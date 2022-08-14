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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион: Зрители: 8363
Эйпен
0:1
Конец матча
Антверпен
0'
15' Желтая карточка
Кристи-Дэвис Исаак
19' Желтая карточка
Jan Kral
42' Желтая карточка
Ламбер Борис
70' Желтая карточка
Превляк Смаил
0:1
78' Гол в свои ворота
Ламбер Борис
90'+10
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
21
Jan
Kral
3
Дэвидсон
Джейсон
10
Чарльз-Кук
Риган
14
Деом
Жером
23
Кристи-Дэвис
Исаак
15
Gary
Magnee
7
Нуху
Айзек
9
Превляк
Смаил
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
4
Наингголан
Раджа
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Эйпен
3-5-2
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Эйпен
Антверпен

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

30 матчей

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
4:2
ПДА
0:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ТМС
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:4
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ВД
0:0
ВД
3:4
ВД
4:1
БВЛ
4:1
БВЛ
1:2
БВЛ
1:0
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
2ЙК
3:0
2ЙК
1:3
2ЙК
1:1
2ЙК
1:1
2ЙК
0:0
2ЙК
3:0
2ЙК
3:0
2ЙК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.5
Чарльз-Кук Риган 1 0.25
Н'Дри Конан 1 0.25
Gary Magnee 1 0.25
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.75
Фрай Микаэль 3 (1) 0.75
Наингголан Раджа 1 0.25
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Геркенс Питер 0 0
Миёши Коджи 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Винс Сэмюэл 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 2 1
Gary Magnee 1 1
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Jan Kral 2 0
Превляк Смаил 1 0
Деом Жером 1 0
Ламбер Борис 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наингголан Раджа 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Янссен Винсент 1 0
Юсуф Альхассан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1
Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2
Антверпен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
4. АХ Лёвен 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
7. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
8. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Брюгге 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Кортрейк 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Серкль Брюгге 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Эйпен 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Сент-Трейден 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
6. АХ Лёвен 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Брюгге 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Эйпен 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
4. АХ Лёвен 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Кортрейк 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Брюгге 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ламбер Борис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Jan Kral получил желтую карточку от судьи
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