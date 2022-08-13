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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 37'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
2' Желтая карточка
Вера Фаусто
18' Желтая карточка
Roger I

Ход матча

2'
Вера Фаусто
 
18'
Roger I
 
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.65
3.20
3.50
Все Коэффициенты
Новости
12
Кассио
Рамос
2
Рамуш
Рафаэл
25
Мендес
Бруно
II
31
Бальбуэна
Фабиан
6
Lucas
Piton
37
Eduardo
Queiroz
33
Вера
Фаусто
8
Аугусто
Ренато
19
Gustavo
Mosquito
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
18
Лопес
Хосе
Мануэль
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
Коринтианс
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

45 матчей

35.6%
28.9%
35.5%
16 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.1%
40%
28.9%
14 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

СA
3:0
ПА
2:1
СA
2:1
СA
1:1
ПА
0:2
ПА
2:2
СA
4:0
СA
0:2
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
СA
1:1
СA
1:1
ПА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
СA
3:2
СA
0:2
ПА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
ПА
1:0
СA
3:3
СA
0:2
ПА
2:2
ПА
0:1
БСА
1:1
БСА
2:0
П
1:1
П
2:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
CP
1:1
CP
0:1
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:0
СA
2:2
СA
0:3
CP
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 6 0.27
Мантуан Густаво 3 0.14
Adson 3 0.14
Fabio Santos IV 3 (2) 0.14
Gustavo Mosquito 2 0.09
Рауль Гонсалес 2 0.09
Lucas Piton 1 0.05
Аугусто Ренато 1 0.05
Паулиньо Жозе 1 0.05
Бальбуэна Фабиан 1 0.05
Jo Alves II 1 0.05
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рони 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Жулиано де Паула 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 7 0.32
Гомес Густаво 7 (1) 0.32
Скарпа Густаво 4 (1) 0.18
Дуду X 4 0.18
Рафаэл Жозе 3 0.14
Вейга Рафаэль 2 (2) 0.09
Менино Габриэль 2 0.09
Верон Габриэл 1 0.05
Данило Ларанжера 1 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Лопес Хосе Мануэль 1 0.05
Майке Роша 1 0.05
Атуэста Эдуард 1 0.05
Мурило Серкейра 1 0.05
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 3 1
Roger I 4 0
Рамуш Рафаэл 3 0
Майкон Барберан 3 0
Рауль Гонсалес 2 0
Вера Фаусто 2 0
João Victor6 2 0
Eduardo Queiroz 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Adson 1 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Жил Карлос 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Jo Alves II 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Алберто Юри 1 0
Lucas Piton 1 0
Robert Barbosa 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 5 0
Данило Ларанжера 4 0
Рафаэл Жозе 4 0
Менино Габриэль 2 1
Роша Маркос 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Рони III 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Атуэста Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
5
36%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
23
7 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
17%
3
13%
1-15
3
25%
6
26%
16-30
2
17%
6
26%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Пропущено

17
8
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
18%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
4
50%
76-90

Забито

24
37
13 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
4
17%
4
11%
1-15
5
21%
7
19%
16-30
4
17%
9
24%
31-45
2
8%
2
5%
46-60
2
8%
5
14%
61-75
7
29%
29%
10
27%
76-90

Пропущено

22
13
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
6
27%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
3
14%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 22 13 7 2 36 - 14 46
2. Коринтианс 0:0 22 11 7 4 26 - 20 40
3. Флуминенсе 21 11 5 5 32 - 22 38
4. Атлетико Паранаэнсе 21 11 4 6 28 - 22 37
5. Фламенго 21 11 3 7 32 - 19 36
6. Интернасьонал Порту Алегре 21 8 9 4 30 - 23 33
7. Атлетико Минейро 21 8 8 5 29 - 26 32
8. Ред Булл Брагантино 21 8 6 7 32 - 25 30
9. Сантос 21 7 9 5 26 - 19 30
10. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
11. Гойяс 22 6 8 8 23 - 29 26
12. Сан-Паулу 21 5 11 5 28 - 27 26
13. Ботафого Рибейрао 21 7 4 10 20 - 26 25
14. Сеара 21 5 10 6 22 - 22 25
15. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
16. Коритиба Парана 21 6 4 11 23 - 33 22
17. Форталеза 21 5 6 10 19 - 23 21
18. Атлетико Гойяненсе 21 5 5 11 21 - 33 20
19. Куяба 21 5 5 11 14 - 22 20
20. Жувентуде 21 3 7 11 16 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 0:0 11 7 4 0 14 - 3 25
2. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 11 7 2 2 22 - 9 23
3. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
4. Флуминенсе 11 7 1 3 19 - 11 22
5. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Коритиба Парана 11 6 2 3 15 - 11 20
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Атлетико Минейро 11 5 3 3 18 - 13 18
11. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
12. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
13. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
14. Сан-Паулу 10 4 4 2 17 - 13 16
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Форталеза 11 2 6 3 7 - 6 12
17. Ботафого Рибейрао 10 3 2 5 10 - 11 11
18. Куяба 10 2 5 3 7 - 7 11
19. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
20. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 11 6 5 0 14 - 5 23
2. Атлетико Паранаэнсе 11 5 1 5 12 - 14 16
3. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
4. Коринтианс 0:0 11 4 3 4 12 - 17 15
5. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
6. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
7. Интернасьонал Порту Алегре 11 3 5 3 10 - 12 14
8. Атлетико Минейро 10 3 5 2 11 - 13 14
9. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
10. Сантос 10 2 5 3 8 - 9 11
11. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
12. Ред Булл Брагантино 10 2 4 4 14 - 16 10
13. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
14. Форталеза 10 3 0 7 12 - 17 9
15. Куяба 11 3 0 8 7 - 15 9
16. Гойяс 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Жувентуде 10 1 4 5 8 - 19 7
18. Атлетико Гойяненсе 10 1 3 6 9 - 22 6
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Roger Guedes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Вера Фаусто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.65
3.20
3.50
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Где смотреть матч Коринтианс 0:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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Палмейрас Сан-Паулу
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