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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Альтах
1:2
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
19' Желтая карточка
Тибиди Алексис
22' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
1:0
25' Гол
Тибиди Алексис
1:1
30' Гол
Маак Маттиас
69' Желтая карточка
Турнвальд Мануэль
86' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
1:2
89' Гол
Тейшейра Брайан
90' Вторая желтая карточка
Нухиу Атдхи
90'+5
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
18
Цвишенбруггер
Ян
5
Гугганиг
Лукас
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
11
Букта
Чаба
29
Тибиди
Алексис
28
Jan
Jurcec
9
Нухиу
Атдхи
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
31
Маак
Маттиас
5
Югоне
Жан
12
Гуэнуш
Хаким
8
Тюркмен
Джем
23
Pius
Grabher
28
Оливейра
Андерсон
70
Stefano
Surdanovic
11
Michael
Cheukoua
10
Тейшейра
Брайан
Альтах
4-2-3-1
Аустрия Лустенау
4-2-3-1

История личных встреч

Альтах
Аустрия Лустенау

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЭЛ
5:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:5
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 4 0.8
Йегер Лукас 1 0.2
Тибиди Алексис 1 0.2
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейшейра Брайан 2 0.4
Оливейра Андерсон 2 0.4
Stefano Surdanovic 1 0.2
Anthony Schmid 1 0.2
Маак Маттиас 1 0.2
Lukas Fridrikas 1 0.2
Michael Cheukoua 1 0.2

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 2 1
Райтер Доминик 2 1
Цвишенбруггер Ян 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Турнвальд Мануэль 1 0
Felix Strauss 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Гуэнуш Хаким 1 0
Тейшейра Брайан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
3
60%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1
Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1
Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Аустрия Лустенау - Виль 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена-2 4:0 Хорн - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс - Аустрия Лустенау 1:1 Капфенберг - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 4:0 Джуниорс ОО - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Форвертс Штайр 3:1 Амштеттен - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Рапид-2 Вена 1:1 Ваккер Инсбрук - Аустрия Лустенау 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 10 - 3 12
2. ЛАСК 0:0 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Аустрия Лустенау 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Штурм 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 4 - 8 4
7. Сваровски Тироль 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Рид 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Альтах 5 1 1 3 7 - 12 4
10. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Хартберг 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Вольфсбергер 4 0 2 2 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Штурм 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Аустрия Лустенау 2 2 0 0 6 - 2 6
4. ЛАСК 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 3 1 2 0 6 - 2 5
2. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Штурм 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 4 1
7. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
8. Рид 2 0 0 2 0 - 2 0
9. Сваровски Тироль 2 0 0 2 2 - 4 0
10. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Альтах 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 2 - 6 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Маак Маттиас бьет в цель!
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Тибиди Алексис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Anderson получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Тибиди Алексис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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