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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 16570
Кадис
0:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
0:1
24' Гол
Кубо Такефуса
45' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
45' Желтая карточка
Лукас Перес
70' Желтая карточка
Алехо Иван
85' Желтая карточка
Браис Мендес
85' Желтая карточка
Хименес Фали
90' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
90'+10

Ход матча

24'
0:1
Кубо Такефуса
(Мерино Микель)
45'
Сальдуа Хосеба
 
45'
Лукас Перес
 
46'
Мабиль Авер
Переа Альберто
 
65'
Алехо Иван
Арзамендия Сантьяго
 
65'
Аларкон Томас
Мари Хосе
 
70'
Алехо Иван
 
73'
Негредо Альваро
Лукас Перес
 
78'
 
Ильяраменди Асьер
Мерино Микель
79'
 
Чо Мохамед-Али
Кубо Такефуса
79'
 
Барренечеа Андер
Сильва Давид
82'
 
Муньос Айхен
Рико Диего
85'
 
Каррикабуру Хон
Исак Александр
85'
 
Браис Мендес
85'
Хименес Фали
 
86'
Диарра Мамади
Сальдуа Хосеба
 
90'
 
Ильяраменди Асьер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 120
Кадис 5.8% (7)
X 17.5% (21)
Реал Сосьедад 76.7% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
10
Переа
Альберто
6
Мари
Хосе
3
Хименес
Фали
21
Арзамендия
Сантьяго
9
Лосано
Энтони
15
Лукас
Перес
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
21
Сильва
Давид
23
Браис
Мендес
19
Исак
Александр
Кадис
4-4-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Реал Сосьедад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:1
С
1:3
С
4:1
С
2:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 1 1
Мерино Микель 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальдуа Хосеба 1 0
Хименес Фали 1 0
Алехо Иван 1 0
Лукас Перес 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 1 0
Браис Мендес 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1
Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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    Прогнозы 120
    Кадис 5.8% (7)
    X 17.5% (21)
    Реал Сосьедад 76.7% (92)
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    Прогнозы на матч Кадис 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Кадис
    5.8% (7)
    Ничья
    17.5% (21)
    Реал Сосьедад
    76.7% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (48)
    Меньше
    58.62% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    56.9% (66)
    Нет
    43.1% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    34.2% (41)
    0:1 Реал Сосьедад
    26.7% (32)
    1:1 Ничья
    15% (18)
    0:2 Реал Сосьедад
    10% (12)
    1:3 Реал Сосьедад
    3.3% (4)
    1:0 Кадис
    3.3% (4)
    2:3 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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