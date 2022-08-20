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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Урал
0:0
Перерыв
Пари НН
0'
12' Желтая карточка
Егорычев Андрей
27' Желтая карточка
Агапов Илья
39' Желтая карточка
Мишкич Даниэль
42' Желтая карточка
Сунгатулин Фаниль

Ход матча

12'
Егорычев Андрей
 
27'
 
Агапов Илья
39'
Мишкич Даниэль
 
42'
Сунгатулин Фаниль
 
Прогнозы 148
Урал 43.9% (65)
X 35.8% (53)
Пари НН 20.3% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Пари НН
2.19
4.15
4.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Помазун
Илья
22
Бевеев
Мингиян
25
Кузьмичев
Иван
93
Герасимов
Алексей
3
Гогличидзе
Лео
75
Сунгатулин
Фаниль
19
Мишкич
Даниэль
70
Гаджимурадов
Рамазан
21
Подберёзкин
Вячеслав
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
13
Гойло
Никита
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
86
Агапов
Илья
23
Пенчиков
Даниил
8
Майга
Мамаду
37
Шарипов
Альберт
89
Стоцкий
Дмитрий
93
Сулейманов
Тимур
9
Кротов
Вячеслав
78
Калинский
Николай
Урал
4-2-3-1
Пари НН
3-4-3

История личных встреч

Урал
Пари НН

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 1 0.17
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 3 0.5
Калинский Николай 1 (1) 0.17
Кротов Вячеслав 1 0.17
Милсон 1 0.17
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.17
Стоцкий Дмитрий 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 3 0
Егорычев Андрей 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 0 1
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Помазун Илья 1 0
Герасимов Алексей 1 0
Юшин Александр 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Железнов Юрий 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 2 1
Калинский Николай 2 0
Майга Мамаду 2 0
Шарипов Альберт 1 0
Агапов Илья 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Александров Виктор 1 0
Кобесов Давид 1 0
Милсон 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0
Пари НН
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0
Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
4. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 9 9
6. Динамо Москва Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
7. Ахмат Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Химки Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
13. Пари НН 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 12 3
14. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 4 - 12 3
15. Урал 0:0 Заявка 6 0 2 4 1 - 10 2
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Химки Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН 0:0 Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Урал 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Сочи Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Пари НН 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
11. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
12. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Урал 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, кто сейчас будет играть более активно у ворот соперника. По такой игре может быть достаточно и одного забитого мяча, а поэтому обеим командам важно открыть счёт в этом матче. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на своём поле играет вничью с "Нижним Новгородом" со счётом 0:0. В первом тайме у нас была упорная борьба, но не очень много голевых моментов. Собственно, пока спасать свою команду Помазуну пришлось лишь раз, а вот Гойло в деле мы толком и не видели. Будем надеяться, что во втором тайме одна из команд будет активнее играть в атаке, а иначе сегодня вновь "Урал" и "Нижний Новгород" могут остаться без долгожданной победы. 
  • 45'
    Гаджимурадов совершил рывок вперёд по правому флангу, Агапов накрыл Рамазана и выбил мяч в аут. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Урала". Калинский разыграл стандарт с Шариповым, далее Николай выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бикфалви головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Желтая карточка
    44'
    Полузащитник "Урала" Фаниль Сунгатулин получил жёлтую карточку за опасную игру в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника против Гоцука. 
  • 43'
    Из-за перебора жёлтых карточек полузащитник "Урала" Даниэль Мишкич пропустит следующий матч против "Зенита" в Екатеринбурге. 
  • 42'
    Бикфалви выполнил заброс с левой половины поля к правому углу вратарской, совсем немного Гаджимурадову не хватило, чтобы в борьбе со Стоцким в касание пробить по воротам. 
  • 41'
    Мишкич пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Нижнего Новгорода". 
  • Желтая карточка
    40'
    Полузащитник "Урала" Даниэль Мишкич получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Шарипова. 
  • Судья
    39'
    Гаджимурадов с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но затем в окружении соперников Рамазан оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше. 
  • 38'
    Егорычев с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    37'
    Гаджимурадов разыграл угловой с Подберёзкиным, а затем Рамазан выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 36'
    Подберёзкин на правой половине поля при продвижении к линии штрафной площади отыгрался с Гаджимурадовым, далее Вячеслав выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Бикфалви зацепился за мяч и выполнил прострел по вратарскую, Агапов успел подставить ногу, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    35'
    Пенчиков с правой половины поля выполнил передачу в центр, Шарипов сразу же выполнил заброс в центр штрафной площади на Сулейманова, Помазун выскочил из ворот и в прыжке смахнул мяч на своего партнёра по команде. 
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    • 34'
      Стоцкий теперь уже выполнил передачу на ход Калинскому по левому флангу, Гаджимурадов прочитал момент и в подкате выбил мяч в аут. 
    • 33'
      Калинский выполнил заброс на ход Стоцкому по левому флангу, мяч полетел слишком сильно для Дмитрия и в итоге улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Сунгатулин слишком рьяно боролся за мяч в центре поля, правила были нарушены против Шарипова. 
    • 31'
      Поднялся Гаджимурадов после небольшой паузы, всё нормально с Рамазаном, готов полузащитник "Урала" играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      30'
      Гаджимурадов по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Урала", пауза в игре.
    • Желтая карточка
      29'
      Полузащитник "Нижнего Новгорода" Илья Агапов получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Гаджимурадова. 
    • 28'
      Из центра поля последовала неплохая передача к линии штрафной площади "Урала" на ход Сулейманову, но Тимур под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • Судья
      27'
      Дал небольшую паузу Кирилл Левников футболистам, могут они попить воды и перевести дух. Сегодня в Екатеринбурге довольно жарко. 
    • Угловой
      26'
      Калинский с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сулейманов головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 25'
      Калинский со стандарта покатил мяч на Стоцкого, Дмитрий пробил по воротам с дальней дистанции, мяч задел ногу Бикфалви и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Бевеев на своей половине поля нарушил правила против Стоцкого. Игроки "Нижнего Новгорода" вновь тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      23'
      Бикфалви с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Нижнего Новгорода" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • Опасный момент
      22'
      Гаджимурадов выполнил хорошую передачу к левому углу штрафной площади на ход Бикфалви, Эрик продвинулся немного вперёд и затем пробил в ближний угол ворот, Гойло в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 21'
      Бевеев прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Егорычев под давлением Масоэро не смог головой пробить по воротам. 
    • Опасный момент
      20'
      Калинский совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Николай выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Сулейманов зацепился за мяч и от линии штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, Помазун в прыжке намертво поймал мяч. 
    • Угловой
      19'
      Калинский с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гоцук в борьбе с Кузьмичёвым на смог головой пробить по воротам. 
    • 18'
      Кротов при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Пенчиковым, а затем Вячеслав попытался войти в штрафную площадь, Гогличидзе грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой. 
    • 17'
      Гогличидзе совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Лео выполнил передачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
    • Желтая карточка
      16'
      Кирилл Левников немного подумал, но после паузы всё же главный арбитр матча показал Андрею Егорычеву жёлтую карточку за опасную игру. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Бевеев с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, далее Сунгатулин головой сбросил мяч к линии вратарской на Егорычева, Андрей при попытке пробить по воротам высоко поднял ногу и попал по голове Масоэро. 
    • 14'
      Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади на Бикфалви, Масоэро за счёт более грамотной позиции выиграл верховую борьбу за мяч. 
    • 13'
      Пенчиков попытался разогнать атаку своей команды по правому флангу, Егорычев грамотно накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • 12'
      Кротов теперь уже выполнил неудачный заброс к левому углу вратарской, получился подарок для Помазуна. 
    • 11'
      Гаджимурадов прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Рамазан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 10'
      Гаджимурадов со стандарта очень неплохо закрутил мяч к дальней штанге, совсем немного не хватило Бикфалви, чтобы головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      9'
      А вот теперь Стоцкий на правом фланге у штрафной площади огрел по ногам Бевеева. Игроки "Урала" заработали довольно опасный стандарт. 
    • Судья
      8'
      Сулейманов при рывке вперёд по правому флангу в борьбе с Герасимовым оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше. 
    • 7'
      Егорычев совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Егор выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у полузащитника "Урала" и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 6'
      В очередной раз игроки "Нижнего Новгорода" попытались провести атаку по левому флангу, но после заброса к лицевой линии Бевеев грамотно поставил корпус Калинскому, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 5'
      Шарипов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 4'
      Калинский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бевеев за счёт грамотной позиции выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Сунгатулин на своей половине поля прихватил за футболку Шарипова. "Нижний Новгород" тщательно готовится к стандарту. 
    • 2'
      Сразу же игроки "Урала" ошиблись на ровном месте и привезли себе атаку по левому флангу, Калинский совершил рывок к углу штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной, здесь уже защитники "Урала" сыграли внимательно и выбили мяч в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Екатеринбурге нас ждёт очень интересная битва за очки. За прошедшие пять туров "Урал" набрал лишь одно очко, а поэтому Игорь Шалимов ожидаемо был отправлен в отставку. Теперь уже "Урал" будет пытаться спасать Виктор Ганчаренко. При этом и "Нижний Новгород" на старте нового сезона под руководством Михаила Галактионова играет тяжёло, команда много пропускает, а поэтому сегодня шанс себя проявить дали Никите Гойло.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Сунгатулин Фаниль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Мишкич Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Агапов Илья получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Егорычев Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Урал 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Урал
    43.9% (65)
    Ничья
    35.8% (53)
    Пари НН
    20.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.11% (27)
    Меньше
    75.89% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (45)
    1:0 Урал
    20.3% (30)
    2:1 Урал
    12.2% (18)
    1:2 Пари НН
    4.7% (7)
    2:0 Урал
    2.7% (4)
    0:1 Пари НН
    2% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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