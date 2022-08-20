Стадион: Diaz Arena
0:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолЛяйстнер Тони
34' Желтая карточкаХасиока Даики
35' Желтая карточкаКагава Синдзи
38' Желтая карточкаАмаде Альфонс
41' Желтая карточкаУрогиде Осазе
89' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
90' Желтая карточкаБруно Джанни
90'+6
Ход матча
17'
0:1
34'
35'
38'
41'
89'
90'
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
16
Девале
Сибен
77
Атанга
Давид
34
Бэтцнер
Ник
27
Бойя
Франк
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Остенде
Сент-Трейден
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
23 матча
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|3
|0.6
|Бэтцнер Ник
|1
|0.2
|Д'Хасе Робби
|1
|0.2
|Матам Тео Ндика
|1
|0.2
|Амброз Тьерри
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаяси Даити
|2
|0.4
|Ляйстнер Тони
|1
|0.2
|Брюлс Кристиан
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Медли Зех
|2
|0
|Альбанезе Алессандро
|0
|1
|Роша Кенни
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Амаде Альфонс
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Урогиде Осазе
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|1
|0
|Бруно Джанни
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Бауэр Роберт
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4
Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Генк
|0:0
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|3.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|АХ Лёвен
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|10.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Сент-Трейден
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|5
|1
|2
|2
|1 - 4
|5
|13.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Кортрейк
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Генк
|0:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Серкль Брюгге
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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