Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla Зрители: 16570
0:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолКубо Такефуса
45' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
45' Желтая карточкаЛукас Перес
70' Желтая карточкаАлехо Иван
85' Желтая карточкаБраис Мендес
85' Желтая карточкаХименес Фали
90' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
90'+10
Ход матча
24'
0:1
45'
45'
70'
85'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
32
Чуст
Виктор
15
Лукас
Перес
15
Рико
Диего
21
Сильва
Давид
23
Браис
Мендес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
35 КикинЗащитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
33 Эйонг ЭттаПолузащитник
-
17 Мабиль АверПолузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Реал Сосьедад
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|1
|1
|Мерино Микель
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Алехо Иван
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1
Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Кадис 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Кадис
5.8% (7)
Ничья
17.5% (21)
Реал Сосьедад
76.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (48)
Меньше
58.62% (68)
Обе команды забьют
Да
56.9% (66)
Нет
43.1% (50)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
34.2% (41)
0:1 Реал Сосьедад
26.7% (32)
1:1 Ничья
15% (18)
0:2 Реал Сосьедад
10% (12)
1:3 Реал Сосьедад
3.3% (4)
1:0 Кадис
3.3% (4)
2:3 Реал Сосьедад
1.7% (2)
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