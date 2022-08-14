Стадион: Kehrwegstadion Зрители: 8363
0'
15' Желтая карточкаКристи-Дэвис Исаак
19' Желтая карточкаJan Kral
42' Желтая карточкаЛамбер Борис
70' Желтая карточкаПревляк Смаил
0:1
78' Гол в свои воротаЛамбер Борис
90'+10
Ход матча
19'
42'
70'
78'
0:1
35
Ламбер
Борис
21
Jan
Kral
14
Деом
Жером
15
Gary
Magnee
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
21 Jan KralЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
18 Amadou Keita
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Эйпен
Антверпен
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
30 матчей
23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.5
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.25
|Н'Дри Конан
|1
|0.25
|Gary Magnee
|1
|0.25
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.75
|Фрай Микаэль
|3 (1)
|0.75
|Наингголан Раджа
|1
|0.25
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Миёши Коджи
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|2
|1
|Gary Magnee
|1
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Jan Kral
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Деом Жером
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1
Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2
Антверпен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|АХ Лёвен
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|7.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Брюгге
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Кортрейк
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Сент-Трейден
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|АХ Лёвен
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Брюгге
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Эйпен
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|АХ Лёвен
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Брюгге
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б