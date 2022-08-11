Стадион: Месталья
История личных встреч
Валенсия
Жирона
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2
Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0
Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0 Жирона - Малага 1:0 Альмерия - Жирона 0:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Валенсия - Жирона
Исход игры
Валенсия
93.3% (42)
Ничья
4.4% (2)
Жирона
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (18)
Меньше
59.09% (26)
Обе команды забьют
Да
43.18% (19)
Нет
56.82% (25)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
40% (18)
2:1 Валенсия
33.3% (15)
1:0 Валенсия
13.3% (6)
3:1 Валенсия
4.4% (2)
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