Угловой у ворот "Локомотива". Зуев выполнил подачу в центр штрафной площади, Чёрный в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

Ломовицкий с правой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тихий головой пробил в левый угол ворот, Худяков успел сложиться и перевести мяч на угловой.

Зуев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, игроки "Локомотива" в итоге выбили его к центру поля.

Зуев сместился немного в центр с левого фланга, а затем Александр с левой половины поля от линии штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, Худяков уверенно выловил мяч.

Тихий с правой половины поля пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Волков выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Долгов зацепился за мяч и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Руденко в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Зуев пробил по воротам с левой половины поля от линии штрафной площади, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Худякову.

Руденко получил мяч в радиусе штрафной площади, Александр подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Баринова, затем Руденко сразу же сыграл на добивании, на этот раз мяч улетел в сторону от левого угла ворот.

Гбане прошёл вперёд по левому флангу, от лицевой линии поля Роман неудачно выполнил прострел в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Худякову.

Раконьяц в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Тихого.

Чёрный с правого фланга на этот раз выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Артура и улетел за лицевую линию поля.

Ломовицкий в центре поля нарушил правила против Тикнизяна. Игроки "Локомотива" вновь не стали спешить при розыгрыше мяча.

Глушаков получил мяч в радиусе штрафной площади, далее Денис подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Локомотива", Худяков успел прибежать к лицевой линии и в прыжке рукой смахнуть мяч в аут.

В составе "Химок" также произошла замена. Вместо Дениса Глушакова на поле вышел Аяз Гулиев.

Гулиев прошёл вперёд по центру, а затем Аяз пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч улетел в сторону от левой штанги.

Чёрный с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Долгов в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

Идову с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" выбили мяч в радиус штрафной площади, Тихий в касание мощно пробил по воротам, мяч попал в Магкеева.

Чёрный с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас смогут придумать "Химки", чтобы при игре в большинстве вернуться в борьбу за очки. Пока при Николае Писарева подмосковная команда далеко не всегда играет грамотно, а поэтому и сегодня даже за одно очко "Химкам" будет зацепиться проблематично.

В составе "Химок" после перерыва также произошла замена. Вместо Кирилла Боженова на поле вышел Артур Чёрный.

Ломовицкий совершил рывок вперёд по правому флангу, Карпукас грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Мирзов вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем Резиуан под давлением Живоглядова пробил в ближний угол ворот, мяч от ноги защитника "Локомотива" ушёл на угловой.

Глушаков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, игроки "Локомотива" всё же смогли выбить мяч подальше от своих ворот.

Керк из центра поля выполнил передачу на ход Камано по левому флангу, Франсуа убежал практически к правому углу штрафной площади, далее последовала передача к дальней штанге на Игнатьева, Чёрный грамотно накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

Тикнизян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр к линии вратарской, Марадишвили не смог подстроиться под мяч и грамотно пробить в правый угол ворот.

Совсем поплыл Иван Сиденков. Живоглядов в центре поля огрел по ногам Долгова, далее Иван Сиденков показал, что мяч остаётся у "Химок" и можно играть дальше, при этом главный арбитр матча отвернулся от мяча, Гбане взял и рукой остановил мяч, после этого Роман спокойно дал пас вперёд, игра продолжалась, а игроки "Локомотива" в шоке.

Мирзов при смещении в центр с левого фланга отыгрался с Долговым, который был у центра штрафной площади, далее в радиусе штрафной Мирзов получил по ногам от Камано. "Химки" заработали опасный стандарт.

Мирзов со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Локомотива", которую грамотно выстроил Худяков.

Карпукас на правом фланге на своей половине поля выиграл борьбу за мяч у Ломовицкого, а затем Александр нарушил правила против Артёма.

Теперь уже Долгов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила. "Локомотив" довольно быстро разыграл стандарт.

Идову из центра поля выполнил заброс на ход Мирзову по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.

Ломовицкий по центру вошёл в штрафную площадь "Локомотива", но затем у Александра поехала нога и он по инерции огрел по ногам Живоглядова.

Марадишвили разогнал атаку по центру, а затем Константин выполнил передачу на правую половину поля, Камано в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Игнатьев теперь уже разогнал атаку по центру, далее последовала передача к правому углу штрафной площади на Керка, Джирано в касание пробил в ближний угол ворот, мяч вновь полетел слишком высоко.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Локомотив" на выезде переигрывает "Химки" со счётом 2:0. Обе команды показывают неплохой футбол, но "Локомотив" в завершающей стадии атаки действует острее, что и помогает ему вести в счёте. При этом теперь "железнодорожники" должны будут перестраиваться на игру от обороны, всё же играть в меньшинстве первым номером уже будет опасно.

45' Боженов теперь уже в центре поля придержал Игнатьева. Такими темпами удалений у нас сегодня будет много.

45' В результате борьбы мяч оказался на левом углу штрафной площади "Локомотива", Мирзов зацепился за мяч, но затем Резиуан под давлением Керка картинно упал на газон, за это Иван Сиденков показал жёлтую карточку за симуляцию атакующему полузащитнику "Химок".

45' Угловой у ворот "Локомотива". Ломовицкий выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч.

45' Ломовицкий в центре поля прихватил за футболку Живоглядова. Игроки "Локомотива" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

45' Керк со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Гбане головой выбил мяч подальше от своих ворот.

45' Волков на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Изидора.

45' Фланговый защитник "Химок" Кирилл Боженков получил жёлтую карточку за отмашку против Игнатьева на половине поля соперника.

45' Ломовицкий со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

45' Семь минут добавил Иван Сиденков к основному времени первого тайма.

45' Удаление в составе "Локомотива"! Иван Сиденков около минуты смотрел повтор момента и в итоге принял решение показать прямую красную карточку Марку Мампасси за отмашку против Мирзова.

44' Иван Сиденков очень долго слушал судей из комнаты VAR и затем отправился пересматривать эпизод на предмет возможной красной карточки.

43' Центральный защитник "Локомотива" Марк Мампасси получил жёлтую карточку за отмашку на левом фланге против Мирзова.

42' Глушаков с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Ломовицкий головой сбросил мяч в центр штрафной, оттуда игроки "Локомотива" выбили мяч подальше от своих ворот, в итоге Идову оказался первым на подборе, Брайн пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

41' Идову разогнал атаку по левому флангу и затем Брайн выполнил подачу в центр штрафной площади, Магкеев не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

40' Живоглядов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Идову. Игроки "Химок" не смогли быстро разыграть стандарт.

39' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Камано!!! Керк со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Камано оторвался от соперников и спокойно головой пробил в левый угол ворот, Лантратов ничего не смог поделать.

38' Филин на правом фланге нарушил правила против Керка. "Локомотив" заработал относительно неплохой стандарт.

37' Керк перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Химок", правила были нарушены против Филина.

36' Гбане на левом фланге нарушил правила против Карпукаса. Сам Артём быстро поднялся и выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Игнатьева, Иван не смог обострить ситуацию под давлением соперника.

35' Изидор получил небольшое повреждение кисти, но Вильсон показал, что он готов играть дальше.

34' Получил Изидор повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Локомотива", пауза в игре.

33' Центральный защитник "Химок" Захар Волков получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Волков нарушил правила против Изидора.

32' Филин перестарался в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Изидора.

31' Тикнизян со стандарта выполнил заброс к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не понял задумку Наира и не пошёл на мяч.

30' Гбане на своей половине поля нарушил правила против Камано. Игроки "Локомотива" тщательно готовятся к стандарту.

29' Тикнизян с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Магкеев в борьбе за верховой мяч нарушил правила.

28' Теперь уже игроки "Локомотива" развили атаку по левому флангу, которая завершилась передачей к левому углу вратарской на Изидора, Ломовицкий успел сократить дистанцию и выбить мяч на угловой.

27' Ломовицкий из центра поля выполнил передачу на ход Боженову по правому флангу, Кирилл в свою очередь выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади на ход Руденко, Худяков успел выбежать из ворот и в прыжке выбить мяч на своего партнёра по команде.

26' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Керк!!! Игроки "Локомотива" разогнали атаку по центру, далее Баринов выполнил передачу на правый фланг на ход Живоглядову, Дмитрий в свою очередь выполнил хороший прострел на правый угол штрафной площади, Керк зацепился за мяч, а затем Джирано удачно пробил по воротам, мяч после небольшого рикошета влетел под правую штангу, Лантратов не видел момент удара и уже ничего не смог поделать.

25' Из центра поля последовал заброс на ход Игнатьеву к левому углу штрафной площади, Лантратов спокойно сыграл на выходе и выбил мяч обратно к центру поля.

24' Глушаков пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру и не очень сильно, Худяков был на месте.

23' Керк ворвался в штрафную площадь с правого фланга, далее Джирано выполнил прострел в центр штрафной, Тихий накрыл соперника и перехватил мяч.

22' Баринов совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Дмитрий пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь не очень сильно полетел в руки Лантратову.

21' Гбане пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел относительно рядом со штангой, но Худяков всё контролировал.

20' Полузащитник "Химок" Роман Гбане получил жёлтую карточку за отмашку в центре поля против Баринова в борьбе за мяч.

19' Гбане в центре поля нарушил правила против Игнатьева. Игроки "Локомотива" довольно быстро разыграли стандарт.

18' Изидор совершил рывок вперёд по правой половине поля, в борьбе с Идову Вильсон у штрафной площади "Химок" оказался на газоне, Иван Сиденков показал, что нужно играть дальше.

17' Игнатьев совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Иван пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Лантратову.

16' Глушаков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Локомотива" довольно уверенно отбились при стандарте.

15' Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Мирзова.

14' Ломовицкий со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но нието из игроков "Химок" так и не смог пробить по воротам.

13' Изидор на правом фланге в подкате сбил Филина. Игроки "Химок" вновь тщательно готовятся к стандарту.

12' Керк со стандарта выполнил подачу в центр вратарской, Глушаков в борьбе с соперником головой неудачно направил мяч к левому углу вратарской, тут уже мяч от бедра Филина отскочил в плечо Изидору и затем полетел в ворота, Лантратов успел среагировать и спасти свою команду.

11' Глушаков неудачно сыграл в подкате на правом фланге у своей штрафной площади и сбил Живоглядова.

10' Удалось игрокам "Локомотива" разогнать атаку по левому флангу, далее последовала подача в центр штрафной площади, Керк под давлением Идову не смог зацепиться за мяч.

9' Глушаков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Волков под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

8' Идову разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на ход Мирзову по левому флангу, Резиуан в итоге вошёл в штрафную площадь и заработал угловой для своей команды.

7' Идову совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Брайн внешней стороной стопы выполнил подачу в центр к линии вратарской, Глушаков не успел к мячу, чтобы головой пробить по воротам.

6' Мирзов выиграл борьбу за мяч на половине поля "Локомотива", а затем Резиуан выполнил хорошую передачу на ход Руденко к левому углу штрафной площади, Александр зацепился за мяч и под давлением Магкеева пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

5' Глушаков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" перехватили мяч без всякого труда.

4' Магкеев теперь уже на своей половине поля нарушил правила против Руденко. "Химки" тщательно готовятся к стандарту.

3' Мампасси в центре поля подтолкнул в спину Мирзова в борьбе за мяч, Иван Сиденков всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Химок".

2' Живоглядов с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Лантратов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.