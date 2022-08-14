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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
АХ Лёвен
0:1
Первый тайм: 34'
Брюгге
0'
20' Желтая карточка
Нильсен Каспер

Ход матча

20'
 
Нильсен Каспер
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Брюгге
4.98
4.40
1.78
Все Коэффициенты
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
15
Уэдраого
Дилан
11
Аль-Тамари
Мусса
20
Мендиль
Хамза
24
Де
Норре
Каспер
4
Малинов
Кристиян
33
Мертенс
Матье
10
Хольцхаузер
Рафаэль
43
Nachon
Nsingi
22
Миньоле
Симон
94
Abakar
Sylla
44
Мехеле
Брэндон
77
Мата
Клинтон
14
Bjorn
Meijer
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
6
Одои
Денис
27
Нильсен
Каспер
9
Ютгла
Ферран
19
Сова
Камаль
АХ Лёвен
3-5-1-1
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Брюгге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

История матчей

К
4:1
ПДА
1:4
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ТМК
4:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:5
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрис Луи 1 0.25
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.25
Мертенс Матье 1 0.25
Торстейнссон Йон 1 0.25
Аль-Тамари Мусса 1 0.25
Nachon Nsingi 1 0.25
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 3 0.75
Ютгла Ферран 1 0.25
Ванакен Ханс 1 0.25
Хендри Джек 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мата Клинтон 1 0
Хендри Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0
АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0
Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Брюгге 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
7. АХ Лёвен 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Кортрейк 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Серкль Брюгге 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Эйпен 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Сент-Трейден 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Брюгге 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
12. АХ Лёвен 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
15. Эйпен 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Брюгге 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5. АХ Лёвен 0:1 2 1 0 1 4 - 4 3
6. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Кортрейк 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Nachon Nsingi бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Брюгге
4.98
4.40
1.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:1 Брюгге онлайн

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