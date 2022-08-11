Стадион: Estadio Mediterraneo
Позже
История личных встреч
Альмерия
Реал Мадрид
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3
Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1 Альмерия - Луго 3:3 Сарагоса - Альмерия 2:0 Альмерия - Фуэнлабрада 3:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Альмерия - Реал Мадрид
Исход игры
Альмерия
0% (0)
Ничья
6.3% (3)
Реал Мадрид
93.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
40.91% (18)
Нет
59.09% (26)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
41.7% (20)
1:2 Реал Мадрид
14.6% (7)
1:3 Реал Мадрид
12.5% (6)
0:3 Реал Мадрид
6.3% (3)
1:1 Ничья
4.2% (2)
0:4 Реал Мадрид
4.2% (2)
1:4 Реал Мадрид
4.2% (2)
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