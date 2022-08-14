Стадион: Стааен
0:3
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаБауэр Роберт
36' Желтая карточкаДелькруа Ханнес
0:1
43' ГолРафаэлов Лиор
0:2
45' ГолСилва Фабио
46' Желтая карточкаТребель Адриен
51' Желтая карточкаJo Coppens
67' Желтая карточкаКагава Синдзи
70' Желтая карточкаБрюлс Кристиан
0:3
74' ГолРаман Бенито
84' Желтая карточкаZeno Debast
90'+5
Ход матча
28'
36'
43'
0:1
45'
0:2
46'
51'
67'
70'
74'
0:3
84'
20
Бауэр
Роберт
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
56
Zeno
Debast
99
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Noah Sadiki
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Сент-Трейден
Андерлехт
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
28 матчей
25%
17.9%
57.1%
7 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаяси Даити
|2
|0.5
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|3
|0.75
|Амузу Френсис
|2
|0.5
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.25
|Раман Бенито
|1
|0.25
|Ашимеру Маджид
|1
|0.25
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Noah Sadiki
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагава Синдзи
|2
|0
|Брюлс Кристиан
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Бауэр Роберт
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Требель Адриен
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Noah Sadiki
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2
Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0
Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Кортрейк
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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