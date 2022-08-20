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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 12502
Штурм
0:1
Конец матча
ЛАСК
0'
0:1
65' Гол
Накамура Кейто
81' Желтая карточка
Вютрих Грегори
86' Желтая карточка
Шнегг Давид
86' Желтая карточка
Шлагер Александер
88' Желтая карточка
Йовичич Бранко
90' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
90'+6
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
9
Хёйлунн
Расмус
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
Штурм
4-3-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм
ЛАСК

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

33 матча

39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.4%
18.2%
42.4%
13 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

Б
3:3
Б
1:3
БЧГ
0:0
БЧГ
3:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:0
К
2:0
Б
3:3
Б
0:2
БЧГ
2:3
БЧГ
1:2
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:1
К
2:2
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
0:1
Б(M
1:2
Б(M
2:2
Б(M
3:3
Б(M
2:0
Б(M
1:0
Б(M
0:3
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.6
Эмега Эмануэль 2 0.4
Саркария Манприт 1 0.2
Ланг Кристоф 1 0.2
Вельс Моритц 1 0.2
Прасс Александр 0 0
Демаку Весель 0 0
Данте Амаду 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 6 1.2
Накамура Кейто 3 0.6
Гойгингер Томас 3 0.6
Цуль Роберт 0 0
Стойкович Филип 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 3 1
Газибегович Юсуф 3 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Шнегг Давид 1 0
Демаку Весель 1 0
Прасс Александр 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 3 0
Реннер Рене 2 0
Михорль Петер 0 1
Любичич Марин 1 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
25%
4
33%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0
Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4
ЛАСК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1
Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аустрия Лустенау 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Штурм 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 4 - 8 4
7. Сваровски Тироль 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Рид 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Альтах 5 1 1 3 7 - 12 4
10. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Хартберг 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Вольфсбергер 4 0 2 2 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Аустрия Лустенау 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 4 1
7. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
8. Рид 2 0 0 2 0 - 2 0
9. Сваровски Тироль 2 0 0 2 2 - 4 0
10. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Альтах 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 2 - 6 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Штурм 0:1 ЛАСК онлайн

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