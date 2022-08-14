Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Каррикабуру Хон не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Каррикабуру Хон наказан за толчок Виктор Чуст

87' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Рефери не любит споров - именно за это Хименес Фали сейчас получил желтую

85' Браис Мендес получил желтую карточку от судьи

85' Виктор Чуст успешно блокирует удар.

84' Лосано Энтони нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

84' Аларкон Томас из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Виктор Чуст успешно блокирует удар.

82' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

80' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

74' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Рефери не любит споров - именно за это Иван Алехо сейчас получил желтую

70' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Кубо Такефуса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Рико Диего пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма ловит мяч

67' Кубо Такефуса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Хорошую попытку сделал Сильва Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Хорошую попытку сделал Кубо Такефуса . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Матч возобновлен

65' Тактическая замена. Арзамендия Сантьяго уходит с поля и его заменяет Иван Алехо

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Сильва Давид пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

64' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Виктор Чуст успешно блокирует удар.

63' Сильва Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Кадис

63' Оооо... вот это был удар! Мерино Микель должен был забить с этой позиции.

61' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Виктор Чуст ослабляет давление, выбив мяч.

57' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Мари Хосе не смог попасть в створ ударом издали

51' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля