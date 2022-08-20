Стадион: Кэшпойнт Арена
1:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаТибиди Алексис
22' Желтая карточкаОливейра Андерсон
1:0
25' ГолТибиди Алексис
1:1
30' ГолМаак Маттиас
69' Желтая карточкаТурнвальд Мануэль
86' Желтая карточкаНухиу Атдхи
1:2
89' ГолТейшейра Брайан
90' Вторая желтая карточкаНухиу Атдхи
90'+5
Ход матча
19'
25'
30'
1:1
86'
89'
90'
13
Касали
Тино
23
Йегер
Лукас
11
Букта
Чаба
28
Jan
Jurcec
31
Маак
Маттиас
12
Гуэнуш
Хаким
23
Pius
Grabher
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
-
12 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
-
35 Adriel
-
-
-
16 Torben Rhein
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
История личных встреч
Альтах
Аустрия Лустенау
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|4
|0.8
|Йегер Лукас
|1
|0.2
|Тибиди Алексис
|1
|0.2
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейшейра Брайан
|2
|0.4
|Оливейра Андерсон
|2
|0.4
|Stefano Surdanovic
|1
|0.2
|Anthony Schmid
|1
|0.2
|Маак Маттиас
|1
|0.2
|Lukas Fridrikas
|1
|0.2
|Michael Cheukoua
|1
|0.2
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|2
|1
|Райтер Доминик
|2
|1
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Гуэнуш Хаким
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
3
60%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1
Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1
Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Аустрия Лустенау - Виль 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена-2 4:0 Хорн - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс - Аустрия Лустенау 1:1 Капфенберг - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 4:0 Джуниорс ОО - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Форвертс Штайр 3:1 Амштеттен - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Рапид-2 Вена 1:1 Ваккер Инсбрук - Аустрия Лустенау 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|ЛАСК
|0:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Аустрия Лустенау
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Штурм
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|10.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Хартберг
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Штурм
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Аустрия Лустенау
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|ЛАСК
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|2.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Штурм
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|8.
|Рид
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|9.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|11.
|Альтах
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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