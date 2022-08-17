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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ростов
 
Позже
Сочи

История личных встреч

Ростов
Сочи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
10:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 4 (1) 0.8
Полоз Дмитрий 3 (2) 0.6
Уткин Даниил 2 0.4
Глебов Данил 1 0.2
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.6
Юсупов Артур 1 0.2
Цаллагов Ибрагим 1 0.2
Мелкадзе Георгий 1 0.2
Сарвели Владислав 1 0.2
Макарчук Артём 0 0
Терехов Сергей 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 3 0
Миронов Алексей 3 0
Уткин Даниил 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Комличенко Николай 1 0
Голенков Егор 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Макарчук Артём 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2
Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0
Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
4. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 9 9
6. Динамо Москва Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
7. Ахмат Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Химки Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Оренбург Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Крылья Советов Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 4 - 12 3
14. Пари НН Заявка 5 0 2 3 7 - 12 2
15. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Химки Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Сочи Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ростов 45.2% (19)
    X 40.5% (17)
    Сочи 14.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Сочи
    2.90
    3.72
    3.02
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Ростов - Сочи

    Исход игры
    Ростов
    45.2% (19)
    Ничья
    40.5% (17)
    Сочи
    14.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (33)
    Нет
    13.16% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (14)
    2:1 Ростов
    21.4% (9)
    1:2 Сочи
    11.9% (5)
    1:0 Ростов
    11.9% (5)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
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    Сочи
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