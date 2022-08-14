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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион: Зрители: 9493
АХ Лёвен
0:3
Конец матча
Брюгге
0'
19' Желтая карточка
Нильсен Каспер
0:1
33' Гол
Нильсен Каспер
0:2
42' Гол
Ютгла Ферран
47' Желтая карточка
Одои Денис
53' Желтая карточка
Уэдраого Дилан
0:3
53' Пенальти
Ланг Ноа
85' Желтая карточка
Патрис Луи
0:3
85' Не забитый пенальти
Ванакен Ханс
86' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
90'+5
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
15
Уэдраого
Дилан
11
Аль-Тамари
Мусса
20
Мендиль
Хамза
24
Де
Норре
Каспер
4
Малинов
Кристиян
33
Мертенс
Матье
10
Хольцхаузер
Рафаэль
43
Nachon
Nsingi
22
Миньоле
Симон
94
Abakar
Sylla
44
Мехеле
Брэндон
77
Мата
Клинтон
14
Bjorn
Meijer
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
6
Одои
Денис
27
Нильсен
Каспер
9
Ютгла
Ферран
19
Сова
Камаль
АХ Лёвен
3-5-1-1
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Брюгге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

История матчей

К
4:1
ПДА
1:4
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ТМК
4:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:5
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрис Луи 1 0.25
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.25
Мертенс Матье 1 0.25
Торстейнссон Йон 1 0.25
Аль-Тамари Мусса 1 0.25
Nachon Nsingi 1 0.25
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 3 0.75
Ютгла Ферран 2 0.5
Ванакен Ханс 1 0.25
Нильсен Каспер 1 0.25
Ланг Ноа 1 (1) 0.25
Хендри Джек 0 0
Сова Камаль 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Дилан 2 0
Патрис Луи 2 0
Малинов Кристиян 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Одои Денис 1 0
Мата Клинтон 1 0
Хендри Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0
АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0
Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Генк 3:1 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
9. АХ Лёвен 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
12. Зульте-Варегем 1:3 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Кортрейк 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Серкль Брюгге 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Эйпен 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Сент-Трейден 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Генк 3:1 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зульте-Варегем 1:3 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Эйпен 2 1 0 1 2 - 2 3
13. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Брюгге 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
5. Генк 3:1 2 1 0 1 5 - 4 3
6. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Кортрейк 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Зульте-Варегем 1:3 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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