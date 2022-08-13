Стадион: Stade Joseph Marien
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
2' Желтая карточкаКейта Хабиб
1:0
9' ПенальтиТеума Тедди
25' Желтая карточкаСиссоко Самбу
27' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
2:0
59' ГолТеума Тедди
2:1
63' ГолСелемани Фаиз
Ход матча
2'
9'
1:0
25'
27'
59'
2:0
63'
2:1
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
17
Теума
Тедди
31
Илич
Марко
12
Кейта
Хабиб
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
85 Дони АрноЗащитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Сильва ЖоаоНападающий
-
77 Энен ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|2 (1)
|0.5
|Сайкс Росс
|1
|0.25
|Саймон Адингра
|1
|0.25
|Ванзейр Данте
|0
|0
|Лапуссен Лоик
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|1
|0.25
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.25
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Д'Эне Кристоф
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1
Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Кортрейк
|1:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кортрейк
|1:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Кортрейк
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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