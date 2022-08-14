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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
2:1
Конец матча
Вольфсбергер
0'
1:0
20' Гол
Павлович Страхиня
2:0
41' Гол
Сеско Бенджамин
90' Желтая карточка
Вебер Максимилиан
2:1
90' Гол
Визингер Дарио
90'+5
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
39
Вебер
Максимилиан
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
21
Сучич
Лука
30
Сеско
Бенджамин
11
Фернандо
Педро
1
Бонманн
Хендрик
24
Raphael
Schifferl
22
Баумгартнер
Доминик
4
Гугганиг
Давид
27
Новак
Михаэль
3
Шерцер
Йонатан
30
Тафернер
Маттойс
70
Балло
Тьерно
16
Ляйтгеб
Марио
29
Вергос
Николаос
11
Барибо
Тай
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Вольфсбергер
5-3-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер

30 матчей

80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
24 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

41 матч

58.5%
29.3%
12.2%
24 победы 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.3%
34.1%
19.6%
19 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.5%
22%
19.5%
24 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

БЧГ
4:0
БЧГ
1:4
К
1:1
Б
2:0
Б
0:2
БЧГ
1:1
БЧГ
1:2
Б
2:3
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
5:2
БЧГ
2:1
БЧГ
3:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:0
КА
0:6
Б
5:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
6:2
Б
1:1
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Педро 2 0.5
Сеско Бенджамин 2 0.5
Окафор Ноа 1 0.25
Капальдо Николас 1 0.25
Павлович Страхиня 1 0.25
Кьергаард Мауриц 1 0.25
Ульмер Андреас 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Сучич Лука 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаумер Константин 1 0.25
Новак Михаэль 1 0.25
Визингер Дарио 1 0.25
Барибо Тай 1 0.25
Яшич Адис 1 0.25
Рёчер Торстен 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 1 0
Соле Умар 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Сучич Лука 1 0
Шимич Роко 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Raphael Schifferl 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2
Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 4 3 1 0 11 - 4 10
2. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Штурм 4 2 2 0 8 - 3 8
4. Аустрия Лустенау 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
7. Альтах 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 8 4
9. Сваровски Тироль 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Рид 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Хартберг 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Вольфсбергер 4 0 2 2 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Аустрия Лустенау 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 5 - 1 6
4. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Альтах 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 4 1
6. Аустрия Лустенау 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Рид 2 0 0 2 0 - 2 0
9. Сваровски Тироль 2 0 0 2 2 - 4 0
10. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Альтах 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Сеско Бенджамин бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Павлович Страхиня бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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