Стадион: Elindus Arena
1:3
Перерыв
0'
0:1
9' ПенальтиХейнен Бриан
0:2
25' ГолНемет Ондраш
27' Желтая карточкаЛопес Борха
1:2
43' ГолВоссен Йелле
1:3
44' ГолХейнен Бриан
Ход матча
9'
0:1
25'
0:2
27'
43'
1:2
44'
1:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Stan Braem
-
31 Lukas Willen
-
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Зульте-Варегем
Генк
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
64.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед
42 матча
19%
21.4%
59.6%
8 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
6 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
9 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадера Алию
|1
|0.25
|Воссен Йелле
|1
|0.25
|Лопес Борха
|1
|0.25
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.25
|Nicolas Rommens
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимий Майк
|3
|0.75
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.75
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.5
|Хейнен Бриан
|2 (1)
|0.5
|Грошовски Патрик
|1
|0.25
|Немет Ондраш
|1
|0.25
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Ито Дзюнъя
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|1
|1
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Лопес Борха
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Lukas Willen
|1
|0
|Moudou Tambedou
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Генк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0
Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Генк
|3:1
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|АХ Лёвен
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Зульте-Варегем
|1:3
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Кортрейк
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Сент-Трейден
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Генк
|3:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Зульте-Варегем
|1:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Эйпен
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|Генк
|3:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Зульте-Варегем
|1:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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