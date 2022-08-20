Стадион: Merkur-Arena Зрители: 12502
0'
0:1
65' ГолНакамура Кейто
81' Желтая карточкаВютрих Грегори
86' Желтая карточкаШнегг Давид
86' Желтая карточкаШлагер Александер
88' Желтая карточкаЙовичич Бранко
90' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
90'+6
Ход матча
65'
0:1
81'
86'
88'
90'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
-
37 Вельс МоритцНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Штурм
ЛАСК
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
33 матча
39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.4%
18.2%
42.4%
13 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.6
|Эмега Эмануэль
|2
|0.4
|Саркария Манприт
|1
|0.2
|Ланг Кристоф
|1
|0.2
|Вельс Моритц
|1
|0.2
|Прасс Александр
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|6
|1.2
|Накамура Кейто
|3
|0.6
|Гойгингер Томас
|3
|0.6
|Цуль Роберт
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|3
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Михорль Петер
|0
|1
|Любичич Марин
|1
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
25%
4
33%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0
Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4
ЛАСК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1
Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аустрия Лустенау
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Штурм
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|10.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Хартберг
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Аустрия Лустенау
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|8.
|Рид
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|9.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|11.
|Альтах
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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