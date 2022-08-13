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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Конец матча
Кортрейк
0'
2' Желтая карточка
Кейта Хабиб
1:0
9' Пенальти
Теума Тедди
25' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
27' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
2:0
58' Гол
Теума Тедди
2:1
63' Гол
Селемани Фаиз
90'+6
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
94
Лапуссен
Лоик
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
17
Теума
Тедди
7
Бонифасе
Виктор
13
Ванзейр
Данте
31
Илич
Марко
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
66
Радованович
Александар
25
Nayel
Mehssatou
14
Сиссоко
Самбу
II
12
Кейта
Хабиб
30
Д'Эне
Кристоф
7
Мбайо
Дилан
9
Billel
Messaoudi
10
Селемани
Фаиз
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Кортрейк
3-4-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
2:3
ПДА
2:0
К
0:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 2 (1) 0.5
Сайкс Росс 1 0.25
Саймон Адингра 1 0.25
Ванзейр Данте 0 0
Лапуссен Лоик 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 1 0.25
Ватанабэ Цуёси 1 0.25

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 2 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Зиани Илис 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Хабиб 3 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Д'Эне Кристоф 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1
Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
6. АХ Лёвен 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
8. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Кортрейк 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Серкль Брюгге 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
10. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Кортрейк 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
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