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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Куяба
1:0
Перерыв
Жувентуде
0'
1:0
22' Гол
Андре Филипе
32' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima

Ход матча

22'
Андре Филипе
(Гедес Даниэл)
1:0
32'
 
Yuri Oliveira Lima
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Жувентуде
4.70
2.98
4.55
Все Коэффициенты
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
5
Joaquim
3
Эмпереур
Алан
2
Гедес
Даниэл
6
Kelvin
Osorio
8
Гава
Рафаэл
10
Pepe4
7
Gabriel
Pirani
11
Валдивия
Вандерсон
9
Андре
Филипе
1
Pegorari
4
Thalisson
28
Миранда
Пауло
44
Ногейра
2
Алвес
Родриго
20
Moraes
16
Jadson
III
50
Yuri
Oliveira
Lima
22
Назарио
Бруно
80
Питта
Исидро
19
Перес
Фелипе
Куяба
3-4-2-1
Жувентуде
5-3-2

История личных встреч

Куяба
Жувентуде

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СB
1:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Филипе 3 (1) 0.14
Валдивия Вандерсон 2 0.09
Alesson Batista 2 0.09
Uendel 1 0.05
Joaquim 1 0.05
Ewerthon VI 1 0.05
Rodriguinho I 1 0.05
Jenison 1 0.05
Andre1 1 0.05
Gabriel Pirani 1 0.05
Elton V 1 (1) 0.05
Гедес Даниэл 0 0
Гава Рафаэл 0 0
Felipe Marques 0 0
Маркиньос XXIII 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Ruiz 3 0.14
Питта Исидро 2 0.09
Ricardo Bueno 2 (1) 0.09
Алвес Родриго 1 0.05
Энрике Пауло 1 0.05
Moraes 1 0.05
Jadson III 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Vitor Mendes 1 0.05
Vitor Gabriel1 1 0.05
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Paraguaio 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 7 1
Эмпереур Алан 3 1
Валдивия Вандерсон 2 1
Гава Рафаэл 2 1
Alesson Batista 3 0
Miguel Castro Rocha Igor6 3 0
Рейжерс Камило 2 0
Андре Филипе 2 0
Marllon 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Jenison 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Heidemann Joao Carlos 1 0
Гедес Даниэл 1 0
Elton V 1 0
Kelvin Osorio 1 0
Felipe Marques 1 0
Pepe4 1 0
Andre1 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuri Oliveira Lima 6 1
Jadson III 5 1
Виллиам Матеус 4 1
Vitor Mendes 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Vitor Gabriel1 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Ирмер Жан 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Миранда Пауло 3 0
Алвес Родриго 3 0
Энрике Пауло 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Capixaba1 2 0
Moraes 1 0
Назарио Бруно 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Elton I 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0
Gabriel Tota 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
2
33%
5
26%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
50%
6
32%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
4
25%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Пропущено

21
35
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
3
14%
6
17%
1-15
4
19%
7
20%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
8
38%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Флуминенсе - Куяба 1:0 Куяба - Форталеза 0:1 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1
Жувентуде
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0
Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 22 14 6 2 37 - 14 48
2. Коринтианс 22 11 6 5 26 - 21 39
3. Флуминенсе 21 11 5 5 32 - 22 38
4. Атлетико Паранаэнсе 21 11 4 6 28 - 22 37
5. Фламенго 21 11 3 7 32 - 19 36
6. Интернасьонал Порту Алегре 21 8 9 4 30 - 23 33
7. Атлетико Минейро 21 8 8 5 29 - 26 32
8. Ред Булл Брагантино 21 8 6 7 32 - 25 30
9. Сантос 21 7 9 5 26 - 19 30
10. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
11. Ботафого Рибейрао 0:0 22 7 5 10 20 - 26 26
12. Гойяс 22 6 8 8 23 - 29 26
13. Сан-Паулу 21 5 11 5 28 - 27 26
14. Сеара 21 5 10 6 22 - 22 25
15. Куяба 1:0 22 6 5 11 15 - 22 23
16. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
17. Коритиба Парана 21 6 4 11 23 - 33 22
18. Форталеза 21 5 6 10 19 - 23 21
19. Атлетико Гойяненсе 0:0 22 5 6 11 21 - 33 21
20. Жувентуде 0:1 22 3 7 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 2 2 22 - 9 23
3. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
4. Флуминенсе 11 7 1 3 19 - 11 22
5. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Коритиба Парана 11 6 2 3 15 - 11 20
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Атлетико Минейро 11 5 3 3 18 - 13 18
11. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
12. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
13. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
14. Сан-Паулу 10 4 4 2 17 - 13 16
15. Атлетико Гойяненсе 0:0 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Куяба 1:0 11 3 5 3 8 - 7 14
17. Ботафого Рибейрао 0:0 11 3 3 5 10 - 11 12
18. Форталеза 11 2 6 3 7 - 6 12
19. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
20. Жувентуде 0:1 11 2 3 6 8 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Атлетико Паранаэнсе 11 5 1 5 12 - 14 16
3. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
4. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
5. Ботафого Рибейрао 0:0 11 4 2 5 10 - 15 14
6. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
7. Интернасьонал Порту Алегре 11 3 5 3 10 - 12 14
8. Атлетико Минейро 10 3 5 2 11 - 13 14
9. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
10. Сантос 10 2 5 3 8 - 9 11
11. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
12. Ред Булл Брагантино 10 2 4 4 14 - 16 10
13. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
14. Форталеза 10 3 0 7 12 - 17 9
15. Куяба 1:0 11 3 0 8 7 - 15 9
16. Гойяс 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Жувентуде 0:1 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Юри Оливейра Лима получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Андре Филипе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Жувентуде
4.70
2.98
4.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Куяба 1:0 Жувентуде онлайн

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Куяба
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