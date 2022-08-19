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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Эйпен
1:3
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
4' Желтая карточка
Чарльз-Кук Риган
0:1
5' Пенальти
Муандилмаджи Мариус
14' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
31' Желтая карточка
Jan Kral
0:2
36' Гол
Муандилмаджи Мариус
0:3
39' Гол
Бернье Антуан
48' Желтая карточка
Sandro Tremoulet
1:3
60' Гол
Gary Magnee
74' Желтая карточка
Ламбер Борис
85' Желтая карточка
Деом Жером
88' Желтая карточка
Сами Лахссаини
90' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
90'+7
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
21
Jan
Kral
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Петерс
Стеф
23
Кристи-Дэвис
Исаак
15
Gary
Magnee
7
Нуху
Айзек
10
Чарльз-Кук
Риган
9
Превляк
Смаил
30
Диш
Гийом
40
Опаре
Даниэль
2
Силла
Абдулайе
17
Sandro
Tremoulet
35
Sergio
Conceicao
27
Сиссоко
Самбу
23
Лепуан
Кристоф
11
Абанда
Леруа
15
Сами
Лахссаини
10
Муандилмаджи
Мариус
12
Бернье
Антуан
Эйпен
4-2-3-1
Серен Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Эйпен
Серен Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
1:2
ТМК
2:1
ВД
0:3
ВД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.4
Gary Magnee 2 0.4
Чарльз-Кук Риган 1 0.2
Н'Дри Конан 1 0.2
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 2 (1) 0.4
Бернье Антуан 1 0.2
Сиссоко Самбу 1 0.2

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 2 1
Jan Kral 3 0
Gary Magnee 1 1
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Деом Жером 2 0
Ламбер Борис 2 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Абанда Леруа 1 0
Элисор Симон 1 0
Valentin Guillaume 1 0
Sandro Tremoulet 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
36%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1
Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0
Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Генк 4 3 0 1 13 - 7 9
3. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Остенде 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
9. АХ Лёвен 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
12. Кортрейк 4 1 1 2 2 - 4 4
13. Зульте-Варегем 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Серкль Брюгге 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Серен Юнайтед 5 1 0 4 4 - 8 3
17. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
18. Сент-Трейден 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зульте-Варегем 2 1 0 1 3 - 4 3
12. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Остенде 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
15. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Брюгге 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Генк 2 1 0 1 6 - 4 3
6. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Кортрейк 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
9. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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