0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
2'
18'
12
Кассио
Рамос
33
Вера
Фаусто
10
Roger
I
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Roger IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
27 Бруно ТабатаНападающий
-
36 Vanderlan
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
45 матчей
35.6%
28.9%
35.5%
16 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.1%
40%
28.9%
14 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|6
|0.27
|Мантуан Густаво
|3
|0.14
|Adson
|3
|0.14
|Fabio Santos IV
|3 (2)
|0.14
|Gustavo Mosquito
|2
|0.09
|Рауль Гонсалес
|2
|0.09
|Lucas Piton
|1
|0.05
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|Паулиньо Жозе
|1
|0.05
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.05
|Jo Alves II
|1
|0.05
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рони
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|7
|0.32
|Гомес Густаво
|7 (1)
|0.32
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.18
|Дуду X
|4
|0.18
|Рафаэл Жозе
|3
|0.14
|Вейга Рафаэль
|2 (2)
|0.09
|Менино Габриэль
|2
|0.09
|Верон Габриэл
|1
|0.05
|Данило Ларанжера
|1
|0.05
|Уэсли Лопес
|1
|0.05
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.05
|Майке Роша
|1
|0.05
|Атуэста Эдуард
|1
|0.05
|Мурило Серкейра
|1
|0.05
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|3
|1
|Roger I
|4
|0
|Рамуш Рафаэл
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Рауль Гонсалес
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Eduardo Queiroz
|2
|0
|Giovane Nascimento
|2
|0
|Adson
|1
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|5
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Менино Габриэль
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Рони III
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Атуэста Эдуард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
5
36%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
23
7 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
17%
3
13%
1-15
3
25%
6
26%
16-30
2
17%
6
26%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Пропущено
17
8
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
18%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
4
50%
76-90
Забито
24
37
13 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
4
17%
4
11%
1-15
5
21%
7
19%
16-30
4
17%
9
24%
31-45
2
8%
2
5%
46-60
2
8%
5
14%
61-75
7
29%
29%
10
27%
76-90
Пропущено
22
13
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
6
27%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
3
14%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|22
|13
|7
|2
|36 - 14
|46
|2.
|Коринтианс
|0:0
|22
|11
|7
|4
|26 - 20
|40
|3.
|Флуминенсе
|21
|11
|5
|5
|32 - 22
|38
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|11
|4
|6
|28 - 22
|37
|5.
|Фламенго
|21
|11
|3
|7
|32 - 19
|36
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|21
|8
|9
|4
|30 - 23
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|21
|8
|8
|5
|29 - 26
|32
|8.
|Ред Булл Брагантино
|21
|8
|6
|7
|32 - 25
|30
|9.
|Сантос
|21
|7
|9
|5
|26 - 19
|30
|10.
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17 - 23
|27
|11.
|Гойяс
|22
|6
|8
|8
|23 - 29
|26
|12.
|Сан-Паулу
|21
|5
|11
|5
|28 - 27
|26
|13.
|Ботафого Рибейрао
|21
|7
|4
|10
|20 - 26
|25
|14.
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22 - 22
|25
|15.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|16.
|Коритиба Парана
|21
|6
|4
|11
|23 - 33
|22
|17.
|Форталеза
|21
|5
|6
|10
|19 - 23
|21
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|19.
|Куяба
|21
|5
|5
|11
|14 - 22
|20
|20.
|Жувентуде
|21
|3
|7
|11
|16 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:0
|11
|7
|4
|0
|14 - 3
|25
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|3.
|Фламенго
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|4.
|Флуминенсе
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|9.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|11.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|12.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|13.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Сан-Паулу
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Форталеза
|11
|2
|6
|3
|7 - 6
|12
|17.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|18.
|Куяба
|10
|2
|5
|3
|7 - 7
|11
|19.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|20.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|11
|6
|5
|0
|14 - 5
|23
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|3.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|4.
|Коринтианс
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|5.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|6.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|8.
|Атлетико Минейро
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|9.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|10.
|Сантос
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|12.
|Ред Булл Брагантино
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|13.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|14.
|Форталеза
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|15.
|Куяба
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|16.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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