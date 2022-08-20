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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Остенде
0:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
0:1
17' Гол
Ляйстнер Тони
34' Желтая карточка
Хасиока Даики
35' Желтая карточка
Кагава Синдзи
38' Желтая карточка
Амаде Альфонс
41' Желтая карточка
Урогиде Осазе
89' Желтая карточка
Янсенс Вольке
90' Желтая карточка
Бруно Джанни
90'+6
28
Юбер
Гийом
2
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
5
Кателарис
Фанос
29
Д'Хасе
Робби
23
Амаде
Альфонс
16
Девале
Сибен
99
Альбанезе
Алессандро
77
Атанга
Давид
68
Амброз
Тьерри
34
Бэтцнер
Ник
21
Шмидт
Даниэль
3
Аль-Дахиль
Амин
37
Ляйстнер
Тони
22
Янсенс
Вольке
4
Хасиока
Даики
19
Ван
Дессел
Стан
27
Бойя
Франк
44
Брюлс
Кристиан
6
Конате
Мори
10
Кагава
Синдзи
30
Окадзаки
Синджи
Остенде
3-4-3
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Остенде
Сент-Трейден

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:1
ПДАТЗПВЛЕПО
1:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
К
2:0
ПДА
1:0
ЛП
3:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
1:1
БВЛ
1:0
БВЛ
3:1
2ЙК
1:0
2ЙК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 3 0.6
Бэтцнер Ник 1 0.2
Д'Хасе Робби 1 0.2
Матам Тео Ндика 1 0.2
Амброз Тьерри 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаяси Даити 2 0.4
Ляйстнер Тони 1 0.2
Брюлс Кристиан 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кателарис Фанос 1 1
Медли Зех 2 0
Альбанезе Алессандро 0 1
Роша Кенни 1 0
Гейе Махтар 1 0
Амаде Альфонс 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Урогиде Осазе 1 0
Andy Musayev 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагава Синдзи 3 0
Брюлс Кристиан 1 0
Бруно Джанни 1 0
Jo Coppens 1 0
Бауэр Роберт 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Койта Абубакари 1 0
Конате Мори 1 0
Хасиока Даики 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4
Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Генк 0:0 5 3 1 1 13 - 7 10
3. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
7. АХ Лёвен 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Остенде 5 2 0 3 6 - 8 6
10. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Сент-Трейден 5 1 3 1 3 - 5 6
12. Серкль Брюгге 0:0 5 1 2 2 1 - 4 5
13. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Кортрейк 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Зульте-Варегем 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Серен Юнайтед 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 0:0 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Серкль Брюгге 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
13. Зульте-Варегем 2 1 0 1 3 - 4 3
14. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
5. Брюгге 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Генк 0:0 2 1 0 1 6 - 4 3
7. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Кортрейк 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Серкль Брюгге 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
17. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Osaze Urhoghide получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Амаде Альфонс получил желтую карточку от судьи
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