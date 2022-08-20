Стадион: Екатеринбург Арена
0'
12' Желтая карточкаЕгорычев Андрей
27' Желтая карточкаАгапов Илья
39' Желтая карточкаМишкич Даниэль
42' Желтая карточкаСунгатулин Фаниль
Ход матча
12'
27'
39'
13
Гойло
Никита
24
Гоцук
Кирилл
86
Агапов
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
-
86 Агапов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МилсонНападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Урал
Пари НН
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|1
|0.17
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|3
|0.5
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.17
|Кротов Вячеслав
|1
|0.17
|Милсон
|1
|0.17
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0.17
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|Егорычев Андрей
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|0
|1
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Герасимов Алексей
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|2
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Майга Мамаду
|2
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Агапов Илья
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0
Пари НН
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0
Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|7.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Химки
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Оренбург
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|8 - 12
|4
|13.
|Пари НН
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 12
|3
|15.
|Урал
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Пари НН
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Урал
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Пари НН
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|11.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Урал
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал 0:0 Пари НН
Исход игры
Урал
43.9% (65)
Ничья
35.8% (53)
Пари НН
20.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (27)
Меньше
75.89% (85)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (45)
1:0 Урал
20.3% (30)
2:1 Урал
12.2% (18)
1:2 Пари НН
4.7% (7)
2:0 Урал
2.7% (4)
0:1 Пари НН
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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