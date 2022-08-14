Ход матча
22'
1:0
4
Marllon
5
Joaquim
10
Pepe4
1
Pegorari
44
Ногейра
20
Moraes
16
Jadson
III
80
Питта
Исидро
19
Перес
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
5 JoaquimЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
14 Paulo III
-
-
17 Marcao VI
-
20 Andre1
-
-
Главный тренер: Toni
- Основной состав
-
1 PegorariВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
- Защитник
-
20 MoraesЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
-
19 Перес ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Cesar Ribela
-
-
17 Elton I
-
-
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Куяба
Жувентуде
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андре Филипе
|3 (1)
|0.14
|Валдивия Вандерсон
|2
|0.09
|Alesson Batista
|2
|0.09
|Uendel
|1
|0.05
|Joaquim
|1
|0.05
|Ewerthon VI
|1
|0.05
|Rodriguinho I
|1
|0.05
|Jenison
|1
|0.05
|Andre1
|1
|0.05
|Gabriel Pirani
|1
|0.05
|Elton V
|1 (1)
|0.05
|Гедес Даниэл
|0
|0
|Гава Рафаэл
|0
|0
|Felipe Marques
|0
|0
|Маркиньос XXIII
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.14
|Питта Исидро
|2
|0.09
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.09
|Алвес Родриго
|1
|0.05
|Энрике Пауло
|1
|0.05
|Moraes
|1
|0.05
|Jadson III
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Vitor Mendes
|1
|0.05
|Vitor Gabriel1
|1
|0.05
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|7
|1
|Эмпереур Алан
|3
|1
|Валдивия Вандерсон
|2
|1
|Гава Рафаэл
|2
|1
|Alesson Batista
|3
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|3
|0
|Рейжерс Камило
|2
|0
|Андре Филипе
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Ewerthon VI
|2
|0
|Ривас Кристиан
|2
|0
|Jenison
|2
|0
|Кафу Жонатан
|0
|1
|Heidemann Joao Carlos
|1
|0
|Гедес Даниэл
|1
|0
|Elton V
|1
|0
|Kelvin Osorio
|1
|0
|Felipe Marques
|1
|0
|Pepe4
|1
|0
|Andre1
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Jadson III
|5
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Vitor Mendes
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Vitor Gabriel1
|4
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|1
|Ирмер Жан
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Энрике Пауло
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Capixaba1
|2
|0
|Moraes
|1
|0
|Назарио Бруно
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Elton I
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Gabriel Tota
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
2
33%
5
26%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
50%
6
32%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
4
25%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Пропущено
21
35
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
3
14%
6
17%
1-15
4
19%
7
20%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
8
38%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Флуминенсе - Куяба 1:0 Куяба - Форталеза 0:1 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1
Жувентуде
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0
Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|22
|14
|6
|2
|37 - 14
|48
|2.
|Коринтианс
|22
|11
|6
|5
|26 - 21
|39
|3.
|Флуминенсе
|21
|11
|5
|5
|32 - 22
|38
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|11
|4
|6
|28 - 22
|37
|5.
|Фламенго
|21
|11
|3
|7
|32 - 19
|36
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|21
|8
|9
|4
|30 - 23
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|21
|8
|8
|5
|29 - 26
|32
|8.
|Ред Булл Брагантино
|21
|8
|6
|7
|32 - 25
|30
|9.
|Сантос
|21
|7
|9
|5
|26 - 19
|30
|10.
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17 - 23
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|22
|7
|5
|10
|20 - 26
|26
|12.
|Гойяс
|22
|6
|8
|8
|23 - 29
|26
|13.
|Сан-Паулу
|21
|5
|11
|5
|28 - 27
|26
|14.
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22 - 22
|25
|15.
|Куяба
|1:0
|22
|6
|5
|11
|15 - 22
|23
|16.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|17.
|Коритиба Парана
|21
|6
|4
|11
|23 - 33
|22
|18.
|Форталеза
|21
|5
|6
|10
|19 - 23
|21
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|22
|5
|6
|11
|21 - 33
|21
|20.
|Жувентуде
|0:1
|22
|3
|7
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|3.
|Фламенго
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|4.
|Флуминенсе
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|9.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|11.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|12.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|13.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Сан-Паулу
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Куяба
|1:0
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|17.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|18.
|Форталеза
|11
|2
|6
|3
|7 - 6
|12
|19.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|20.
|Жувентуде
|0:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|3.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|4.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|6.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|8.
|Атлетико Минейро
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|9.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|10.
|Сантос
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|12.
|Ред Булл Брагантино
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|13.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|14.
|Форталеза
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|15.
|Куяба
|1:0
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|16.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Жувентуде
|0:1
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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