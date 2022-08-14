Стадион: King Power at Den Dreef Зрители: 9493
0'
19' Желтая карточкаНильсен Каспер
0:1
33' ГолНильсен Каспер
0:2
42' ГолЮтгла Ферран
47' Желтая карточкаОдои Денис
53' Желтая карточкаУэдраого Дилан
0:3
53' ПенальтиЛанг Ноа
85' Желтая карточкаПатрис Луи
0:3
85' Не забитый пенальтиВанакен Ханс
86' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
90'+5
Ход матча
19'
33'
0:1
42'
0:2
47'
53'
53'
0:3
85'
85'
0:3
86'
25
Патрис
Луи
94
Abakar
Sylla
77
Мата
Клинтон
14
Bjorn
Meijer
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Abakar SyllaЗащитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
-
14 Bjorn MeijerЗащитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
11 Ларин КайлНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
Главный тренер: Carl Hoefkens
История личных встреч
АХ Лёвен
Брюгге
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
12 матчей
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрис Луи
|1
|0.25
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.25
|Мертенс Матье
|1
|0.25
|Торстейнссон Йон
|1
|0.25
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0.25
|Nachon Nsingi
|1
|0.25
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0.75
|Ютгла Ферран
|2
|0.5
|Ванакен Ханс
|1
|0.25
|Нильсен Каспер
|1
|0.25
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.25
|Хендри Джек
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Малинов Кристиян
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0
АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0
Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Генк
|3:1
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|АХ Лёвен
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Зульте-Варегем
|1:3
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Кортрейк
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Сент-Трейден
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Генк
|3:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Зульте-Варегем
|1:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Эйпен
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|Генк
|3:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Зульте-Варегем
|1:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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