  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
ЛАСК
2:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
1:0
10' Гол
Гойгингер Томас
18' Желтая карточка
Йовичич Бранко
41' Желтая карточка
Грюлль Марко
2:0
43' Гол
Накамура Кейто
60' Желтая карточка
Освальд Мориц
83' Желтая карточка
Цуль Роберт
2:1
90' Гол
Грюлль Марко
90'+4
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
8
Михорль
Петер
18
Йовичич
Бранко
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
19
Золльбауэр
Михаэль
43
Кверфельд
Леопольд
23
Ауэр
Йонас
5
Кершбаум
Роман
14
Пеич
Алекса
28
Освальд
Мориц
41
Циммерманн
Бернхард
27
Грюлль
Марко
39
Кривак
Рене
ЛАСК
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Рапид Вена

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед

34 матча

17.6%
20.6%
61.8%
6 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:1
БЧГ
3:0
БЧГ
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 6 1.5
Гойгингер Томас 3 0.75
Накамура Кейто 2 0.5
Стойкович Филип 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 2 (1) 0.5
Грюлль Марко 1 0.25
Циммерманн Бернхард 1 0.25
Шик Торстен 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 2 0
Реннер Рене 2 0
Михорль Петер 0 1
Любичич Марин 1 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 1 1
Шик Торстен 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Грюлль Марко 1 0
Пеич Алекса 1 0
Освальд Мориц 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
4
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9
ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1
Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 4 3 1 0 11 - 4 10
2. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Штурм 4 2 2 0 8 - 3 8
4. Аустрия Лустенау 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
7. Альтах 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 8 4
9. Сваровски Тироль 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Рид 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Хартберг 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Вольфсбергер 4 0 2 2 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Аустрия Лустенау 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 5 - 1 6
4. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Альтах 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 4 1
6. Аустрия Лустенау 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Рид 2 0 0 2 0 - 2 0
9. Сваровски Тироль 2 0 0 2 2 - 4 0
10. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Альтах 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч ЛАСК 2:1 Рапид Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     