко Самбу 1 0.25
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голизадех Али 1 0.25
Бессиль Лоик 1 0.25
Нкуба Кен 1 0.25
Anass Zaroury 1 0.25
Jackson Tchatchoua 1 0.25
Зоргане Адем 0 0
Мориока Риота 0 0
Кайембе Йорис 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Сиссоко Самбу 1 0
Сами Лахссаини 1 0
Абанда Леруа 1 0
Элисор Симон 1 0
Valentin Guillaume 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 1 0
Багер Йонас 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Кайембе Йорис 1 0
Нкуба Кен 1 0
Андреу Стелиос 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2
Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2
Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
7. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
12. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
14. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Серкль Брюгге 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
10. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
13. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Adem Zorgane уходит с поля. Марк Дамьен выходит вместо него
  • 90'
    Нкуба Кен уходит с поля. Бессиль Лоик выходит вместо него
  • 90'
    Leroy Abanda уходит с поля. Marsoni Sambu выходит вместо него
  • 89'
    Опаре Даниэль уходит с поля. Sandro Tremoulet выходит вместо него
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Jackson Tchatchoua бьет в цель!
  • 80'
    Nadir Benbouali уходит с поля. Anthony Descotte выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Сиссоко Самбу получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      17'
      Багер Йонас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа онлайн

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