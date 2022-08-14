Стадион: Месталья
24
Джюмарт
Эрай
32
Васкес
Хесус
10
Солер
Карлос
19
Дуро
Уго
16
Лино
Сэмуел
15
Хуанпе
Хуан
20
Коуто
Ян
14
Гарсия
Алеш
10
Сайс
Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
32 Васкес ХесусЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануПолузащитник
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Виктор ПоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сала АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Уренья ОскарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Жирона
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2
Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0
Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0 Жирона - Малага 1:0 Альмерия - Жирона 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кадис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кадис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кадис
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Валенсия - Жирона
Исход игры
Валенсия
94.2% (113)
Ничья
5% (6)
Жирона
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.94% (44)
Меньше
61.06% (69)
Обе команды забьют
Да
40.71% (46)
Нет
59.29% (67)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
33.3% (40)
2:1 Валенсия
30.8% (37)
1:0 Валенсия
20.8% (25)
3:1 Валенсия
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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