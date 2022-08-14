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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Сент-Трейден
0:3
Конец матча
Андерлехт
0'
28' Желтая карточка
Бауэр Роберт
36' Желтая карточка
Делькруа Ханнес
0:1
43' Гол
Рафаэлов Лиор
0:2
45' Гол
Силва Фабио
46' Желтая карточка
Требель Адриен
51' Желтая карточка
Jo Coppens
67' Желтая карточка
Кагава Синдзи
70' Желтая карточка
Брюлс Кристиан
0:3
74' Гол
Раман Бенито
84' Желтая карточка
Zeno Debast
90'+5
21
Шмидт
Даниэль
20
Бауэр
Роберт
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
4
Хасиока
Даики
7
Койта
Абубакари
27
Бойя
Франк
44
Брюлс
Кристиан
6
Конате
Мори
91
Бруно
Джанни
8
Хаяси
Даити
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
3
Делькруа
Ханнес
4
Худт
Уэсли
56
Zeno
Debast
7
Амузу
Френсис
62
Мурильо
Микаэль
11
Рафаэлов
Лиор
25
Требель
Адриен
10
Версхарен
Яри
99
Силва
Фабио
29
Mario
Stroeykens
Сент-Трейден
3-5-2
Андерлехт
3-5-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Андерлехт

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

28 матчей

25%
17.9%
57.1%
7 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ТМК
1:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ТМК
1:0
ТМК
2:0
ТМС
3:0
ПДА
4:1
ТМК
3:2
ПДА
4:2
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
3:1
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаяси Даити 2 0.5
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 0.75
Амузу Френсис 2 0.5
Рафаэлов Лиор 1 0.25
Раман Бенито 1 0.25
Ашимеру Маджид 1 0.25
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Noah Sadiki 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагава Синдзи 2 0
Брюлс Кристиан 1 0
Jo Coppens 1 0
Бауэр Роберт 1 0
Койта Абубакари 1 0
Конате Мори 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулразак Исхак 1 1
Требель Адриен 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Zeno Debast 1 0
Nilson Angulo 1 0
Noah Sadiki 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2
Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0
Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Антверпен 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
5. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
6. АХ Лёвен 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
8. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Кортрейк 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Серкль Брюгге 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
10. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
4. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Кортрейк 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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