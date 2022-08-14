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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Зульте-Варегем
1:3
Перерыв
Генк
0'
0:1
9' Пенальти
Хейнен Бриан
0:2
25' Гол
Немет Ондраш
27' Желтая карточка
Лопес Борха
1:2
43' Гол
Воссен Йелле
1:3
44' Гол
Хейнен Бриан

Ход матча

9'
0:1
Хейнен Бриан
25'
0:2
Немет Ондраш
(Муньос Даниэль)
27'
Лопес Борха
 
43'
Воссен Йелле
(Фадера Алию)
1:2
44'
1:3
Хейнен Бриан
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Генк
4.40
4.40
4.55
Все Коэффициенты
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
18
Moudou
Tambedou
3
Лопес
Борха
5
Драмбаев
Aлександр
6
Сиссако
Абдулайе
20
Nicolas
Rommens
8
Кристенсен
Лассе
7
Фадера
Алию
9
Воссен
Йелле
17
Жан-Люк
Домпе
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
35
Немет
Ондраш
Зульте-Варегем
4-3-3
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
Генк

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
64.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед

42 матча

19%
21.4%
59.6%
8 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
6 побед 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
9 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:6
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:3
ПДА
0:2
ПДА
3:3
ПДА
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
5:2
ЛЖ
0:4
ЛЖ
1:1
КБ
0:1
ЛЖ
3:2
КБ
0:5
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадера Алию 1 0.25
Воссен Йелле 1 0.25
Лопес Борха 1 0.25
Драмбаев Aлександр 1 0.25
Nicolas Rommens 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимий Майк 3 0.75
Дессерс Сириль 3 (1) 0.75
Пейнтсил Джозеф 2 0.5
Хейнен Бриан 2 (1) 0.5
Грошовски Патрик 1 0.25
Немет Ондраш 1 0.25
Муньос Даниэль 0 0
Ито Дзюнъя 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 1 1
Боссут Сэмми 1 0
Лопес Борха 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Фадера Алию 1 0
Lukas Willen 1 0
Moudou Tambedou 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Bilal El Khannous 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Генк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0
Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Генк 3:1 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
9. АХ Лёвен 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
12. Зульте-Варегем 1:3 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Кортрейк 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Серкль Брюгге 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Эйпен 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Сент-Трейден 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Генк 3:1 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зульте-Варегем 1:3 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Эйпен 2 1 0 1 2 - 2 3
13. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Брюгге 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
5. Генк 3:1 2 1 0 1 5 - 4 3
6. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Кортрейк 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Зульте-Варегем 1:3 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хейнен Бриан бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Воссен Йелле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Лопес Борха получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Немет Ондраш бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Хейнен Бриан из команды Генк забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Генк
4.40
4.40
4.55
Все Коэффициенты
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Генк
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