Стадион: Ред Булл Арена
2:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолПавлович Страхиня
2:0
41' ГолСеско Бенджамин
90' Желтая карточкаВебер Максимилиан
2:1
90' ГолВизингер Дарио
90'+5
Ход матча
20'
1:0
41'
90'
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
21
Сучич
Лука
70
Балло
Тьерно
11
Барибо
Тай
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер
30 матчей
80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
24 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
41 матч
58.5%
29.3%
12.2%
24 победы 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.3%
34.1%
19.6%
19 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
58.5%
22%
19.5%
24 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Педро
|2
|0.5
|Сеско Бенджамин
|2
|0.5
|Окафор Ноа
|1
|0.25
|Капальдо Николас
|1
|0.25
|Павлович Страхиня
|1
|0.25
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.25
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаумер Константин
|1
|0.25
|Новак Михаэль
|1
|0.25
|Визингер Дарио
|1
|0.25
|Барибо Тай
|1
|0.25
|Яшич Адис
|1
|0.25
|Рёчер Торстен
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Сучич Лука
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2
Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|Аустрия Лустенау
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|7.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Хартберг
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Аустрия Лустенау
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|ЛАСК
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Альтах
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|8.
|Рид
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|9.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|11.
|Альтах
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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