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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Валенсия
 
Позже
Жирона
Прогнозы 43
Валенсия 95.3% (41)
X 4.7% (2)
Жирона 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Жирона
4.55
3.80
4.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Валенсия
Жирона

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

П
2:3
П
0:1
П
0:1
П
2:1

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2
Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0
Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0 Жирона - Малага 1:0 Альмерия - Жирона 0:1
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2022, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.

    Главный судья: Jorge Figueroa

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Валенсия 95.3% (41)
    X 4.7% (2)
    Жирона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Жирона
    4.55
    3.80
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Жирона онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Жирона

    Исход игры
    Валенсия
    93.3% (42)
    Ничья
    4.4% (2)
    Жирона
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (18)
    Меньше
    59.09% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    43.18% (19)
    Нет
    56.82% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Валенсия
    40% (18)
    2:1 Валенсия
    33.3% (15)
    1:0 Валенсия
    13.3% (6)
    3:1 Валенсия
    4.4% (2)
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    Валенсия
    Жирона
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