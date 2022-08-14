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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Химки
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 50
Химки 10% (5)
X 46% (23)
Локомотив Москва 44% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Локомотив Москва
2.72
3.64
2.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Химки
Локомотив Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 3 0.6
Руденко Александр Александрович 2 0.4
Мирзов Резиуан 2 0.4
Ломовицкий Александр 1 0.2
Боженов Кирилл 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 2 (2) 0.4
Марадишвили Константин 1 0.2
Изидор Вильсон 1 0.2
Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чёрный Артур 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Данилкин Егор 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Садыгов Илья 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Миранчук Антон 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Баринов Дмитрий 0 1
Камано Франсуа 1 0
Куликов Даниил 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мампасси Марк 1 0
Карпукас Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
7
88%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
8
67%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0
Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2
Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
4. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 9 9
6. Динамо Москва Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
7. Ахмат Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Химки Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Оренбург Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Крылья Советов Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 4 - 12 3
14. Пари НН Заявка 5 0 2 3 7 - 12 2
15. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Химки Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Сочи Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 2 дня 6 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Химки 10% (5)
    X 46% (23)
    Локомотив Москва 44% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.72
    3.64
    2.75
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва

    Исход игры
    Химки
    10% (5)
    Ничья
    46% (23)
    Локомотив Москва
    44% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    88.64% (39)
    Нет
    11.36% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (20)
    1:2 Локомотив Москва
    28% (14)
    2:1 Химки
    6% (3)
    0:1 Локомотив Москва
    6% (3)
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    Химки
    Локомотив Москва
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