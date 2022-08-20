Начинается второй тайм. Посмотрим, кто сейчас будет играть более активно у ворот соперника. По такой игре может быть достаточно и одного забитого мяча, а поэтому обеим командам важно открыть счёт в этом матче.

Полузащитник "Урала" Фаниль Сунгатулин получил жёлтую карточку за опасную игру в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника против Гоцука.

Угловой у ворот "Урала". Калинский разыграл стандарт с Шариповым, далее Николай выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бикфалви головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Две минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

Гаджимурадов совершил рывок вперёд по правому флангу, Агапов накрыл Рамазана и выбил мяч в аут.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на своём поле играет вничью с "Нижним Новгородом" со счётом 0:0. В первом тайме у нас была упорная борьба, но не очень много голевых моментов. Собственно, пока спасать свою команду Помазуну пришлось лишь раз, а вот Гойло в деле мы толком и не видели. Будем надеяться, что во втором тайме одна из команд будет активнее играть в атаке, а иначе сегодня вновь "Урал" и "Нижний Новгород" могут остаться без долгожданной победы.

Пенчиков с правой половины поля выполнил передачу в центр, Шарипов сразу же выполнил заброс в центр штрафной площади на Сулейманова, Помазун выскочил из ворот и в прыжке смахнул мяч на своего партнёра по команде.

Подберёзкин на правой половине поля при продвижении к линии штрафной площади отыгрался с Гаджимурадовым, далее Вячеслав выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Бикфалви зацепился за мяч и выполнил прострел по вратарскую, Агапов успел подставить ногу, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Гаджимурадов разыграл угловой с Подберёзкиным, а затем Рамазан выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Егорычев с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

Гаджимурадов с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но затем в окружении соперников Рамазан оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше.

Полузащитник "Урала" Даниэль Мишкич получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Шарипова.

Мишкич пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Нижнего Новгорода".

Бикфалви выполнил заброс с левой половины поля к правому углу вратарской, совсем немного Гаджимурадову не хватило, чтобы в борьбе со Стоцким в касание пробить по воротам.

Калинский со стандарта покатил мяч на Стоцкого, Дмитрий пробил по воротам с дальней дистанции, мяч задел ногу Бикфалви и ушёл на угловой.

Калинский с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сулейманов головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Дал небольшую паузу Кирилл Левников футболистам, могут они попить воды и перевести дух. Сегодня в Екатеринбурге довольно жарко.

Из центра поля последовала неплохая передача к линии штрафной площади "Урала" на ход Сулейманову, но Тимур под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

Полузащитник "Нижнего Новгорода" Илья Агапов получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Гаджимурадова.

Гаджимурадов по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Урала", пауза в игре.

Поднялся Гаджимурадов после небольшой паузы, всё нормально с Рамазаном, готов полузащитник "Урала" играть дальше.

Сунгатулин слишком рьяно боролся за мяч в центре поля, правила были нарушены против Шарипова.

Калинский выполнил заброс на ход Стоцкому по левому флангу, мяч полетел слишком сильно для Дмитрия и в итоге улетел в аут.

Стоцкий теперь уже выполнил передачу на ход Калинскому по левому флангу, Гаджимурадов прочитал момент и в подкате выбил мяч в аут.

24' Бевеев на своей половине поля нарушил правила против Стоцкого. Игроки "Нижнего Новгорода" вновь тщательно готовятся к стандарту.

23' Бикфалви с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Нижнего Новгорода" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

22' Гаджимурадов выполнил хорошую передачу к левому углу штрафной площади на ход Бикфалви, Эрик продвинулся немного вперёд и затем пробил в ближний угол ворот, Гойло в прыжке перевёл мяч на угловой.

21' Бевеев прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Егорычев под давлением Масоэро не смог головой пробить по воротам.

20' Калинский совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Николай выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Сулейманов зацепился за мяч и от линии штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, Помазун в прыжке намертво поймал мяч.

19' Калинский с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гоцук в борьбе с Кузьмичёвым на смог головой пробить по воротам.

18' Кротов при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Пенчиковым, а затем Вячеслав попытался войти в штрафную площадь, Гогличидзе грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой.

17' Гогличидзе совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Лео выполнил передачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

16' Кирилл Левников немного подумал, но после паузы всё же главный арбитр матча показал Андрею Егорычеву жёлтую карточку за опасную игру.

15' Бевеев с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, далее Сунгатулин головой сбросил мяч к линии вратарской на Егорычева, Андрей при попытке пробить по воротам высоко поднял ногу и попал по голове Масоэро.

14' Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади на Бикфалви, Масоэро за счёт более грамотной позиции выиграл верховую борьбу за мяч.

13' Пенчиков попытался разогнать атаку своей команды по правому флангу, Егорычев грамотно накрыл соперника и выбил мяч в аут.

12' Кротов теперь уже выполнил неудачный заброс к левому углу вратарской, получился подарок для Помазуна.

11' Гаджимурадов прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Рамазан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

10' Гаджимурадов со стандарта очень неплохо закрутил мяч к дальней штанге, совсем немного не хватило Бикфалви, чтобы головой пробить по воротам.

9' А вот теперь Стоцкий на правом фланге у штрафной площади огрел по ногам Бевеева. Игроки "Урала" заработали довольно опасный стандарт.

8' Сулейманов при рывке вперёд по правому флангу в борьбе с Герасимовым оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше.

7' Егорычев совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Егор выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у полузащитника "Урала" и ушёл за лицевую линию поля.

6' В очередной раз игроки "Нижнего Новгорода" попытались провести атаку по левому флангу, но после заброса к лицевой линии Бевеев грамотно поставил корпус Калинскому, мяч ушёл за лицевую линию поля.

5' Шарипов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

4' Калинский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бевеев за счёт грамотной позиции выбил мяч подальше от своих ворот.

3' Сунгатулин на своей половине поля прихватил за футболку Шарипова. "Нижний Новгород" тщательно готовится к стандарту.

2' Сразу же игроки "Урала" ошиблись на ровном месте и привезли себе атаку по левому флангу, Калинский совершил рывок к углу штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной, здесь уже защитники "Урала" сыграли внимательно и выбили мяч в аут.