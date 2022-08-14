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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Валенсия
 
Позже
Жирона
Прогнозы 121
Валенсия 94.2% (114)
X 5% (6)
Жирона 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Жирона
4.80
3.80
4.69
Все Коэффициенты
Новости
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
24
Джюмарт
Эрай
12
Дьякаби
Муктар
32
Васкес
Хесус
10
Солер
Карлос
6
Гильямон
Уго
4
Муса
Юнус
11
Кастильехо
Самуэль
19
Дуро
Уго
16
Лино
Сэмуел
1
Хуан
Карлос
Мартин
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
15
Хуанпе
Хуан
20
Коуто
Ян
11
Фернандес
Валери
8
Террац
Рамон
14
Гарсия
Алеш
17
Рикельме
Родриго
10
Сайс
Самуэль
9
Кастельянос
Валентин
Валенсия
4-3-3
Жирона
3-4-2-1

История личных встреч

Валенсия
Жирона

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

П
2:3
П
0:1
П
0:1
П
2:1

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2
Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0
Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0 Жирона - Малага 1:0 Альмерия - Жирона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кадис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кадис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кадис 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2022, осталось 25 минут.

    Главный судья: Jorge Figueroa

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 121
    Валенсия 94.2% (114)
    X 5% (6)
    Жирона 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Жирона
    4.80
    3.80
    4.69
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Жирона онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Жирона

    Исход игры
    Валенсия
    94.2% (113)
    Ничья
    5% (6)
    Жирона
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.94% (44)
    Меньше
    61.06% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    40.71% (46)
    Нет
    59.29% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Валенсия
    33.3% (40)
    2:1 Валенсия
    30.8% (37)
    1:0 Валенсия
    20.8% (25)
    3:1 Валенсия
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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    Валенсия
    Жирона
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