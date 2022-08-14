Стадион: Арена Химки
Позже
История личных встреч
Химки
Локомотив Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|3
|0.6
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.4
|Мирзов Резиуан
|2
|0.4
|Ломовицкий Александр
|1
|0.2
|Боженов Кирилл
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|2 (2)
|0.4
|Марадишвили Константин
|1
|0.2
|Изидор Вильсон
|1
|0.2
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чёрный Артур
|2
|0
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Миранчук Антон
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|1
|Камано Франсуа
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мампасси Марк
|1
|0
|Карпукас Артём
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
7
88%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
6
12
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
8
67%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0
Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2
Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|7.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Химки
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Оренбург
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 12
|3
|14.
|Пари НН
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 12
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|13.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва
Исход игры
Химки
10% (5)
Ничья
46% (23)
Локомотив Москва
44% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (19)
Меньше
56.82% (25)
Обе команды забьют
Да
88.64% (39)
Нет
11.36% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (20)
1:2 Локомотив Москва
28% (14)
2:1 Химки
6% (3)
0:1 Локомотив Москва
6% (3)
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