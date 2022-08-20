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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Химки
0:2
Второй тайм: 87'
Локомотив Москва
0'
11' Желтая карточка
Карпукас Артём
17' Желтая карточка
Гбане Роман Мори
0:1
22' Гол
Керк Джирано
29' Желтая карточка
Волков Захар
0:2
34' Гол
Камано Франсуа
40' Желтая карточка
Мампасси Марк
45' Вторая желтая карточка
Мампасси Марк
45' Желтая карточка
Боженов Кирилл
45' Желтая карточка
Мирзов Резиуан
60' Желтая карточка
Долгов Александр
Удаление Мампасси (видео). Мир Р...
0:2. Гол Франсуа Камано (видео)....
0:1. Гол Гирано Керка (видео). М...

Ход матча

11'
 
Карпукас Артём
17'
Гбане Роман Мори
 
22'
0:1
Керк Джирано
29'
Волков Захар
 
34'
0:2
Камано Франсуа
40'
 
Мампасси Марк
45'
 
Мампасси Марк
45'
Боженов Кирилл
 
45'
Мирзов Резиуан
 
46'
 
Марадишвили Константин
Изидор Вильсон
46'
Чёрный Артур
Боженов Кирилл
 
46'
Долгов Александр
Филин Александр
 
60'
Долгов Александр
 
60'
Зуев Александр
Мирзов Резиуан
 
65'
 
Куликов Даниил
Камано Франсуа
65'
Гулиев Аяз
Глушаков Денис
 
72'
 
Раконьяц Марко
Игнатьев Иван
84'
 
Петров Максим
Карпукас Артём
84'
 
Миранчук Антон
Керк Джирано
Прогнозы 132
Химки 15.2% (20)
X 41.7% (55)
Локомотив Москва 43.2% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Локомотив Москва
2.91
3.66
2.80
Все Коэффициенты
Новости
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
23
Волков
Захар
25
Филин
Александр
87
Боженов
Кирилл
4
Идову
Брайн
8
Глушаков
Денис
42
Гбане
Роман
Мори
11
Ломовицкий
Александр
77
Мирзов
Резиуан
9
Руденко
Александр
Александрович
53
Худяков
Даниил
2
Живоглядов
Дмитрий
4
Магкеев
Станислав
18
Мампасси
Марк
71
Тикнизян
Наир
7
Керк
Джирано
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
10
Изидор
Вильсон
25
Камано
Франсуа
9
Игнатьев
Иван
Химки
3-4-2-1
Локомотив Москва
4-4-2

История личных встреч

Химки
Локомотив Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 3 0.5
Руденко Александр Александрович 2 0.33
Мирзов Резиуан 2 0.33
Ломовицкий Александр 1 0.17
Боженов Кирилл 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 2 (2) 0.33
Камано Франсуа 1 0.17
Керк Джирано 1 0.17
Марадишвили Константин 1 0.17
Изидор Вильсон 1 0.17
Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 3 0
Мирзов Резиуан 2 0
Чёрный Артур 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Волков Захар 1 0
Долгов Александр 1 0
Садыгов Илья 1 0
Гбане Роман Мори 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бека Бека Алексис 2 1
Мампасси Марк 2 1
Едвай Тин 3 0
Миранчук Антон 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Баринов Дмитрий 0 1
Камано Франсуа 1 0
Куликов Даниил 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
7
88%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
8
67%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0
Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2
Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
4. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 9 9
6. Динамо Москва Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
7. Ахмат Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Химки 0:2 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12. Локомотив Москва 2:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 12 6
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
16. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Химки 0:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Локомотив Москва 2:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
7. Химки 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Сочи Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
9. Ахмат Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Локомотив Москва 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • 89'
    Зуев сместился немного в центр с левого фланга, а затем Александр с левой половины поля от линии штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, Худяков уверенно выловил мяч. 
  • Замена
    88'
    Последнюю замену провёл Йозеф Циннбауэр. Вместо Артёма Карпукаса на поле вышел Максим Петров. 
  • Замена
    87'
    В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Джирано Керка на поле вышел Антон Миранчук. 
  • Замена
    86'
    В составе "Химок" произошла замена. Вместо Александра Руденко на поле вышел Илья Садыгов. 
  • 85'
    Зуев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, игроки "Локомотива" в итоге выбили его к центру поля. 
  • Опасный момент
    84'
    Ломовицкий с правой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тихий головой пробил в левый угол ворот, Худяков успел сложиться и перевести мяч на угловой. 
  • Угловой
    83'
    Угловой у ворот "Локомотива". Зуев выполнил подачу в центр штрафной площади, Чёрный в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • 82'
    Чёрный с правого фланга на этот раз выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Артура и улетел за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    81'
    Раконьяц в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Тихого. 
  • 80'
    Гбане прошёл вперёд по левому флангу, от лицевой линии поля Роман неудачно выполнил прострел в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Худякову. 
  • 79'
    Руденко получил мяч в радиусе штрафной площади, Александр подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Баринова, затем Руденко сразу же сыграл на добивании, на этот раз мяч улетел в сторону от левого угла ворот. 
  • 78'
    Зуев пробил по воротам с левой половины поля от линии штрафной площади, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Худякову. 
  • 77'
    Волков выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Долгов зацепился за мяч и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Руденко в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Замена
    76'
    В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Ивана Игнатьева на поле вышел Марко Раконьяц.
  • 75'
    Тихий с правой половины поля пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
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    • 74'
      Чёрный с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 73'
      Идову с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" выбили мяч в радиус штрафной площади, Тихий в касание мощно пробил по воротам, мяч попал в Магкеева. 
    • 72'
      Чёрный с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Долгов в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
    • 71'
      Гулиев прошёл вперёд по центру, а затем Аяз пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч улетел в сторону от левой штанги. 
    • Замена
      70'
      В составе "Химок" также произошла замена. Вместо Дениса Глушакова на поле вышел Аяз Гулиев. 
    • Замена
      69'
      В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Франсуа Камано на поле вышел Даниил Куликов. 
    • 68'
      Глушаков получил мяч в радиусе штрафной площади, далее Денис подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Локомотива", Худяков успел прибежать к лицевой линии и в прыжке рукой смахнуть мяч в аут.
    • Фол, нарушение
      67'
      Ломовицкий в центре поля нарушил правила против Тикнизяна. Игроки "Локомотива" вновь не стали спешить при розыгрыше мяча. 
    • Желтая карточка
      66'
      Форвард "Химок" Александр Долгов получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Замена
      65'
      В составе "Химок" произошла замена. Вместо Резиуана Мирзова на поле вышел Александр Зуев. 
    • 64'
      Игнатьев теперь уже разогнал атаку по центру, далее последовала передача к правому углу штрафной площади на Керка, Джирано в касание пробил в ближний угол ворот, мяч вновь полетел слишком высоко. 
    • 63'
      Марадишвили разогнал атаку по центру, а затем Константин выполнил передачу на правую половину поля, Камано в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      62'
      Ломовицкий по центру вошёл в штрафную площадь "Локомотива", но затем у Александра поехала нога и он по инерции огрел по ногам Живоглядова. 
    • 61'
      Идову из центра поля выполнил заброс на ход Мирзову по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут. 
    • Фол, нарушение
      60'
      Теперь уже Долгов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила. "Локомотив" довольно быстро разыграл стандарт. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Карпукас на правом фланге на своей половине поля выиграл борьбу за мяч у Ломовицкого, а затем Александр нарушил правила против Артёма. 
    • 58'
      Мирзов со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Локомотива", которую грамотно выстроил Худяков. 
    • Фол, нарушение
      57'
      Мирзов при смещении в центр с левого фланга отыгрался с Долговым, который был у центра штрафной площади, далее в радиусе штрафной Мирзов получил по ногам от Камано. "Химки" заработали опасный стандарт. 
    • Желтая карточка
      56'
      Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов и тоге получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Судья
      55'
      Совсем поплыл Иван Сиденков. Живоглядов в центре поля огрел по ногам Долгова, далее Иван Сиденков показал, что мяч остаётся у "Химок" и можно играть дальше, при этом главный арбитр матча отвернулся от мяча, Гбане взял и рукой остановил мяч, после этого Роман спокойно дал пас вперёд, игра продолжалась, а игроки "Локомотива" в шоке. 
    • Угловой
      54'
      Тикнизян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр к линии вратарской, Марадишвили не смог подстроиться под мяч и грамотно пробить в правый угол ворот. 
    • 53'
      Керк из центра поля выполнил передачу на ход Камано по левому флангу, Франсуа убежал практически к правому углу штрафной площади, далее последовала передача к дальней штанге на Игнатьева, Чёрный грамотно накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      52'
      Глушаков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, игроки "Локомотива" всё же смогли выбить мяч подальше от своих ворот. 
    • 51'
      Мирзов вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем Резиуан под давлением Живоглядова пробил в ближний угол ворот, мяч от ноги защитника "Локомотива" ушёл на угловой. 
    • 50'
      Ломовицкий совершил рывок вперёд по правому флангу, Карпукас грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • Замена
      49'
      Вторую подряд замену провёл Николай Писарев. Вместо Александра Филина на поле вышел Александр Долгов. 
    • Замена
      48'
      В составе "Химок" после  перерыва также произошла замена. Вместо Кирилла Боженова на поле вышел Артур Чёрный. 
    • Замена
      47'
      В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Вильсона Изидора на поле вышел Константин Марадишвили. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас смогут придумать "Химки", чтобы при игре в большинстве вернуться в борьбу за очки. Пока при Николае Писарева подмосковная команда далеко не всегда играет грамотно, а поэтому и сегодня даже за одно очко "Химкам" будет зацепиться проблематично. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Локомотив" на выезде переигрывает "Химки" со счётом 2:0. Обе команды показывают неплохой футбол, но "Локомотив" в завершающей стадии атаки действует острее, что и помогает ему вести в счёте. При этом теперь "железнодорожники" должны будут перестраиваться на игру от обороны, всё же играть в меньшинстве первым номером уже будет опасно. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Боженов теперь уже в центре поля придержал Игнатьева. Такими темпами удалений у нас сегодня будет много. 
    • Желтая карточка
      45'
      В результате борьбы мяч оказался на левом углу штрафной площади "Локомотива", Мирзов зацепился за мяч, но затем Резиуан под давлением Керка картинно упал на газон, за это Иван Сиденков показал жёлтую карточку за симуляцию атакующему полузащитнику "Химок". 
    • Угловой
      45'
      Угловой у ворот "Локомотива". Ломовицкий выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Ломовицкий в центре поля прихватил за футболку Живоглядова. Игроки "Локомотива" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 45'
      Керк со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Гбане головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Волков на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Изидора. 
    • Желтая карточка
      45'
      Фланговый защитник "Химок" Кирилл Боженков получил жёлтую карточку за отмашку против Игнатьева на половине поля соперника. 
    • 45'
      Ломовицкий со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Дополнительное время
      45'
      Семь минут добавил Иван Сиденков к основному времени первого тайма. 
    • Красная карточка
      45'
      Удаление в составе "Локомотива"! Иван Сиденков около минуты смотрел повтор момента и в итоге принял решение показать прямую красную карточку Марку Мампасси за отмашку против Мирзова. 
    • Видеоповтор
      44'
      Иван Сиденков очень долго слушал судей из комнаты VAR и затем отправился пересматривать эпизод на предмет возможной красной карточки. 
    • Желтая карточка
      43'
      Центральный защитник "Локомотива" Марк Мампасси получил жёлтую карточку за отмашку на левом фланге против Мирзова. 
    • Угловой
      42'
      Глушаков с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Ломовицкий головой сбросил мяч в центр штрафной, оттуда игроки "Локомотива" выбили мяч подальше от своих ворот, в итоге Идову оказался первым на подборе, Брайн пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 41'
      Идову разогнал атаку по левому флангу и затем Брайн выполнил подачу в центр штрафной площади, Магкеев не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Живоглядов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Идову. Игроки "Химок" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • Описание гола
      39'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Камано!!! Керк со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Камано оторвался от соперников и спокойно головой пробил в левый угол ворот, Лантратов ничего не смог поделать. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Филин на правом фланге нарушил правила против Керка. "Локомотив" заработал относительно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Керк перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Химок", правила были нарушены против Филина. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Гбане на левом фланге нарушил правила против Карпукаса. Сам Артём быстро поднялся и выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Игнатьева, Иван не смог обострить ситуацию под давлением соперника. 
    • 35'
      Изидор получил небольшое повреждение кисти, но Вильсон показал, что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Получил Изидор повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Локомотива", пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      33'
      Центральный защитник "Химок" Захар Волков получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Волков нарушил правила против Изидора. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Филин перестарался в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Изидора. 
    • 31'
      Тикнизян со стандарта выполнил заброс к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не понял задумку Наира и не пошёл на мяч. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Гбане на своей половине поля нарушил правила против Камано. Игроки "Локомотива" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      29'
      Тикнизян с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Магкеев в борьбе за верховой мяч нарушил правила. 
    • Опасный момент
      28'
      Теперь уже игроки "Локомотива" развили атаку по левому флангу, которая завершилась передачей к левому углу вратарской на Изидора, Ломовицкий успел сократить дистанцию и выбить мяч на угловой. 
    • Опасный момент
      27'
      Ломовицкий из центра поля выполнил передачу на ход Боженову по правому флангу, Кирилл в свою очередь выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади на ход Руденко, Худяков успел выбежать из ворот и в прыжке выбить мяч на своего партнёра по команде. 
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Керк!!! Игроки "Локомотива" разогнали атаку по центру, далее Баринов выполнил передачу на правый фланг на ход Живоглядову, Дмитрий в свою очередь выполнил хороший прострел на правый угол штрафной площади, Керк зацепился за мяч, а затем Джирано удачно пробил по воротам, мяч после небольшого рикошета влетел под правую штангу, Лантратов не видел момент удара и уже ничего не смог поделать. 
    • 25'
      Из центра поля последовал заброс на ход Игнатьеву к левому углу штрафной площади, Лантратов спокойно сыграл на выходе и выбил мяч обратно к центру поля. 
    • 24'
      Глушаков пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру и не очень сильно, Худяков был на месте. 
    • 23'
      Керк ворвался в штрафную площадь с правого фланга, далее Джирано выполнил прострел в центр штрафной, Тихий накрыл соперника и перехватил мяч. 
    • 22'
      Баринов совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Дмитрий пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь не очень сильно полетел в руки Лантратову. 
    • 21'
      Гбане пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел относительно рядом со штангой, но Худяков всё контролировал. 
    • Желтая карточка
      20'
      Полузащитник "Химок" Роман Гбане получил жёлтую карточку за отмашку в центре поля против Баринова в борьбе за мяч. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Гбане в центре поля нарушил правила против Игнатьева. Игроки "Локомотива" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Судья
      18'
      Изидор совершил рывок вперёд по правой половине поля, в борьбе с Идову Вильсон у штрафной площади "Химок" оказался на газоне, Иван Сиденков показал, что нужно играть дальше. 
    • 17'
      Игнатьев совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Иван пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Лантратову. 
    • 16'
      Глушаков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Локомотива" довольно уверенно отбились при стандарте. 
    • Желтая карточка
      15'
      Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Мирзова. 
    • 14'
      Ломовицкий со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но нието из игроков "Химок" так и не смог пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Изидор на правом фланге в подкате сбил Филина. Игроки "Химок" вновь тщательно готовятся к стандарту. 
    • Опасный момент
      12'
      Керк со стандарта выполнил подачу в центр вратарской, Глушаков в борьбе с соперником головой неудачно направил мяч к левому углу вратарской, тут уже мяч от бедра Филина отскочил в плечо Изидору и затем полетел в ворота, Лантратов успел среагировать и спасти свою команду. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Глушаков неудачно сыграл в подкате на правом фланге у своей штрафной площади и сбил Живоглядова. 
    • 10'
      Удалось игрокам "Локомотива" разогнать атаку по левому флангу, далее последовала подача в центр штрафной площади, Керк под давлением Идову не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      9'
      Глушаков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Волков под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 8'
      Идову разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на ход Мирзову по левому флангу, Резиуан в итоге вошёл в штрафную площадь и заработал угловой для своей команды. 
    • 7'
      Идову совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Брайн внешней стороной стопы выполнил подачу в центр к линии вратарской, Глушаков не успел к мячу, чтобы головой пробить по воротам. 
    • 6'
      Мирзов выиграл борьбу за мяч на половине поля "Локомотива", а затем Резиуан выполнил хорошую передачу на ход Руденко к левому углу штрафной площади, Александр зацепился за мяч и под давлением Магкеева пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 5'
      Глушаков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" перехватили мяч без всякого труда. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Магкеев теперь уже на своей половине поля нарушил правила против Руденко. "Химки" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Мампасси в центре поля подтолкнул в спину Мирзова в борьбе за мяч, Иван Сиденков всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Химок". 
    • 2'
      Живоглядов с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Лантратов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для "Локомотива" будет очень важная битва за три очка, команда Йозефа Циннбауэра в этом сезоне ещё никак не может победить, что конечно же выводит из себя всех болельщиков "железнодорожников". 
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      51'
      Мирзов Резиуан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Боженов Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Мампасси Марк получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      40'
      Мампасси Марк получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Камано Франсуа бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Волков Захар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Керк Джирано бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Мори Гбане получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Артем Карпукас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Химки 0:2 Локомотив Москва

    Исход игры
    Химки
    15.2% (20)
    Ничья
    41.7% (55)
    Локомотив Москва
    43.2% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    83.49% (91)
    Нет
    16.51% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (47)
    1:2 Локомотив Москва
    22.7% (30)
    0:1 Локомотив Москва
    6.8% (9)
    2:1 Химки
    6.1% (8)
    1:0 Химки
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    2.3% (3)
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    Локомотив Москва
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