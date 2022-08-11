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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Альмерия
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 46
Альмерия 0% (0)
X 6.5% (3)
Реал Мадрид 93.5% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Реал Мадрид
7.50
7.40
5.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Альмерия
Реал Мадрид

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

П
3:0
П
1:4
П
4:0
П
0:5
П
8:1
П
1:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
1:1
ПД
2:0

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3
Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1 Альмерия - Луго 3:3 Сарагоса - Альмерия 2:0 Альмерия - Фуэнлабрада 3:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Альмерия - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Альмерия 0% (0)
    X 6.5% (3)
    Реал Мадрид 93.5% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.50
    7.40
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Альмерия - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Альмерия - Реал Мадрид

    Исход игры
    Альмерия
    0% (0)
    Ничья
    6.3% (3)
    Реал Мадрид
    93.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (18)
    Нет
    59.09% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    41.7% (20)
    1:2 Реал Мадрид
    14.6% (7)
    1:3 Реал Мадрид
    12.5% (6)
    0:3 Реал Мадрид
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    0:4 Реал Мадрид
    4.2% (2)
    1:4 Реал Мадрид
    4.2% (2)
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    Реал Мадрид
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