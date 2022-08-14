Стадион: Raiffeisen Arena
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолГойгингер Томас
18' Желтая карточкаЙовичич Бранко
41' Желтая карточкаГрюлль Марко
2:0
43' ГолНакамура Кейто
60' Желтая карточкаОсвальд Мориц
83' Желтая карточкаЦуль Роберт
2:1
90' ГолГрюлль Марко
90'+4
Ход матча
10'
1:0
18'
41'
43'
2:0
60'
83'
90'
2:1
30
Хорват
Саша
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
39
Кривак
Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
ЛАСК
Рапид Вена
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед
34 матча
17.6%
20.6%
61.8%
6 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|6
|1.5
|Гойгингер Томас
|3
|0.75
|Накамура Кейто
|2
|0.5
|Стойкович Филип
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|2 (1)
|0.5
|Грюлль Марко
|1
|0.25
|Циммерманн Бернхард
|1
|0.25
|Шик Торстен
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Михорль Петер
|0
|1
|Любичич Марин
|1
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байич Анте
|1
|1
|Шик Торстен
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Пеич Алекса
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
11
4
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9
ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1
Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|Аустрия Лустенау
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|7.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Хартберг
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Аустрия Лустенау
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|ЛАСК
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Альтах
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|8.
|Рид
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|9.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|11.
|Альтах
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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