Стадион: Kehrwegstadion
1:3
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаЧарльз-Кук Риган
0:1
5' ПенальтиМуандилмаджи Мариус
14' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
31' Желтая карточкаJan Kral
0:2
36' ГолМуандилмаджи Мариус
0:3
39' ГолБернье Антуан
48' Желтая карточкаSandro Tremoulet
1:3
60' ГолGary Magnee
74' Желтая карточкаЛамбер Борис
85' Желтая карточкаДеом Жером
88' Желтая карточкаСами Лахссаини
90' Желтая карточкаСиссоко Самбу
90'+7
Ход матча
5'
14'
31'
36'
39'
0:3
48'
60'
1:3
74'
85'
88'
90'
35
Ламбер
Борис
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
30
Диш
Гийом
11
Абанда
Леруа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
21 Jan KralЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Нападающий
-
29 Ejaita Ifoni
-
-
-
Главный тренер: Jose Jeunechamps
История личных встреч
Эйпен
Серен Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.4
|Gary Magnee
|2
|0.4
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.2
|Н'Дри Конан
|1
|0.2
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|2 (1)
|0.4
|Бернье Антуан
|1
|0.2
|Сиссоко Самбу
|1
|0.2
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|2
|1
|Jan Kral
|3
|0
|Gary Magnee
|1
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Ламбер Борис
|2
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Valentin Guillaume
|1
|0
|Sandro Tremoulet
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
36%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1
Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0
Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|13 - 7
|9
|3.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|АХ Лёвен
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Кортрейк
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|18.
|Сент-Трейден
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|15.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|6.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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